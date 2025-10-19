Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Art
    19 Oct 2025 2:33 PM IST
    19 Oct 2025 4:35 PM IST

    പൈ​തൃ​ക​ത്തെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന ‘മു​ട​ന്ത​ൻ തീ​രം’

    പൈ​തൃ​ക​ത്തെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന ‘മു​ട​ന്ത​ൻ തീ​രം’
    ബാ​ഗ്ദാ​ദി​ലെ നാ​ഷ​നൽ തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ, അ​ന്ത​രി​ച്ച നാ​ട​ക​കൃ​ത്ത് സ​ലീം അ​ൽ-​ഹ​ത്താ​വി ര​ചി​ച്ച്, ഇ​സ്സ ക​യേ​ദ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് സ​യീ​ദ് സ​ലീ​മി​ന്റെ പൊ​തു മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ നാ​ഷ​ണ​ൽ തി​യേ​റ്റ​ർ ട്രൂ​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ർ​ജ് അ​ൽ-​സ​വാ​ഹി​ൽ’(​മു​ട​ന്ത​ൻ തീ​രം) എ​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി നാ​ട​കം അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശേ​ഷം പോ​ളി​ഷ് നാ​ട​ക​മാ​യ ‘സൈ​ല​ൻ​സും, ദി ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഹെ​സ്പെ​റൈ​ഡ്സ്ട എ​ന്ന സ്പാ​നി​ഷ് നാ​ട​ക​വും അ​ര​ങ്ങ​ത്തെ​ത്തി.

    ഭൂ​ത​കാ​ല​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ് മു​ട​ന്ത​ൻ തീ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വീ​ര​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മാ​ന​സി​ക ഭാ​ര​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഓ​ർ​മ്മ ഒ​രു പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഇ​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ക​സ​ന​ത്തെ ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ത​ട​വ​റ​യാ​യി എ​ങ്ങ​നെ മാ​റു​മെ​ന്ന് ഇ​ത് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘അ​ർ​ജ് അ​ൽ-​സ​വാ​ഹി​ൽ’ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക​വും ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ചി​ന്ത വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു. പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഇ​മാ​റാ​ത്തി നാ​ട​ക​കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഇ​ത് ചേ​രു​ന്നു.

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പു​രാ​ത​ന നാ​ടോ​ടി ക​ഥ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്, ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക​ഥാ​പാ​ത്ര വി​ക​സ​ന​വും സം​ഘ​ർ​ഷ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് നാ​ട​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ​സ് നാ​ട​ക​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

