Madhyamam
    Art
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:25 AM IST

    ഇ​ന്ന് തു​ലാ​പ്പ​ത്ത്; ചി​ല​മ്പൊ​ലി​യും രൗ​ദ്ര​താ​ള​വു​മാ​യി ഇ​നി ക​ളി​യാ​ട്ട​ക്കാ​ലം

    പ​ത്താ​മു​ദ​യ​മെ​ന്ന തു​ലാ​പ്പ​ത്ത് മു​ത​ല്‍ ഇ​ട​വ​പ്പാ​തി​വ​രെ തെ​യ്യ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്
    വൈ​ര​ജാ​ത​ന്റെ വെ​ള്ളാ​ട്ടം (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല​മ്പൊ​ലി​ത്താ​ളം കാ​വു​ക​ളെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ക​ളി​യാ​ട്ട​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ലാ​പ്പ​ത്ത്. ഉ​ത്ത​ര​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​വു​ക​ളി​ല്‍ ചി​ല​മ്പൊ​ലി​ക​ളു​ടെ​യും രൗ​ദ്ര​താ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ തെ​യ്യ​ക്കോ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​ഞ്ഞാ​ടും. പ​ത്താ​മു​ദ​യ​മെ​ന്ന തു​ലാ​പ്പ​ത്ത് മു​ത​ല്‍ ഇ​ട​വ​പ്പാ​തി​വ​രെ തെ​യ്യ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്. ക​ത്തു​ന്ന ചൂ​ട്ടു​ക​റ്റ​ക​ളു​ടെ ചു​വ​പ്പു​രാ​ശി​യി​ല്‍ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ട​യാ​ട​ക​ളോ​ടെ ദ്രു​ത​താ​ള​ത്തി​ല്‍ ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ക​യും മ​ഞ്ഞ​ള്‍ക്കു​റി ന​ല്‍കി അ​നു​ഗ്ര​ഹം ന​ല്‍കാ​ൻ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തും.

    ക​ന്നി​ക്കൊ​യ്‌​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാം വി​ള​യി​റ​ക്ക​ലി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ദി​നം കൂ​ടി​യാ​ണ് തു​ലാ​പ്പ​ത്ത്. കാ​ര്‍ഷി​ക സം​സ്‌​കൃ​തി​യു​ടെ ന​ല്ല​കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ത​റ​വാ​ടു​ക​ളി​ലും ഗ്രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​യ്യ​ക്കാ​വു​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. നി​റ​തി​രി​യി​ട്ട നി​ല​വി​ള​ക്കു​ക​ളും നി​റ​നാ​ഴി​യും അ​ന്തി​ത്തി​രി​യ​ന്‍മാ​രും ആ​ചാ​ര​ക്കാ​രും ഉ​ദ​യ​ത്തി​ന് സൂ​ര്യ​ദേ​വ​നെ എ​തി​രേ​ല്‍ക്കും. കൃ​ഷി​സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കും. ഇ​ട​വ​പ്പാ​തി​യോ​ടെ കൊ​ട്ടി​യ​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​വു​ക​ളി​ല്‍ പ​ത്താ​മു​ദ​യ​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്ത തെ​യ്യ​ക്കാ​ല​ത്തെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. കാ​ർ​ഷി​ക​ദേ​വ​ത​ക​ളാ​യ കു​റ​ത്തി​യും വ​യ​ല്‍ കു​റ​ത്തി​യും കു​ഞ്ഞാ​ര്‍ കു​റ​ത്തി​യും ഗു​ണം വ​രു​ത്താ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തും.

    കാ​വു​ക​ളി​ലും ക​ഴ​ക​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ള്ളി​യ​റ​ക​ളി​ലും ത​റ​വാ​ടു​ക​ളി​ലും ചെ​ണ്ട​മേ​ള താ​ള​ത്തി​ല്‍ ഉ​റ​ഞ്ഞാ​ടി അ​നു​ഗ്ര​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തും. ഓ​രോ ക​ളി​യാ​ട്ട​വും അ​ത​ത് ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നീ​ലേ​ശ്വ​രം അ​ഞ്ഞൂ​റ്റ​മ്പ​ലം വീ​ര​ർ​കാ​വി​ലെ ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ട​ക്കേ മ​ല​ബാ​റി​ലെ തെ​യ്യ​ക്കാ​ലം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​രി​വി​ത​ച്ച് അ​ര​യി​യെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ക്കി കാ​ര്‍ത്തി​ക ചാ​മു​ണ്ഡി അ​ര​യി​പു​ഴ ക​ട​ന്ന് ഭ​ക്ത​ര്‍ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​വ​ര്‍ഷം ചൊ​രി​യും. തു​ലാ​മാ​സം പി​റ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നെ തെ​യ്യം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​ത്ത ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഓ​രോ കാ​വു​ക​ളി​ലെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത ദേ​വ​ത​ക​ളാ​യി സ്വ​യം രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ദേ​വ​ത​സ​ങ്ക​ല്‍പ​ങ്ങ​ള്‍ക്കോ​രോ​ന്നി​നും തീ​ര്‍ത്തും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​ണ് ഓ​രോ തെ​യ്യ​ത്തി​നും. 12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന പെ​രു​ങ്ക​ളി​യാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഈ ​തെ​യ്യ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​യാ​കും.

    TAGS:Malayalam MonththulamTraditional ArtsCulture and Art
    News Summary - Today is 10th day of Malayalam month Tulam; It's time to play with chilamboli and raudra rhythms
