Madhyamam
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArtchevron_rightപഴമയുടെ പ്രൗഢിയിൽ...
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:12 AM IST

    പഴമയുടെ പ്രൗഢിയിൽ പ്രമുഖരുടെ ആദ്യ കളരി; 'മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ല​യ'​മാ​യി പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ഗ​വ. ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്കൂ​ൾ

    പഴമയുടെ പ്രൗഢിയിൽ പ്രമുഖരുടെ ആദ്യ കളരി; ‘മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ല​യ’​മാ​യി പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ഗ​വ. ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്കൂ​ൾ
    പ​ഴ​മ​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി​യോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ടം

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​യ ഗ​വ. ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​നെ ജി​ല്ല​യു​ടെ ‘മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ വി​ദ്യ​ല​യം’ എ​ന്നു​ത​ന്നെ വി​ളി​ക്കാം. ന​ഗ​ര ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 117 വ​യ​സ്സ്​ പി​ന്നി​ടു​ന്ന ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1908ൽ ​പ്രൈ​മ​റി പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​മാ​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ക​സി​ക്കു​ക​യും ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    1990ക​ളി​ല്‍ ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ബോ​യ്‌​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ എ​ന്ന്​ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്. പ​ഴ​മ​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി​യു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും ഈ ​നാ​ടി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​ചെ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി പു​തി​യ​ത് നി​ര്‍മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​ന്‍വ​ശ​ത്തെ പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന എം.​കെ. രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ഹാ​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ലും ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി​യി​ലു​മാ​യി 750ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ണ്ട്. 30 അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ച്ച്.​എം പി.​സി. ബീ​ന, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ വി.​എം. ബി​ന്ദു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം. കേ​വ​ലം ഒ​ര​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യം ബാ​ലാ​രി​ഷ്ട​ത​ക​ള്‍ താ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി ത​ല​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. മ​ഹാ​ക​വി ജി. ​ശ​ങ്ക​ര​കു​റു​പ്പ്, മ​ല​യാ​റ്റൂ​ര്‍ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ന​ട​ന്‍ ജ​യ​റാം, പ്ര​ശ​സ്ത പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ എം.​പി. ഗോ​പാ​ല​ന്‍, പ​ക്ഷി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ന്‍ ഡോ. ​സാ​ലിം അ​ലി​യു​ടെ ശി​ഷ്യ​ന്‍ ഡോ. ​ആ​ര്‍. സു​ഗ​ത​ന്‍, ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്‍ ഡോ. ​കെ.​എ​ന്‍. ഗ​ണേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രും ഇ​വി​ട​ത്തെ പൂ​ര്‍വ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ്.

    സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ജ​യ​റാം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. സ്‌​കൂ​ളി​നും താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും മ​ധ്യേ​യു​ള്ള നാ​ല​ര ഏ​ക്ക​റോ​ള​മാ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട്. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി, മ​ന്‍മോ​ഹ​ന്‍ സി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ ഈ ​മൈ​താ​ന​ത്ത്​ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ ആ​സ്തി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര്‍മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം ഈ ​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ തു​റ​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​ത് മു​റി​ക​ളു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​പ​ണ്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​വും ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ലാ​ബു​മാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന്​ ഇ​നി വേ​ണ്ട​ത്. പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ള്‍ നി​ല​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ള്‍ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ര്‍മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന്​ പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും സ​ര്‍ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് ഇ​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​താ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പോ​ള്‍ പാ​ത്തി​ക്ക​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

