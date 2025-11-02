Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightഐക്യ കേരള കോളനി
    Culture
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:01 PM IST

    ഐക്യ കേരള കോളനി

    text_fields
    bookmark_border
    ഐക്യ കേരള കോളനി
    cancel
    camera_alt

    ചിത്രീകരണം: വിനീത് എസ്. പിള്ള

    അ​ധി​കം ആ​രും അ​റി​ഞ്ഞ​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ക​ല്ലാ​ർ പ​ട്ടം കോ​ള​നി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി 20ന് 70 ​വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ശ​രി​ക്കും ‘ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള’ കോ​ള​നി​യാ​ണ് ഈ ​ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്രം. ഐ​ക്യ​കേ​ര​ളം രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ഈ ​കോ​ള​നി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​നം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​വും 11 ദി​വ​സ​വും മു​മ്പ്. രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​കൊ​ണ്ടും വ​ലു​പ്പം​കൊ​ണ്ടു​മെ​ല്ലാം പ​ട്ടം കോ​ള​നി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. തി​രു^​കൊ​ച്ചി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത്​ 1955 ജ​നു​വ​രി 20നാ​യി​രു​ന്നു​ കോ​ള​നി​യു​ടെ ഒൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം.

    50,000 ഏ​ക്ക​ർ, 8000 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ

    മൂ​ന്നാ​ർ-​തേ​ക്ക​ടി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ കി​ഴ​ക്കു​വ​ശ​ത്ത് നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം മു​ത​ൽ ക​ല്ലാ​ർ വ​രെ, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പു​ഷ്പ​ക്ക​ണ്ടം-​രാ​മ​ക്ക​ൽ​മേ​ട്- ക​മ്പം​മെ​ട്ട് വ​രെ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ട്ടം കോ​ള​നി. 6968 ഏ​ക്ക​ർ 22 സെ​ന്റാ​ണ്​ കോ​ള​നി​യു​ടെ വി​സ്​​തീ​ർ​ണം.(1) ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല താ​ലൂ​ക്കി​ലും നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ, ക​രു​ണാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലു​മാ​യാ​ണ് കോ​ള​നി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക, ഭാ​ഷാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, ത​മി​ഴ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള പീ​രു​മേ​ട്, ദേ​വി​കു​ളം താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ മ​ദ്രാ​സ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തോ​ട്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ഇ​വി​ടെ സ്​​ഥ​ലം പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മ​ദ്രാ​സ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന ത​മി​ഴ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 50,000 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ 8000 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ തീ​രു​മാ​നം.(2) അ​ങ്ങ​നെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ ക​ണ​ക്കി​ൽ ത​മി​ഴ​രേ​ക്കാ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ള്ള മേ​ഖ​ല​യാ​ക്കി​യാ​ൽ ​െഎ​ക്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇൗ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ബു​ദ്ധി ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​ടു​ക്കി ഹൈ​റേ​ഞ്ച്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്ക്​ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന, നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ക്കം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ക​ല്ലാ​ർ, മ​റ​യൂ​ർ, കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ദേ​വി​യാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല്​ കോ​ള​നി​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. ക​ല്ലാ​ർ കോ​ള​നി​യു​ടെ വി​സ്​​തീ​ർ​ണം 968.76 ഏ​ക്ക​ർ ആ​ണ്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.(3)

    പട്ടംകോളനിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ്

    കൃ​ഷി​ചെ​യ്യാ​ൻ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്

    കൃ​ഷി​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​രു​ത്തു​ള്ള, ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ​പ്ര​മു​ഖ പ​​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.(4) അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കോ അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കോ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ഭൂ​മി ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വ്യ​വ​സ്​​ഥ. ക​ല്ലാ​റി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി. ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച്​ വീ​ടു​ക​ൾ പ​ണി​യാ​നും മ​റ്റും പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ന്ന​ത്തെ തി​രുകൊ​ച്ചി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ട്ടം എ. ​താ​ണു​പി​ള്ള​യു​ടെ പേ​ര്​ ​ക​ല്ലാ​റി​ലെ കോ​ള​നി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.(5) സം​വ​ര​ണ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 35 കോ​ള​നി​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​േ​മ്പാ​ൾ അ​തി​ന്റെ സം​വ​ര​ണ ക്ര​മം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​യ​ർ-5, ഈ​ഴ​വ-10, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-5, മ​റ്റ്​ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ-4, ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​ക​ൾ-6, മു​സ്​​ലിം​ക​ൾ-5. കോ​ള​നി​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വും ഭൂ ​വി​ത​ര​ണ​വും തി​രു^​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞു​സാ​ഹി​ബ്​ ക​ല്ലാ​റി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    തൂ​ക്കു​പാ​ലം ആ​യി​രു​ന്നു ക​ല്ലാ​ർ പ​ട്ടം​കോ​ള​നി​യു​ടെ ‘ത​ല​സ്​​ഥാ​നം’. ക​ല്ലാ​ർ പ​ട്ടം കോ​ള​നി​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ 1955​ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11ന്​ ​മ​റ​യൂ​ർ, നാ​ച്ചി​വ​യ​ൽ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യി 125 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ 690 ഏ​ക്ക​ർ ഉ​ള്ള അ​ഞ്ച​നാ​ട്​ കോ​ള​നി തു​ട​ങ്ങി.(6) കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ദ​ണ്ഡ​കൊ​മ്പ്, പെ​രി​വ​യ​ൽ നാ​ട്, ആ​ന​ക്ക​ൽ, പെ​ട്ടി​പെ​രി​വ​യ​ൽ നാ​ട്, ആ​ന​ക്ക​ൽ​പെ​ട്ടി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​ കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കോ​ള​നി. 1955 മാ​ർ​ച്ച് 28ന് ​കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കോ​ള​നി 1000 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി തു​റ​ന്നു.

    കോ​ള​നി​യി​ലെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ക​ല്ലാ​റി​ലെ പ​ട്ടം കോ​ള​നി​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം 1955 മാ​ർ​ച്ച്​ 31 തി​രു^​കൊ​ച്ചി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി പ്ര​കാ​രം കോ​ള​നി​യി​ൽ 121 ആ​ളു​ക​ൾ സ്​​ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 200 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ കോ​ള​നി​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.(7) പ​ണി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും വാ​ങ്ങാ​നാ​യി 1000 രൂ​പ​വീ​ത​വും ഓ​രോ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 1963 ആ​കു​േ​മ്പാ​ൾ പ​ട്ടം​കോ​ള​നി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1876 ആ​യി. 5 ഏ​ക്ക​ർ വീ​തം ഇ​ത്ര​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.(8)

    1964ലും ​കോ​ള​നി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ഒ​രു ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഹ​രി​ജ​ന ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി കെ. ​കു​ഞ്ഞ​മ്പു ‘താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ലോ​ണു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​’ അ​റി​യി​ച്ചു. കൃ​ഷി​വാ​യ്പ​യാ​യും വീ​ടു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​യ്പ​യാ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി വാ​യ്പ​യാ​യും 27 ല​ക്ഷം രൂ​പ കോ​ള​നി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ ഹ​സ്സ​ൻ ഗി​നി മ​റ്റൊ​രു ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു: ‘ക​ല്ലാ​ർ​പ​ട്ടം കാ​ള​നി​യി​ൽ ചി​ല ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ലം മോ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും, അ​വ​ക്കു വേ​റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ലം കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്മേ​ൽ എ​ന്തു ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നു പ​റ​യാ​മോ?’

    അ​തി​നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി ഇ​ങ്ങ​നെ: ‘‘ക​ല്ലാ​ർ​പ​ട്ടം കാ​ള​നി​യി​ൽ 316 ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും 5 ഏ​ക്ക​ർ വീ​തം സ്ഥ​ലം കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ 189 പേ​ർ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ലം മോ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്ന​വ​ർ​ക്കു മ​റ്റു സ്ഥ​ലം കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ 189 ​വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ലം കൊ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് പ​റ്റി​യ സ്ഥ​ലം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​വാ​ൻ റ​വ​ന്യൂ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റി​നോ​ടും ഫോ​റ​സ്​​റ്റ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റി​നോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ലം കി​ട്ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ 189 ​വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു വേ​റെ സ്ഥ​ലം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം അ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.’’(9)

    കോ​ള​നി​യി​ലെ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റം​ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു വ്യ​വ​സ്​​ഥ. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല​യാ​ളു​ക​ൾ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി. ‘കു​റ​ച്ചു ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്നു’ എ​ന്നും മ​ന്ത്രി കെ. ​കു​ഞ്ഞ​മ്പു ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.(10)

    പ​ട്ടം​കോ​ള​നി​യു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ

    പ​ട്ടം​കോ​ള​നി പ​ല​പ്പോ​ഴും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. 1958 മേ​യ്‌ 14നും ​മേ​യ്‌ 24നും ​ജൂ​ലൈ 27നും ​ഇ​ട​ക്കു​ള്ള ഏ​താ​നും തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പ​ട്ടം കോ​ള​നി​ക്കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക്​ ലോ​ൺ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ത​ര​ണം ദേ​വി​കു​ളം ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു. പ​ബ്ലി​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്​​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ലോ​ൺ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഹൈ​റേ​ഞ്ച് കോ​ള​നി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ലോ​ൺ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ചി​ല ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ഒാ​ഡി​റ്റി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ഇ​തേ​പ്പ​റ്റി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു പ​ബ്ലി​ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്​​പീ​ക്ക​റും പ​റ​ഞ്ഞു.(11)

    1958ൽ ​പ​ട്ടം കോ​ള​നി​യി​ൽ പ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ കോ​ള​റ ബാ​ധ​മൂ​ലം മ​രി​ച്ചു. അ​തെ​പ്പ​റ്റി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ 1958 മാ​ർ​ച്ച്​ 31ന്​ ​പി. ഭാ​സ്​​ക​ര​ൻ നാ​യ​ർ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ക്ക​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടം​കോ​ള​നി​യു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്: ‘‘ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ക​ല്ലാ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ പൊ​ടു​ന്ന​ന​വെ കോ​ള​റാ​രോ​ഗം പ​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ല്ലാ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ 1200ൽ​പ​രം ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും ഈ ​മാ​തി​രി​യു​ള്ള സാം​ക്ര​മി​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ പ്ര​തി​വി​ധി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നു ത​ന്നെ പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത് ആ​ക​ക്കൂ​ടി ഒ​രു ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​യാ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്ഥി​ര​മാ​യി അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഡാ​ക്​​ട​റും ഇ​ല്ല. വേ​ണ്ട​ത്ര പ​ഴ​ക്ക​വും ത​ഴ​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​മ്പൗ​ണ്ട​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്.

    ഏ​തു രോ​ഗി​ക​ൾ വ​ന്നാ​ലും ആ ​ക​മ്പൗ​ണ്ട​റാ​ണ്​ ചി​കി​ത്സ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തും, മ​രു​ന്നു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും, ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഡാ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​പോ​ലും താ​മ​സ​മി​ല്ല. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്രാ​വ​ശ്യ​മോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടു​പ്രാ​വ​ശ്യ​മോ ആ​ണ്​ ഒ​രു ഗ​വ​ണ്മെ​ൻ​റ് ഡാ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​നി​ന്നും അ​വി​ടെ വ​രു​ക​യും, രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തു കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ന​മു​ക്കു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം, വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ലും മ​റ്റും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ആ​ശ്വാ​സം ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന്.

    അ​തു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വേ​ണ്ടി​ട​ത്തോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​കോ​ള​നി​യി​ലെ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സാം​ക്ര​മി​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​ര​ക വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ പി​ടി​പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ളെ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നൊ, അ​ല്ല​ങ്കി​ൽ ഡാ​ക്ട​ർ അ​ങ്ങോ​ട്ടു ചെ​ന്നു ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട്​ മി​ക്ക​വാ​റും അ​കാ​ല​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കോ​ള​നി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​മ്പോ​ളം ക​മ്പം എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്. അ​വി​ടെ കോ​ള​റ വ​ള​രെ ശ​ക്തി​യാ​യി സം​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണു.

    ക​ല്ലാ​ർ കോ​ള​നി​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തും, അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​ക്കു​ന്ന​തും ക​മ്പ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​ണ്. ആ ​സ്ഥി​തി​ക്ക് രോ​ഗ​നി​വാ​ര​ണം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സാ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ വ​ള​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്. വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​വു​മാ​യു​ള്ള സ​മ്പ​ർ​ക്കം നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മൊ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗം ഇ​നി​യും വ​ള​രെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​വ​ന്നേ​യ്ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ശ​ങ്കി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ല്ലാ​റ്റി​ലു​ള്ള കു​ടി​പാ​ർ​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും മേ​ലാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്ര ചി​കി​ത്സാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ഒ​രു സ്ഥി​രം ഡാ​ക്​​ട​റെ അ​വി​ടെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും, കൂ​ടു​ത​ൽ ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ൾ സ​പ്ലൈ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്​ വ​ള​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​തി​ന​കം ഈ ​രോ​ഗം​മൂ​ലം 10 ആ​ളു​ക​ൾ ക​ല്ലാ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​നി​യും ആ​സ​ന്ന​മ​ര​ണ​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണു ഞാ​ൻ അ​റി​യു​ന്ന​ത്​’’(12).

    സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്നു

    ജീ​വി​ക്കാ​ൻ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​തെ പ​ട്ടം കോ​ള​നി​ക്കാ​ർ പ​ല​വ​ട്ടം സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. 1961 ജ​നു​വ​രി 30 മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ കാ​ലം അ​വ​ർ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​നു മു​ന്നി​ൽ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം ന​ട​ത്തി. കൃ​ഷി​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്​​ഥ​ല​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ എ​ന്നും കൃ​ഷി ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ട്ടി​ണി​മൂ​ലം മ​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ചി​ല കോ​ള​നി​വാ​സി​ക​ൾ സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര​ണം. ക​പ്പ​യോ വാ​ഴ​യോ എ​ന്തു കൃ​ഷി​ചെ​യ്താ​ലും പ​കു​തി വ​ള​രു​മ്പോ​ൾ ന​ശി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ബ്ലോ​ക്കു മാ​റ്റി കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും 1959 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 19ന്​ 288 ​പേ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

    1959 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 22ന്​ ​ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി മൂ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മൂ​ന്നും അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി 1959 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 26ന്​ 288 ​പേ​ർ​ക്കും ബ്ലോ​ക്ക് മാ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു ശു​പാ​ർ​ശ​ചെ​യ്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ന്മേ​ൽ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. 1960 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 22ന്​ ​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി.

    ആ ​വ​ർ​ഷം മേ​യ്​ 16ന്​ ​േ​കാ​ള​നൈ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി പ​ട്ടം കോ​ള​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​നാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ക​രം സ്​​ഥ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ഇ​ട​ഞ്ഞു. നീ​ണ്ട സ​മ​ര​ത്തി​​ന്റെ​യും സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ പ​ക​രം ഭൂ​മി ന​ൽ​കി 288 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ചു.(13)

    പ​ട്ടം കോ​ള​നി​ക്ക്​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ മ​റ്റ്​ പ​ല കോ​ള​നി​ക​ളു​ടെ​യും അ​തേ ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ല​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ത​ര​ണം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. എ​ങ്കി​ലും പ​ട്ടം​കോ​ള​നി​ക്ക്​ ഒ​രി​ക്ക​ലും ജാ​തി​കോ​ള​നി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട അ​വ​ജ്​​ഞ​യും അ​വ​മ​തി​യും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ന്​ മു​ഖ്യ കാ​ര​ണം ഇൗ ​കോ​ള​നി​യി​ൽ ദ​ലി​ത്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള​ല്ല കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ദ​ലി​ത​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ​വ​ർ​ണ​രും ഇ​ട​ത്ത​രം ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട്ടം കോ​ള​നി​യി​ൽ താ​മ​സ​മു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും കോ​ള​നി​ക്ക്​ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ജാ​തി​വെ​റി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. അ​താ​യ​ത്​ കോ​ള​നി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ജാ​തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന്​ ചു​രു​ക്കം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇൗ ​കോ​ള​നി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ന്നെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:historyIdukki Newscolony
    News Summary - article bout 70 years completed idukki kallar pattam colony
    Similar News
    Next Story
    X