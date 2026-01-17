Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    17 Jan 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 2:02 PM IST

    വേ​ദ​ന​യി​ലും അ​ട​വു​പി​ഴ​ക്കാ​തെ അ​ള​ക​ന​ന്ദ​യു​ടെ ചു​വ​ടു​ക​ൾ

    Alakananda
    അളകനന്ദ

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: കാ​ലി​ലെ കൊ​ടി​യ​വേ​ദ​ന സി​ര​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​മ്പോ​ഴും വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു അ​ട​വു​പോ​ലും പി​ഴ​ച്ചി​ല്ല അ​ള​ക​ന​ന്ദ​ക്ക്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം കു​ച്ചി​പ്പു​ടി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി എ​സ്.​എ​ൻ.​ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​സ്. അ​ള​ക​ന​ന്ദ കാ​ലി​ലെ പ​രി​ക്കു​മാ​യാ​ണ് വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് വ​ല​തു​കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. നീ​രു​വ​ന്ന കാ​ലി​ൽ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ബാ​ൻ​ഡേ​ജ് ചു​റ്റി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഉ​ള്ളൂ​ർ വൃ​ന്ദാ​വ​ന​ത്തി​ൽ ശ്യാം-​സു​ജി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്.

    TAGS:ThrissurSchool Kalolsavam 2026
