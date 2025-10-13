Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അരങ്ങിൽ കനലെരിയിച്ച്​...
    Art
    Posted On
    13 Oct 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 12:52 PM IST

    അരങ്ങിൽ കനലെരിയിച്ച്​ ‘തോറ്റവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ

    അരങ്ങിൽ കനലെരിയിച്ച്​ ‘തോറ്റവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ
    ‘തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ’ പു​സ്ത​കം പു​റം​ച​ട്ട, ‘തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ’ നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​​ന്‍റെ​യും ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ​യും ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന ‘തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍’ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടാ​ണ്ട്. നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ക​ലാ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​ട്ട​പ്പ​ന ദ​ര്‍ശ​ന 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന്​ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഡോ​ക്യു​ഫി​ക്ഷ​ന്‍ നാ​ട​കാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​മാ​ണ്​ ‘തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍’. നി​ര​വ​ധി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശം​സ​യും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ല്‍ ജ​നി​ച്ച ക​ലാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ഇ.​ജെ.​ജോ​സ​ഫ് സ്വ​ന്തം ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി എ​ഴു​തി​യ ര​ച​ന​ക്ക്, ന​വീ​ന നാ​ട​ക​വേ​ദി​യി​ലെ ന​രി​പ്പ​റ്റ രാ​ജു​വാ​ണ് രം​ഗ​ഭാ​ഷ​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. കാ​യം​കു​ളം,ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ്,കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍,പൂ​ത്തോ​ട്ട,തോ​പ്പും​പ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ പു​റ​മേ ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ര​ങ്ങു​ക​ളി​ലും കാ​ണി​ക​ളെ പൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി നാ​ട​കം മാ​റി​യെ​ന്ന് ദ​ര്‍ശ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തോ​ടെ ഓ​ര്‍ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഭാ​ഷാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പു​ന​സം​ഘ​ട​ന​യി​ല്‍ നാ​ണ്യ​വി​ള​ക​ളു​ടെ നാ​ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്രേ​ര​ണ​യി​ല്‍ കു​ടി​യേ​റി​യ ജ​ന​ത, വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ നി​ല്‍ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം നാ​ട​കം വ​സ്തു​നി​ഷ്ട​മാ​യി കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു. ഭൂ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നു​ദി​നം മു​റു​കു​ന്ന കു​രു​ക്കു​ക​ളും വ​ന്യ​മൃ​ഗാ​ക്ര​മ​ണ​വും കു​ടി​യി​റ​ക്കും പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ളു​പൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നേ​ര്‍ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി നാ​ട​കം മാ​റി എ​ന്ന​ത് ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ള്‍ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​ന്മാ​രാ​യ ജോ​സ​ഫ് ചി​ല​മ്പ​ന്‍,എം.​സി.​ബോ​ബ​ന്‍,ആ​ര്‍.​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍,സ്റ്റാ​ലി​ന്‍,സൂ​ര്യ​ലാ​ല്‍,ജോ​സി ക​ട്ട​പ്പ​ന,ഷൈ​ജു,ഡെ​ന്നി,ര​വി​കു​മാ​ര്‍,ച​ന്ദ്രു,സ​ത്യ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍,ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ഭി​നേ​ത്രി ജ​യ കു​റു​പ്പ്,ശ​ശി​ക​ല,രേ​ഷ്മ,ആ​ഷ്‌​ലി,ജെ​ന്നി​ഫ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഷ​മി​ട്ട​ത്. സ​ത്യ​ജി​ത്,ജ​യ്‌​സ​ണ്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ഗീ​ത​വും ബി​ബി​ന്‍,ജെ​സ്റ്റി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും ഷാ​ജി ചി​ത്ര,സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക​ല​യും നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​നാ​ട​ക അ​ര​ങ്ങി​ല്‍ മൂ​ന്നു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജീ​വ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ ന​രി​പ്പ​റ്റ രാ​ജു ഒ​രു​ക്കി​യ തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ണ്ണി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി​നി​ന്ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് സാ​ക്ഷാ​ത്കൃ​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​രൂ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​തി​ല്‍ നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക ജെ.​ശൈ​ല​ജ കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്വ​ര്‍ത്ഥ​മാ​ണ്. കാ​ടി​നെ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി, നാ​ടി​നെ ഊ​ട്ടി, ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന വി​ക​സി​ത ഹൈ​റേ​ഞ്ച് സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ ജീ​വി​തം ഹോ​മി​ച്ച ഒ​രു​പാ​ട് പേ​ര്‍ക്കു​ള്ള ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട് ആ​ണ് ഈ ​നാ​ട​കം.​പു​സ്ത​കം വാ​യി​ച്ച് ക​വി കു​രി​പ്പു​ഴ ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ എ​ഴു​തി​യ​ത്​ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ‘‘തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​യി​ച്ചു. അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു നാ​ട​ക​മ​ല്ല. ആ​ധു​നി​ക ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ന്റെ ചോ​ര​യി​ലും ക​ണ്ണീ​രി​ലും പേ​ന തൊ​ട്ട് എ​ഴു​തി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്’’.

    1979 ല്‍ ​ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ദ​ര്‍ശ​ന, 1985 മു​ത​ല്‍ നാ​ട​ക​രം​ഗം കൂ​ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യാ​ക്കി. 2012 ലെ ​കേ​ര​ള അ​ന്ത​ര്‍ദ്ദേ​ശീ​യ നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ഴി​വു​ദി​വ​സ​ത്തെ ക​ളി (സം​വി​ധാ​നം: ന​രി​പ്പ​റ്റ രാ​ജു) പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.2018​ല്‍ കെ.​ആ​ര്‍.​ര​മേ​ശി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ ‘കൃ​തി’ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യ 'മ​റു​മ​രു​ന്ന്', ‘അ​സു​യ​ക്ക് മ​രു​ന്നു​ണ്ട്' എ​ന്നി​വ​യും നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മാ​ദ്യം സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി അ​മേ​ച്വ​ര്‍ നാ​ട​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പു​തി​യ നാ​ട​ക​മാ​ണ് സെ​നീ​ബ്. ഇ​ന്ത്യാ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി ഇ.​ജെ.​ജോ​സ​ഫ് എ​ഴു​തി മ​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത സെ​നീ​ബ് എ​റ​ണാ​കു​ളം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ട്ട​പ്പ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    X