Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArticleschevron_rightമൂപ്പൻസ് കഥകൾ
    Articles
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 1:48 PM IST

    മൂപ്പൻസ് കഥകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മൂപ്പൻസ് കഥകൾ
    cancel
    ലോക ഗോത്ര ജനതയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായിരുന്നു ആഗസ്റ്റ് 9. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് ഊരുകളിലാ​ണ്. ച​രി​ത്ര, ന​ര​വം​ശ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ​ര​മാ​യി വ​ള​രെ​യേ​റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ സ​മൂ​ഹ​മാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ മൂ​പ്പ​ന്മാരുടെ കഥ പറയുകയാണ് ​സ്വതന്ത്ര സാമൂഹിക ഗവേഷകനായ ലേഖകൻ

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലാ​ണ്. ച​രി​ത്ര, ന​ര​വം​ശ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ​ര​മാ​യി വ​ള​രെ​യേ​റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് 192 ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​ള​ർ, മു​ഡു​ക​ർ, കു​റും​ബ​ർ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി കൈ​മാ​റി​പ്പോ​ന്ന മി​ല്ലെ​റ്റ് കൃ​ഷി, ആ​ടു​മാ​ട് മേ​യ്ക്ക​ൽ കൂ​ടാ​തെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്, കൂ​ലി​പ്പ​ണി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം.

    ഊ​രു​കൂ​ട്ടം എ​ന്നൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ. ഇ​തി​ന്റെ ‘നാ​ഥ​ൻ’ മൂ​പ്പ​നാ​ണ്. കു​റു​ത​ലൈ, വ​ണ്ടാ​രി, മ​ണ്ണൂ​ക്കാ​ര​ൻ, ജാ​ത്തി​ക്കാ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ർ. മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​ർ കു​ടും​ബം അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം മൂ​പ്പ​ന്മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു മൂ​പ്പ​നെ വാ​ഴി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങ് ഊ​രി​ൽ ന​ട​ത്തും. ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​മ്പ് കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വ​ള മൂ​പ്പ​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഇ​തി​നെ മൂ​പ്പ​ൻ വ​ള എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ക. ചി​ല ഊ​രു​ക​ളി​ലി​പ്പോ​ഴും മൂ​പ്പ​ൻ വ​ള സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഊ​രി​ന് ഒ​രു മൂ​പ്പ​നും മൂ​പ്പ​ത്തി​യു​മു​ണ്ടാ​കും. സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു മൂ​പ്പ​ന് ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​രു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​കും.

    മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ, ആ​ന​വാ​യ് മൂ​പ്പ​ൻ, ഒ​മ്മ​ല കി​ട്ട മൂ​പ്പ​ൻ, ഒ​മ്മ​ല കു​ഞ്ചൂ​ർ കു​പ്പ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, ഭോ​ജ മൂ​പ്പ​ൻ, ചെ​ല​ക​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, അ​ണ​ക്ക​ട​വ് മാ​രി മൂ​പ്പ​ൻ, ചെ​ല​പ​ട​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, ചെ​ല​ക​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, ച​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ, തൊ​ടു​ക്കി ചൊ​റു​ക​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ, കു​ട്ടി​യ​ണ്ണ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, കാ​ര​റ വ​ട്ടി മൂ​പ്പ​ൻ, തോ​തി മൂ​പ്പ​ൻ, ഭി​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ, ക​ട​ല മൂ​പ്പ​ൻ, പൃ​ക്ക​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ (ദോ​ണി​ഗു​ണ്ട്), ഭോ​ദ്ധ മൂ​പ്പ​ൻ, ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ, നെ​ഞ്ച മൂ​പ്പ​ൻ, മ​ണ​പ്പ മൂ​പ്പ​ൻ, പ​ഴ​നി മൂ​പ്പ​ൻ, വേ​ല മൂ​പ്പ​ൻ, വേ​ട്ട മൂ​പ്പ​ൻ, ക​ടു​ക്ക മൂ​പ്പ​ൻ, വെ​ത്ത മൂ​പ്പ​ൻ, കൊ​ക്കി മൂ​പ്പ​ൻ, കാ​ളി മൂ​പ്പ​ൻ, വെ​ല്ലി​രി മൂ​പ്പ​ൻ, നെ​രി​യ മൂ​പ്പ​ൻ, ദാ​സ മൂ​പ്പ​ൻ, നാ​ഗ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ, കൊ​റ​ട്ട മൂ​പ്പ​ൻ, കാ​ട മൂ​പ്പ​ൻ, പ​ണ​ലി മൂ​പ്പ​ൻ, അ​ങ്ക മൂ​പ്പ​ൻ, കൊ​ദു​ക്ക മൂ​പ്പ​ൻ, ചാ​ത്ത മൂ​പ്പ​ൻ, ര​ങ്ക മൂ​പ്പ​ൻ, ക​ക്കി മൂ​പ്പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മൂ​പ്പ​ന്മാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യം, മ​ന്ത്ര​വാ​ദം, പാ​ര​മ്പ​ര്യ കൃ​ഷി, ത​ന​ത് വി​ജ്ഞാ​നം, ഗോ​ത്ര സം​ഗീ​തം, ഗോ​ത്ര​ക​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ടു​ക്കി ഭോ​ജ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ പേ​രു​കേ​ട്ട മൂ​പ്പ​ന്മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ടു​ക്കി ഊ​രി​ലെ ഭോ​ജ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ കു​റും​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ല ത​ടി​യും വി​രി​ഞ്ഞ മാ​റും അ​രോ​ഗ​ദൃ​ഢ​ഗാ​ത്ര​നു​മാ​യ മൂ​പ്പ​ൻ തൊ​ടു​ക്കി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്കാ​ലി​വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    മൂ​പ്പ​നോ​ടൊ​പ്പം സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ പേ​രു​ണ്ടാ​കും. കൈ​യി​ലെ​പ്പോ​ഴും വെ​ള്ളി കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പി​ടി​യു​ള്ള വ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ​യോ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യോ പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ൻ മു​ക്കാ​ലി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്ര​സം​ഗം ആ​ദി​വാ​സി ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് മൂ​പ്പ​ൻ ത​ർ​ജ​മ ചെ​യ്തു​വ​ത്രെ! വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യം, മ​ന്ത്രം, മ​ന്ത്ര​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ല്ല​തു​പോ​ലെ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. വം​ശീ​യ വൈ​ദ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​ട് മു​ഴു​വ​നും സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ചി​കി​ത്സ​യും ന​ട​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. 1930 തൊ​ട്ട് 1950 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഭോ​ജ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ലം.

    മൂ​പ്പ​ന്മാ​രു​ടെ മൂ​പ്പ​ൻ: മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ

    അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ. ആ​ന​വാ​യി ഊ​ര് മൂ​പ്പ​ൻ ക​ക്കി​യു​ടെ മ​ക​നാ​യി 1893നും 98 ​നു​മി​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം മൂ​പ്പ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത്. ആ​റ​ടി പൊ​ക്കം, മെ​ലി​ഞ്ഞ ശ​രീ​രം, സൗ​മ്യ സ്വ​ഭാ​വം, അ​രോ​ഗ​ദൃ​ഢ​ഗാ​ത്ര​ൻ, നി​ർ​ഭ​യ​ൻ, ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി, ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി, ന​ല്ല പെ​രു​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മൂ​പ്പ​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്. 7 മു​ത​ൽ 23 വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ ചെ​യ്‌​തു​വെ​ന്നും നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും മൂ​പ്പ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വി​ധ​വ​ക​ൾ, ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മൂ​പ്പ​നെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​മു​ണ്ട്. മു​രു​ഗ​ള ഊ​രി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പാ​ല​പ്പ​ട, ആ​ന​വാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ഊ​രു​ക​ളി​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ മാ​റി​മാ​റി താ​മ​സി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​വാ​യി ഊ​രി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ച്ച​ത് മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​പ്പ​ട ഊ​രി​ൽ മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ന് ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് ഭൂ​മി​യു​ണ്ട്.

    സ​വി​ശേ​ഷ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന് ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ന​വാ​യി മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ. ഗൂ​ഗ്ളി​ൽ ‘മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ’ എ​ന്ന് ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്‌​താ​ൽ മൂ​പ്പ​ന്റെ വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ കാ​ണാം. കു​റും​ബ​രു​ടെ രാ​ജാ​വ്, കു​റും​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ക​ൺ​ക​ണ്ട ദൈ​വം, പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന ടി. ​മാ​ധ​വ​മേ​നോ​ൻ, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഗ്രാ​മ​സേ​വ​ക​ൻ പ​രി​യ​കു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ആ​ദ​ര​വ് നേ​ടി​യ മൂ​പ്പ​ൻ, ഡോ ​പി.​ആ​ർ.​ജി. മാ​ത്തൂ​രി​നെ​പോ​ലു​ള്ള ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ, മൂ​ന്ന് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മൂ​പ്പ​ൻ, ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പോ​യി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡ് കാ​ണു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത മൂ​പ്പ​ൻ, മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​റു​ത്ത കോ​ട്ട് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച മൂ​പ്പ​ൻ, വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ അ​വ​സാ​ന വാ​ക്കാ​ണ് മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു​പി​ടി വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ൽ കാ​ണാം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ഒ​രു​പാ​ട് യാ​ത്ര​ക​ൾ ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യ​വും മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മാ​ജി​ക്കും വ​രെ കാ​ണി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ബു​ദം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​പ്പ​ൻ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന മ​രു​ന്ന്. അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗ​ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലും പു​റ​ത്തും പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​യ വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യ വ​ള്ളി​യ​മ്മാ​ളി​ന്റെ ഗു​രു​വാ​യി​രു​ന്നു മൂ​പ്പ​ൻ. വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യ​ത്തി​ൽ പേ​രു​കേ​ട്ട സ്ത്രീ ​ര​ത്ന​മാ​ണ് ഒ​മ്മ​ല കു​ഞ്ചൂ​ർ രെ​ങ്കി വൈ​ദ്യ. ഇ​വ​രു​ടെ​യും ഗു​രു മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​പ്പ​നെ കാ​ണാ​നാ​യി ആ​രെ​ങ്കി​ലും വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ അ​ത് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. കൂ​ടാ​തെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് നോ​ക്കി കൃ​ത്യ​മാ​യി സ​മ​യം പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 2013ൽ ​കാ​ര്യ​മാ​യ യാ​തൊ​രു​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ നൂ​റ്റി​യി​രു​പ​താ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ഒ​മ്മ​ല കു​ഞ്ചൂ​ർ കു​പ്പ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ

    ആ​ന​വാ​യ് മു​ദ്ദ മൂ​പ്പ​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ഒ​മ്മ​ല കു​ഞ്ചൂ​ർ കു​പ്പ​ൻ മൂ​പ്പ​ൻ. മു​ഡു​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. ഒ​മ്മ​ല കു​ഞ്ചൂ​ർ കു​പ്പ​ൻ അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഒ​രു പേ​രു​കേ​ട്ട മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു. വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യം, മ​ന്ത്ര​വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ടു​ക്ക​നാ​ണ്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഊ​രു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ട്ട​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ കു​പ്പ​ൻ മൂ​പ്പ​ന്റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹം വാ​ങ്ങും. മൂ​പ്പ​ന്റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹം വാ​ങ്ങി വേ​ട്ട​ക്ക് പോ​യാ​ൽ മു​യ​ൽ, കാ​ട്ടു​കോ​ഴി, മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ യ​ഥേ​ഷ്ടം കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശ്വാ​സം. ഒ​മ്മ​ല കു​ഞ്ചൂ​ർ കു​പ്പ​ൻ മൂ​പ്പ​ന്റെ മ​ക​ളാ​ണ് രെ​ങ്കി വൈ​ദ്യ. വം​ശീ​യ​വൈ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ട്. ആ​ന​വാ​യി മൂ​പ്പ​നാ​ണ് രെ​ങ്കി വൈ​ദ്യ​യു​ടെ ഗു​രു.

    കാ​ര​റ വ​ട്ടി മൂ​പ്പ​ൻ

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ബ​ല​മാ​യ ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് മു​ഡു​ഗ​ർ. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ശ​ക്തി​യി​സ​വും ശൈ​വ​യി​സ​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. മ​ല്ലീ​ശ്വ​ര​മു​ടി​യി​ൽ ദീ​പം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം മു​ഡു​ഗ​ർ​ക്കാ​ണ്. മു​ഡു​ഗ​ർ ശൈ​വ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട് ജാ​തി വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഡു​ഗ​ർ ബ​ലാ​ൽ​ക്കാ​ര​മാ​യി കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ട്ട​ത്ത​റ, ജെ​ല്ലി​പ്പാ​റ, താ​വ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഡു​ഗ​ർ ഊ​രു​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​താ​യി വാ​മൊ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​സ്ഥി​ത്ത​റ​ക​ളും മു​ഡു​ഗ​ത്ത​റ​ക​ളും പ​ല​യി​ട​ത്തും മു​ഡു​ഗ​രു​ടെ പ​ലാ​യ​ന​ത്തെ സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​യൂ​രി​ൽ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മു​ഡു​ഗ​ന്മാ​ർ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് കോ​ട്ട​ത്ത​റ നാ​യ്ക്ക​ർ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ വ​ന​ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര​യൂ​രി​ലെ മു​ഡു​ഗ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കാ​ര​യൂ​രി​ലെ മു​ഡു​ഗ​ന്മാ​ർ കാ​ര​റ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്തു. പ​ക്ഷേ, തു​ട​ർ​ന്നും കാ​ര​റ വ​ട്ടി മൂ​പ്പ​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ദ​ര​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വും വ​ന​ഭ​ദ്ര​കാ​ളി ക്ഷേ​ത്ര ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ച​രി​ത്ര​പു​രു​ഷ​ൻ: ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ

    വ​ട്ട​ല​ക്കി ഊ​രി​ലെ പ്ര​ഗ​ല്ഭ​നാ​യി​രു​ന്നു ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത കാ​ല​യ​ള​വ് 1865നും 1940 ​നു​മി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ ഇ​രു​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു. 1920ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ത​മി​ഴ് രാ​മാ​യ​ണം വാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ശ​രാ​ശ​രി മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും രാ​മാ​യ​ണം വാ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സാ​മൂ​തി​രി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​വ​രെ ആ​ന​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റ്റി ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 1931ൽ ​സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​ന്ന​ത്തെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ൻ. അ​തി​ന്റെ രേ​ഖ ഇ​പ്പോ​ഴും സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വാദ്യോപകരണങ്ങൾ

    വാദ്യോപകരണങ്ങൾചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​നൊ​രു ച​രി​ത്ര പു​രു​ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​യും കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാ​ന്ത​ര​മൊ​രു ‘ജ​ന്മി’​യെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്ര ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് പ്ര​കാ​രം 2-3 സ്ക്വ​യ​ർ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ്ര​ദേ​ശം ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചൊ​റി​യ മൂ​പ്പ​നും കു​ടും​ബ​വും വ​ലി​യൊ​രു തു​ക ക​രം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​കു​തി​യ​ട​ച്ച ര​സീ​തു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പി​ൻ​ത​ല​മു​റ​ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇരുള വനിത തനത് വേഷത്തിൽ

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ബം​ഗ്ലാ​വും ച​ണ്ണ മൂ​പ്പ​നും

    വെ​ളു​ത്ത കു​റ്റി​ത്താ​ടി​യും ഉ​ച്ചി​യി​ൽ മാ​ത്രം മു​ടി വെ​ട്ടി​നി​ർ​ത്തി​യും ഒ​ത്ത ഉ​യ​ര​വും വ​ണ്ണ​വും അ​രോ​ഗ​ദൃ​ഢ​ഗാ​ത്ര​നും ഒ​ത്ത ത​ന്റേ​ട​വും അ​ഭി​മാ​നി​യു​മാ​യ ഇ​രു​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ. മാ​മ​ണ ഊ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ബം​ഗ്ലാ​വു​ക​ൾ, റെ​സ്റ്റ്‌ ഹൗ​സു​ക​ൾ, ഫോ​റ​സ്റ്റ് ബം​ഗ്ലാ​വു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ലൊ​രു ഫോ​റ​സ്റ്റ് ബം​ഗ്ലാ​വ് നി​ന്നി​രു​ന്ന​ത് അ​ഗ​ളി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ബം​ഗ്ലാ​വ് പ​ണി​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ച​ണ്ണ. അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സ​ക്കൂ​ലി വെ​റും നാ​ല​ണ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ച​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ മ​രി​ച്ച​ത്. 1961ലെ ​അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ൽ മാ​മ​ണ ഊ​രി​ലെ ച​ണ്ണ​യു​ടെ കാ​ട്ടു​ചാ​ള (പു​ല്ല് മേ​ഞ്ഞ വീ​ട്) ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി. ച​ണ്ണ​യോ​ടൊ​പ്പം വേ​റെ ആ​റു​പേ​ർ കൂ​ടി ആ ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു.

    കോ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ ര​ങ്ക മൂ​പ്പ​ൻ

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​കു​തി പി​രി​വ് (ഉ​ൽ​പ) ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ധി​കാ​രി​യെ നി​യ​മി​ച്ചു. ബാ​സ​വ​യ്യ ചെ​ട്ടി​യാ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ അ​ധി​കാ​രി. മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​ർ കു​ടും​ബ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ ജ​ന്മി. അ​വ​രു​ടെ ക​രം​പി​രി​വ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ര്യ​സ്ഥ​ന്മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് കാ​ര്യ​സ്ഥ​ന്മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി കോ​ൽ​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു. കോ​ൽ​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം ഏ​താ​ണ്ട് ഗു​ണ്ട​ക​ളെ പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ ത​ല്ലാ​നും കൊ​ല്ലാ​നും സ്ത്രീ​ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​നും യാ​തൊ​രു​വി​ധ മ​ടി​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ. ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വാ​ഴ​ക്കു​ല, തേ​ൻ എ​ന്നി​വ ജ​ന്മി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. തു​വ​രെ, അ​മ​ര, ക​ടു​ക്, റാ​ഗി, ചാ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​മാ​യാ​ൽ കാ​ര്യ​സ്ഥ​നും കോ​ൽ​ക്കാ​രും ഊ​രി​ൽ വ​ന്ന് ക​രം​പി​രി​വ് ന​ട​ത്തും. ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും 30 ലി​റ്റ​ർ തു​വ​ര ക​ര​മാ​യി കൊ​ടു​ക്ക​ണം. ഓ​രോ ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കി​ലോ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ഊ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​മാ​യി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. ഇ​തൊ​ക്കെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ചു​മ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് വ​രെ ന​ട​ന്നു​പോ​ക​ണം. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രു​ടെ ത​റ​വാ​ട്.

    ആ​ദി​വാ​സി​യാ​യ കോ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ര​ങ്ക മൂ​പ്പ​ൻ. കൊ​ല്ലം​ക​ട​വ് ഇ​രു​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഊ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ങ്ക മൂ​പ്പ​ന്റെ ജ​ന​നം. വി​രി​ഞ്ഞ മു​ഖം, നീ​ണ്ട കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ, ന​ല്ല പൊ​ക്കം, അ​രോ​ഗ​ദൃ​ഢ​ഗാ​ത്ര​ൻ, ഷ​ർ​ട്ട് ഇ​ടി​ല്ല, മു​ട്ടോ​ളം വ​രു​ന്ന മു​ണ്ട് ഉ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ശീ​ലം, തോ​ള​ത്ത് മു​ണ്ട്, കൈ​യി​ലൊ​രു വ​ടി, തോ​ളി​ലൊ​രു തു​ണി സ​ഞ്ചി (തോ​ൾ​പാ​യി). ഇ​തി​ൽ വെ​റ്റി​ല, പൊ​ക​യി​ല, ചു​ണ്ണാ​മ്പ്, ചെ​റി​യ ക​ത്തി, കു​റ​ച്ചു പ​ച്ച മ​രു​ന്നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്ന് നാ​ല് സ​ഹാ​യി​ക​ൾ കൂ​ടെ എ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ടാ​കും, ഒ​രു കു​ല വാ​ഴ​പ്പ​ഴം ഒ​റ്റ​ക്ക് തി​ന്നും, ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കൊ​ട്ട​ണ്ണ​യ​ല്ല നെ​യ്യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ സ​മ​യം മൂ​പ്പ​ൻ സ്ഥാ​ന​വും കോ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ സ്ഥാ​ന​വും വ​ഹി​ച്ച ആ​ദി​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്നു ര​ങ്ക മൂ​പ്പ​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ഭ​യ​ഭ​ക്തി ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    108 ഊ​രു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​വ​ൻ: ദ​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ

    വ​ട്ട​ല​ക്കി, മ​ട്ട​ത്തു​ക്കാ​ട്, പു​ളി​യ​പ്പ​തി എ​ന്നീ ഊ​രു​ക​ളി​ൽ മൂ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു. 1956ൽ ​മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് മൂ​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന താ​ത്തു​ണ്ണി നാ​യ​രു​ടെ കാ​ര്യ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന ശ​ങ്ക​ര​ൻ നാ​യ​ർ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ഓ​ർ​ഡ​ർ കൊ​ടു​ത്ത് വ​ട്ട​ല​ക്കി ഊ​രി​ലെ മൂ​പ്പ​നാ​യി ദ​ണ്ണ​നെ വാ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 1956 തൊ​ട്ട് 1988 ൽ ​മൂ​പ്പ​ൻ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ മൂ​പ്പ​ൻ സ്ഥാ​നം ദ​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ 108 ഊ​രു​ക​ളു​ടെ ത​ല​വ​നാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ല പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​യും അ​റി​വും ത​ന്റേ​ട​വു​മു​ള്ള ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു മൂ​പ്പ​ൻ. ഊ​രി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ കോ​ട​തി​യി​ലോ പോ​കാ​തെ ഊ​ര് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് മൂ​പ്പ​ൻ, കു​റു​ത​ലൈ, വ​ണ്ടാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ര് മ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ്യ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദ​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ, അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ഓ​ർ​ഡ​ർ

    ഊ​രി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ത​മി​ഴ് കൗ​ണ്ട​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഊ​രു​മൂ​പ്പ​ൻ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക്രി​മി​ന​ൽ തെ​റ്റു​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന ഊ​ര് മ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തും മൂ​പ്പ​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മ​ല്ലീശ്വ​ര​മു​ടി​യി​ൽ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും മ​ല​ക​യ​റി വി​ള​ക്ക് വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം മു​ഡു​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​ള​ർ​ക്കു​മാ​യി വീ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി തീ​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​താ​ത് മൂ​പ്പ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കാ​രം.

    1956ൽ ​കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​നം രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം മൂ​പ്പി​ൽ നാ​യ​രു​ടെ അ​ധി​കാ​രം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്നു. ഊ​രു​മൂ​പ്പ​ന്മാ​രു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും കു​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, അ​താ​ത് വ​കു​പ്പ് മേ​ലാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഊ​രു​മൂ​പ്പ​ന്മാ​രെ വി​ളി​ച്ചു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കും. അ​ന്ന​ത്തെ​ക്കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ത് മ​ന്ത്രി വ​ന്നാ​ലും ആ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ട്ട​ല​ക്കി​യി​ലെ ദ​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ന് ക്ഷ​ണം കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ 108 ഊ​രു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​വ​നാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട്‌ എ​പ്പോ​ഴും ദ​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ന് പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥാ​ന​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 1988 ലാ​ണ് ദ​ണ്ണ മൂ​പ്പ​ൻ മ​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tribal leadertribal lifeCulture
    News Summary - tribal leader stories
    Similar News
    Next Story
    X