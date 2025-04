ക​ശ്മീ​രി​ൽ ഒ​രു ടൂ​റി​സ്റ്റ് വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന്ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​നാ​ണം​കെ​ട്ട പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്ത​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള​ല്ല. അ​തി​ഥി​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ല. രോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ക​ശ്മീ​രി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് യൂ​സു​ഫ് ത​രി​ഗാ​മി.

പ​ഹ​ൽ​ഗാം ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ, ക്രൂ​ര​ത​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ അ​ഭി​ന​യ പ്ര​തി​ഭ മ​മ്മൂ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​കം, വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​തി​ൽ എ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്.

സ​മ​സ്​​ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ​യു​ടെ നി​ഴ​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ടി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​യ ന​ര​മേ​ധ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലും, വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ ഒ​ര​വ​സ​രം​പോ​ലെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വെ​റു​പ്പും പ​ക​യും പ​ട​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​താ​ന്ത ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

ദേ​ബാ​ശി​ഷ്​ ഭ​ട്ടാ​ചാ​ർ​ജി എ​ന്ന ഒ​രു അ​സം പ്ര​ഫ​സ​റു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്, ലാ ​ഇ​ലാ​ഹ ഇ​ല്ല​ല്ലാ​ഹ് എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​മാ​ന​ഭാ​രം​കൊ​ണ്ട് സ​ർ​വ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും അ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും, അ​വ​ർ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ശി​ര​സ്സ് കു​നി​ക്കും. ‘പ​രി​ണാ​മം മൃ​ഗ​ത്തി​നെ മ​ർ​ത്ത്യ​നാ​ക്കി, ന​ന്നാ​യി, പ​ക്ഷേ–/ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നി​നി​യാ​ർ ക​ണ്ടു/ തി​രി​ച്ചു​പോ​ക​രു​തു നീ ​വി​ട്ടു​പോ​ന്ന മൃ​ഗ​ത്തി​നെ/ ത്തി​ര​യാ​ൻ, ദേ​വ​നി​ല​േ​ത്ര നി​ന​ക്കു ല​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന് ഇ​ട​ശ്ശേ​രി എ​ഴു​തി​യ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴ​ല്ല, പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​ര​ത ക​ണ്ടി​ട്ട​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മൊ​രു നി​ഴ​ലാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മൃ​ഗ​ത്തെ ക​ണ്ടി​ട്ടാ​ണ്!

ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 370 റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദുഃ​ഖി​ത​രാ​ണെ​ന്ന സ​ത്യം എ​ത്ര വ​ലി​യ കൊ​ട്ട​യി​ട്ട് മൂ​ടി​യാ​ലും, എ​ത്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യാ​ലും ക​ടും​ലോ​ഹ​ത്തി​ൽ കൊ​ത്തി​യ വ​ര​പോ​ലെ തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ശ്മീ​രി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​കെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത്, അ​തി​വേ​ഗം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന സി.​പി.​എം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​എ. ബേ​ബി​യു​ടെ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന, നി​ല​വി​ലെ ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ച ഇ​രു​ട്ടി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രും​വി​ധം പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​വു​ന്ന​ത്.

എ​നി​ക്കൊ​രു മു​സ്‍ലിം പേ​ര് ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​നീ പ്ര​ബ​ന്ധം മ​റ്റൊ​രു രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ഴു​തു​മാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് താ​ബി​ശ് ഖൈ​ർ ‘ഹി​ന്ദു’​വി​ന്റെ എ​ഡി​റ്റ് പേ​ജി​ൽ ക​ശ്മീ​രി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് 2019ൽ ​എ​ഴു​തി​യ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, വ​ലി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി കൂ​ടാ​തെ ഏ​റ​ക്കു​റെ 2025ലും ​പ​റ​യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്! If I did not hav​e a muslim name, I might have written this article a bit differently. But giv​en my name, there are certain things, I cannot say any more (Tabish Khair).

ക​ശ്മീ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ര​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​മാ​ണ്. ഏ​തു സ​മ​യ​ത്തും ആ​ർ​ക്കും എ​ന്തും സം​ഭ​വി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ധം സ്​​ഫോ​ട​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ശ്മീ​ർ ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ന്ന​ത്. പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ൽ ല​ശ്ക​റെ ത്വ​യ്യി​ബ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ​െറ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ ഫ്ര​ണ്ട് എ​ന്ന TRF ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യാ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​ത്.

കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് മ​ത​മു​ണ്ടാ​വാ​മെ​ങ്കി​ലും, കൊ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​ത​മു​ണ്ടാ​വു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച പ​റ്റി​യാ​ൽ ആ​ദ്യം ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, മ​ത​ത്തി​ന്റെ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ല​ശ്ക​ർ ഭീ​ക​ര​രാ​യി​രി​ക്കും. ഭീ​ക​ര​ത​ക്ക് മ​ത​മി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വാ​ദി​ക​ൾ ശ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും ഒ​രു വി​ധേ​ന​യും പ​ര​സ്​​പ​രം പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട് പോ​വു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് ശ​രി​യാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ മു​സ്‍ലിം പേ​രു​ള്ള ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ, ക​ശ്മീ​ർ ജ​ന​ത​യെ​യാ​കെ ഭീ​ക​ര​രോ, ഭീ​ക​ര​ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ ആ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം, യ​ഥാ​ർ​ഥ ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കാ​വും ശ​ക്തി​പ​ക​രു​ക!

ഒ​രു തീ​വ​ണ്ടി​യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​വ​ർ പി​ന്നീ​ട് ത​ങ്ങ​ൾ സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത് ക​ശ്മീ​രി​ക​ളു​മാ​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ, വ​ല്ലാ​തെ ഭ​യ​ന്നു​പോ​യ​തും, ഇ​രി​പ്പി​ടം മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം സ​യ്യി​ദ് ബി​സ്​​മി​ല്ല ഗീ​ലാ​നി എ​ഴു​തി​യ​ത്, എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ളും ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ടി ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​ന്റെ മു​റി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ക​ശ്മീ​രി​ക​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ മാ​ത്രം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ല​ത​രം പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും, ഒ​രു കു​റ്റ​വും ചെ​യ്യാ​തെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ​പെ​ട്ട ഭീ​ക​ര​രും മ​ത്സ​രി​ച്ച് നി​റ​യൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. (Manufacturing Terrorism. Bismillah Geelani).

പാ​കി​സ്​​താ​നൊ​പ്പം ചേ​രാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നി​ൽ ക​ശ്മീ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടു ചേ​ർ​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​തി​ന് ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഒ​റ്റ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​ത്ത​രം പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​മ്മെ അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യേ​യു​ള്ളൂ, പ​ക്ഷേ ഇ​ന്ത്യ ന​മ്മു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. India has come to defend our Azadi while Pakistan tried to enslav​e us (Kashmir towards in surgency: Balraj Puri) എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഖി​ല ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ രാ​ജ്യ​ഹി​ന്ദു​സ​ഭ​യു​ടെ സ​ർ​വ പി​ന്തു​ണ​യും, പ​ണ്ഡി​റ്റ് നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ താ​ക്കീ​തു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ന്ന ഹ​രി​സി​ങ് എ​ന്ന രാ​ജാ​വി​നാ​യി​രു​ന്നു ന​ൽ​കി​യ​ത്. 1947 ആ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൽ പു​ഞ്ചി​ൽ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ക​ശ്മീ​ർ രാ​ജാ​വ് ഹ​രി​സി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യം കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തും എ​ന്ന അ​വ​സ്​​ഥ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഹ​രി​സി​ങ്ങും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ർ​ലോ​ഭ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​വ​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നി​ൽ ചേ​രാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ശ്മീ​രി ജ​ന​ത, ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ, എ​ന്നും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്കൊ​പ്പം, ഇ​ന്ത്യ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ജി​ബ്രാ​ൾ​ട്ട​ർ എ​ന്ന ക​ശ്മീ​രി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി 1965ൽ ​പൊ​ളി​ച്ച​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദീ​ൻ ജാ​ഗി​ർ എ​ന്ന, ദാ​രാ​സാ​സി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ്.

സ​മ​യോ​ചി​ത​വും ധീ​ര​വു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദീ​ൻ ജാ​ഗി​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​ശ്മീ​ർ ഈ​വി​ധം ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്നു​ള്ള​തി​ന് ഒ​രു​റ​പ്പു​മി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് പാ​ക് ആ​ക്ര​മ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ർ​ത്തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് ഭീ​ക​ര​ർ 1989ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൊ​ന്ന​ത്.

രാ​ഷ്ട്രം 1966ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ത്മ​ശ്രീ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ത്മ​ശ്രീ കി​ട്ടു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ശ്മീ​രി​യാ​ണ് ജാ​ഗി​ർ! അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ചെ​യ്ത സേ​വ​ന​ത്തി​ന് എ​ന്ത് സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഇ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഒ​രു റേ​ഡി​യോ​യും ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ന​മു​ക്ക​ത് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യി തോ​ന്നും!

എ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ്ര​തി​മ​യി​ല്ല സ്​​മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളി​ല്ല, തെ​രു​വു​ക​ളും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ബ​സ്​​സ്റ്റോ​പ്പു​മി​ല്ല. ഇ​ത്ര​യും ഇ​വി​ടെ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്, പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ലെ ഭീ​ക​ര​കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യ സ​യ്യി​ദ് ആ​ദി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഷാ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​രെ, അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ത്യാ​ഗ​പ​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ, ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രം ഭീ​ക​ര​ത​ക​ളോ​ട് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ എ​തി​രി​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​ർ​വ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്.

ഭീ​ക​ര​ത​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പ​ത​റാ​തെ പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്ന​തും ന​മ്മു​ടെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്ക് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രും. സൈ​നി​ക​വേ​ഷം കെ​ട്ടി നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ​വ​രു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് നി​റ​യൊ​ഴി​ച്ച ഭീ​ക​ര​ബോ​റ​ൻ​മാ​ര​ല്ല, ബി​സ്​​മി​ല്ലാ​ഹ് ബി​സ്​​മി​ല്ലാ​ഹ് എ​ന്നു​ച്ച​രി​ച്ച് ര​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് ത​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ർ എ​ന്ന ഇ​ര​ക​ളു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്ന​ത്.

മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് റാ​വു​വി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ പ​ല്ല​വി ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്ന് മ​തം നോ​ക്കി​യാ​ണ് ഭീ​ക​ര​ർ കൊ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് എെ​ന്റ മ​ക​നെ തോ​ളി​ലി​ട്ട് ഞ​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത് ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മൂ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം യു​വാ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​തി​ന് പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ച്ചു! മ​ക​ന്റെ​യും എെ​ന്റ​യും ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ഞ്ജു​നാ​ഥി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു പേ​രാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്ന ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രെ​യാ​ണ് നാം ​ആ​ദ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, അ​ല്ലാ​തെ ഭീ​ക​ര​ത​യി​ൽ മ​തം ക​ണ്ടെ​ത്തി, തു​ട​ർ​ന്നും ക​ല​ഹ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്.

പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ ഭീ​ക​ര​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്നു. പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഭീ​ക​ര​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു. ഭീ​ക​ര​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ക​ശ്മീ​രി​ൽ ആ​രും പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. ഭീ​ക​ര​രെ പൂ​മാ​ല​യി​ട്ട് ആ​രും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ക്ഷേ ക​ശ്മീ​രി​ലെ ഭീ​ക​ര​ത​യി​ൽ മ​തം ക​ണ്ടെ​ത്താ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച കാ​ൽ പി​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​യി​ലാ​ണ്.

അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​തും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ങ്ങ​നെ: ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ ചി​ല​രെ അ​വ​രു​ടെ മ​തം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് മ​ത​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ ഇ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്​​ഥ​രാ​ണ്. ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം​കൊ​ണ്ടോ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്ക​ൽ​കൊ​ണ്ടോ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഭീ​ക​ര​രെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്ന​ത് വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

അ​വ​സാ​ന​ത്തെ വ​രി അ​താ​യ​ത് ഭീ​ക​ര​രെ സ​ർ​വ​ശ​ക്തി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക ത​ന്നെ വേ​ണം എ​ന്ന​ത്, എ​ല്ലാ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ലും​പെ​ട്ട ഭീ​ക​ര​ർ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു വി​വേ​ച​ന​വും കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യും.

കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലെ​ന്നു​ള്ള​തു​കൊ ണ്ട് ​വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, ക​ശ്മീ​രി​ലെ ക​ഠ് വ​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്തു​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​സി​ഫ ബാ​നു​വി​ന്റെ മാ​ത്രം സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ മാ​ഷ് എ​ഴു​തി​യ ‘ബാ​ബാ​യ്ക്കൊ​രു ക​ത്ത്’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​റ​ച്ച് വ​രി​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. ‘ഈ ​നാ​ട് ന​മ്മു​ടേ​ത​ല്ല ബാ​ബ/ നാം ​ഉ​യ​ർ​ത്താ​റു​ള്ള കൊ​ടി​യു​ടെ ചു​വ​പ്പ്/ കൊ​ച്ചു പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞി​ച്ചോ​ര​യു​ടേ​താ​ണ്/ പ​ച്ച ന​മു​ക്ക് വി​ല​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളു​ടേ​ത്/ വെ​ള്ള നാം ​ക​ണ്ടി​ട്ടേ​യി​ല്ലാ​ത്ത പു​ല​രി​യു​ടേ​ത്/ ച​ക്രം ദി​വ​സ​വും ന​മ്മു​ടെ മാം​സം തു​ണ്ടു​തു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്/

പോ​കൂ ബാ​ബ, ന​മ്മു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട/ കു​തി​ര​ക​ളെ​യും​കൊ​ണ്ട്, മാ​യേ​യും​കൊ​ണ്ട്/ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ക​ണ്ണീ​രു​ള്ളി​ട​ത്ത്/ പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദം​ഷ്ട്ര​ക​ളി​ല്ലാ​ത്തി​ട​ത്ത്.

എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ൽ സൈ​നി​ക​വേ​ഷ​മി​ട്ട് ഭീ​ക​ര​ർ ന​ട​ത്തി​യ നി​ഷ്ഠു​ര​മാ​യ ന​ര​മേ​ധ​ത്തി​ന്റ മ​റ​വി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ക​ണ്ണീ​രി​ല്ലാ​ത്തൊ​രി​ട​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ​യും മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. ആ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഭീ​ക​ര​രു​ടെ സ്​​ഥാ​നം ഇ​സ്‍ലാം മ​ത​വും, സ​ർ​വ ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ​ക്കും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​ക്കാ​രു​മാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച കു​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ഇ​ര​ക​ളോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ത്തി​നും വേ​ട്ട​ക്കാ​രോ​ടു​ള്ള രോ​ഷ​ത്തി​നും, നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ഭി​ലാ​ഷ​ത്തി​നും പ​ക​രം മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ർ​ച്ച​കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ഒ​ര​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ് ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​മ്പൊ​രു കു​റി​പ്പി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ, ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടി​നു​മു​ള്ള ചി​ല സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​താ: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​മാ​യ ഹ​മാ​സി​നോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​നം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം.

ഒ​രു കൈ​കൊ​ണ്ട് ഹ​മാ​സി​നെ ത​ലോ​ടു​ക​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​പ​ട്യ​മാ​ണ്. ഇ​സ്‍ലാം അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ വ​ക​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കി​ത്താ​ബി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ത​മാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാം, ക​ശ്മീ​രി​ലെ പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക നി​യ​മ​മാ​ണ്. എ​ൻ.​കെ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റ് നി​ർ​ല​ജ്ജം ഹ​മാ​സി​നെ മ​റ​യാ​ക്കി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​നും സ​യ​ണി​സ​ത്തി​നും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നു​മാ​ണ്.

സ്വ​ന്തം ര​ണ്ട് കൈ​കൊ​ണ്ടും പി​ന്നെ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത അ​നേ​കാ​യി​രം കൈ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​ക​ളെ കു​ളി​പ്പി​ച്ച് കു​പ്പാ​യ​മി​ടീ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ഈ ​പോ​സ്റ്റി​ൽ മ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ, ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​റു​ടെ വി​ചാ​ര​ധാ​ര​പോ​ലു​ള്ള ഒ​രൊ​റ്റ ഗ്ര​ന്ഥ​വും വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റ് ഇ​ങ്ങ​നെ: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഭീ​ക​ര​ത​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് ക​ണ്ട​ത്. അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ബാ​ല​ൻ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ഹി​ന്ദു​ത്വ​ഭീ​ക​ര​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല.

സം​ഘി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​റ​ച്ചി​യി​ൽ മ​ണ്ണു​പ​റ്റും എ​ന്ന പേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ട്. ഇ​വ​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​തി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം​ത​ന്നെ പ​ര​ലോ​കം സ്വ​പ്നം​ക​ണ്ട് തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​വ​റ്റ​ക​ൾ ഇ​പ്പൊ ന​ല്ല ഗ്രൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി എ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. UDF ആ​ണ് ഇ​പ്പോ ഇ​വ​രു​ടെ ബേ​സ്.

മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ല്ല​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഒ​ന്ന് ത​ലോ​ടു​ന്ന​താ​യി ന​ടി​ച്ച്, ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന് ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ള ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ​തി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ച്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ആ​ഭി​മു​ഖ്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ത്ത മേ​ജ​ർ ര​വി​യു​ടെ ക്ലാ​സി​ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​രൊ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ! ജ​ന​ത​യെ ചേ​രി​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് മ​തം ചോ​ദി​ച്ചു​ള്ള ഭീ​ക​ര​വേ​ട്ട എ​ന്നാ​ണ് മേ​ജ​ർ ര​വി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹി​ന്ദു എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം അ​വ​രു​ടെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യ ഹി​ന്ദു​സ്താ​നി​ക​ളാ​ണ്. അ​താ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം. അ​വ​ർ ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

മേ​ജ​ർ ര​വി​യും മ​റ്റും ക​രു​തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ഇ​തൊ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ​യ​ല്ല, ന​ന്നാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ഭീ​ക​ര​ത​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​കെ വെ​ട്ടി​വീ​ഴ്ത്താ​ൻ ഇ​തു​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം എ​ന്ന് ക​രു​തി പ​ല​രും ക​ച്ച​കെ​ട്ടി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

സം​ഘ്പ​രി​വാ​റു​കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ​ങ്കി​ൽ; അ​ത​വ​രു​ടെ ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​താ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​പോ​ലും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത സം​ഘ്പ​രി​വാ​റു​കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കാ​നാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വാ​ദി​ക​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, നാ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ​പോ​ലും ആ​വാ​ത്ത വി​ധം ന​മ്മ​ൾ മ​ര​വി​ച്ചു​പോ​യേ​ക്കും.

