Madhyamam
    Books
    17 Aug 2025 1:43 PM IST
    date_range 17 Aug 2025 1:43 PM IST

    ജീ​വി​ത വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ള്ള 11 ര​ഹ​സ്യ​പ​ടി​ക​ൾ

    11 Rules for Life: Secrets to Level Up Non-fiction Chetan Bhagat Harper Collins India
    വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കൃ​ത്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളും തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​വും​മൂ​ലം പ​ല​രും അ​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് പോ​കാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല​രെ അ​ത് മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​വ​രെ എ​ത്തി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നും, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ജീ​വി​തം നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള പ​തി​നൊ​ന്ന് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​മു​ഖ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും കോ​ള​മി​സ്റ്റു​മാ​യ ചേ​ത​ൻ ഭ​ഗ​ത് ത​ന്റെ ‘11 Rules for Life: Secrets to Level Up’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ദി​വ​സം റെ​ജ്മ റൈ​സ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി ബോ​യി​യാ​യ വി​രാ​ജ് എ​ന്ന യു​വാ​വി​നോ​ടു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​തി​നൊ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഓ​രോ ര​ഹ​സ്യ​വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​രാ​ജി​ന് ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ആ​ളു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ലെ ഓ​രോ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ഗേ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​രു വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റൊ​രു വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക എ​ന്ന​ത് ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ന​മ്മ​ളേ​ത് വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്?, ന​മ്മ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ അ​തി​ലെ​ത്തി?, എ​ങ്ങ​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്താം?, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ക​യും, ഓ​രോ ഗേ​റ്റും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മാ​ന​സി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​രാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ദു​ശ്ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ, മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ലോ​ക​ത്ത് മു​ന്നേ​റാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ല​ളി​ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​ല പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും നാം ​കേ​ൾ​ക്കാ​റു​ണ്ട്, വാ​യി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​വ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​ല​ർ​ക്കും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​റും ഒ​രു ഡെ​ലി​വ​റി ബോ​യി​യാ​യ എ​നി​ക്കൊ​ന്നും എ​വി​ടെ​യും എ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വ​ലു​തൊ​ന്നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​യെ​ന്നും ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന വി​രാ​ജ്, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റാ​നും വി​ജ​യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട അ​നി​വാ​ര്യ ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണി​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പു​തി​യ ദി​ശ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും എ​ന്ന​ത് തീ​ർ​ച്ച.

