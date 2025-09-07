Begin typing your search above and press return to search.
    സോപ്പിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് ബിജു

    സോപ്പിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് ബിജു
    ബിജു

    ഒ​​രു സാ​​ധാ​​ര​​ണ സോ​​പ്പ് ക​​ഷ്ണം! ആ ​​സോ​​പ്പു​​ക​​ട്ട​​യി​​ൽ ജീ​​വ​​ൻ തു​​ടി​​ക്കു​​ന്ന ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ത്ത് ഒ​​രു ലോ​​ക റെ​​ക്കോ​​ർ​​ഡ് സ്ഥാ​​പി​​ച്ച ക​​ലാ​​കാ​​ര​​നു​​ണ്ട്. ലോ​​കം അ​​പൂ​​ർ​​വ്വ​​മാ​​യ വ​​സ്തു​​ക്ക​​ളും വ​​ലി​​യ ക്യാ​​ൻ​​വാ​​സു​​ക​​ളും തേ​​ടു​​മ്പോ​​ൾ, ബി​​ജു സി.​​ജി. തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത​​ത് ഒ​​രു സാ​​ധാ​​ര​​ണ സോ​​പ്പ് ക​​ഷ്ണ​​മാ​​ണ്. ഒ​​രു ശി​​ല്പി​​യു​​ടെ ക്ഷ​​മ​​യോ​​ടെ​​യും ഒ​​രു ഡി​​സൈ​​ന​​റു​​ടെ ക​​ഴി​​വു​​ക​​ളും കൊ​​ണ്ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഈ ​​നി​​ത്യോ​​പ​​യോ​​ഗ വ​​സ്തു​​വി​​നെ ആ​​രും ശ്വാ​​സ​​മ​​ട​​ക്കി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച് നോ​​ക്കി​​പ്പോ​​കു​​ന്ന ഒ​​രു ക​​ലാ​​സൃ​​ഷ്ടി​​യാ​​ക്കി മാ​​റ്റും. സോ​​പ്പി​​ന്റെ ഗ​​ന്ധം പോ​​ലെ​​ത്ത​​ന്നെ സൂ​​ക്ഷ്മ​​മാ​​യ ഒ​​രു സൗ​​ന്ദ​​ര്യ​​മാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ഓ​​രോ ശി​​ല്പ​​ത്തി​​നു​​മു​​ള്ള​​ത്. സോ​​പ്പ് ശി​​ൽ​​പ്പ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല ബി​​ജു​​വി​​ന്റെ പാ​​ഷ​​ൻ. ഫോ​​ട്ടോ​​ഗ്രാ​​ഫി​​യും, ഡി​​സൈ​​നി​​ങ്ങും, മ​​ണ​​ൽ ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ളു​​മൊ​​ക്കെ ഇ​​ഷ്ട വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്.

    മ​​ൾ​​ട്ടി​​മീ​​ഡി​​യ ഇ​​ൻ​​സ്ട്ര​​ക്ട​​റാ​​യാ​​ണ് ക​​ല​​യു​​ടെ ലോ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം ത്രീ​​ഡി ഡി​​സൈ​​ന​​റാ​​യി. പി​​ന്നീ​​ട് ഖ​​ത്ത​​റി​​ലും ദു​​ബൈ​​യി​​ലു​​മാ​​യി 20 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ നീ​​ളു​​ന്ന ക​​ലാ​​ജീ​​വി​​തം. ബി​​ജു​​വി​​നെ ലോ​​ക ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ച​​ത് സോ​​പ്പ് ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. ചെ​​റു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ യാ​​ദൃ​​ശ്ശ്ചി​​ക​​മാ​​യാ​​ണ് സോ​​പ്പു ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​മ്മി​​ച്ച് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടു​​ള്ള ഇ​​ഷ്ടം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് സോ​​പ്പ് ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​മ്മി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ആ​​ശ​​യ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ച​​ത്. പി​​ന്നീ​​ട് അ​​തൊ​​രു വ​​ലി​​യ സ്വ​​പ്ന​​മാ​​യി വ​​ള​​ർ​​ന്നു. 2016-ൽ ​​ഖ​​ത്ത​​റി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​നം ലോ​​ക​​ത്തി​​ൽ ത​​ന്നെ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ സോ​​പ്പു​​ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പ​​ത്മ​​ശ്രീ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി, മോ​​ഹ​​ൻ​​ലാ​​ൽ, ര​​ജ​​നി​​കാ​​ന്ത്, എം. ​​എ യൂ​​സ​​ഫ​​ലി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ്ര​​മു​​ഖ​​ർ​​ക്കെ​​ല്ലാം താ​​ൻ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ അ​​വ​​രു​​ടെ​​ത​​ന്നെ ശി​​ൽ​​പ്പ​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​രി​​ട്ട് സ​​മ്മാ​​നി​​ക്കാ​​ൻ ബി​​ജു​​വി​​ന് സാ​​ധി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ൻ ഡാ ​​വി​​ഞ്ചി സു​​രേ​​ഷ്, ഉ​​ണ്ണി കാ​​നാ​​യി, ജി​​ന​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ്ര​​മു​​ഖ​​രു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് നി​​ര​​വ​​ധി ക​​ലാ​​രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ട് ബി​​ജു. ബി​​ജു സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച മ​​ണ​​ൽ ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ളും ഏ​​റെ ശ്ര​​ദ്ധ നേ​​ടി​​യി​​രു​​ന്നു. തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം, കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, ക​​ണ്ണൂ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഖ​​ത്ത​​റി​​ലും ബി​​ജു ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ മ​​ണ​​ൽ ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ഴും ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ന​​സി​​ൽ ഒ​​രു വി​​സ്മ​​യ​​മാ​​യി നി​​ല​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    "ക​​ല പ​​ണ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​യി ഞാ​​ൻ കാ​​ണു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ൻ്റെ സൃ​​ഷ്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു​​പോ​​യാ​​ൽ എ​​നി​​ക്ക് വ​​ലി​​യ വി​​ഷ​​മ​​മാ​​കും. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഞാ​​ൻ അ​​വ ആ​​ർ​​ക്കും വി​​ൽ​​ക്കാ​​ത്ത​​ത്." - ബി​​ജു പ​​റ​​യു​​ന്നു. താ​​ൻ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ശി​​ൽ​​പ്പ​​ങ്ങ​​ൾ താ​​ൻ സൂ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന പോ​​ലെ മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് സൂ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റി​​ല്ല എ​​ന്ന​​ത് കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഇ​​വ വി​​ൽ​​പ്പ​​ന ന​​ട​​ത്താ​​ത്ത​​ത്. സോ​​പ്പു​​ശി​​ല്പ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ അ​​വ സൂ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ട് എ​​ന്ന് ബി​​ജു പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ര​​ണ്ട് മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​നു​​ള്ളി​​ൽ, 23 സെ​​ന്റീ​​മീ​​റ്റ​​ർ നീ​​ള​​മു​​ള്ള, 12 ക​​ണ്ണി​​ക​​ളു​​ള്ള ച​​ങ്ങ​​ല ഒ​​രൊ​​റ്റ സോ​​പ്പി​​ൽ നി​​ന്ന് കൊ​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ത്ത​​തും ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഏ​​ഷ്യ ബു​​ക്ക് ഓ​​ഫ് റെ​​ക്കോ​​ർ​​ഡ്‌​​സി​​ലും, ഇ​​ന്ത്യ ബു​​ക്ക് ഓ​​ഫ് റെ​​ക്കോ​​ർ​​ഡ്‌​​സി​​ലും ഈ ​​ക​​ലാ​​വി​​രു​​ന്ന് ഇ​​ടം​​നേ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു . അ​​തോ​​ടെ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ ത​​മി​​ഴ് യൂ​​ണി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് ഓ​​ണ​​റ​​റി ഡോ​​ക്ട​​റേ​​റ്റും ന​​ൽ​​കി ആ​​ദ​​രി​​ച്ചു.

    എ​​ല്ലാ ക​​ല​​ക​​ളെ​​യും പ്ര​​ണ​​യി​​ക്കു​​ന്ന പോ​​ലെ ഫോ​​ട്ടോ​​ഗ്രാ​​ഫി​​യും ബി​​ജു​​വി​​ന്റെ മ​​റ്റൊ​​രു പാ​​ഷ​​നാ​​ണ്. നി​​ര​​വ​​ധി സെ​​ലി​​ബ്രെ​​റ്റി​​ക​​ളു​​ടെ ഫോ​​ട്ടോ​​ക​​ൾ എ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും ന​​ല്ല അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടു​​മു​​ണ്ട്. ല​​ളി​​ത​​ക​​ല അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യു​​ടെ വൈ​​ൽ​​ഡ് ലൈ​​ഫ് ഫോ​​ട്ടോ​​ഗ്രാ​​ഫി അ​​വാ​​ർ​​ഡ് ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ നി​​ര​​വ​​ധി അം​​ഗീ​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ തേ​​ടി​​യെ​​ത്തി.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ രണ്ടു വ​​ർ​​ഷ​​മാ​​യി യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലു​​ള്ള ബി​​ജു ദു​​ബൈ​​യി​​ലെ ഐ​​കോ​​ണി​​ക് ഫ​​ർ​​ണി​​ച്ച​​റി​​ൽ ഡി​​സൈ​​നി​​ങ് ഹെ​​ഡ് ആ​​യി ജോ​​ലി ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​ണ്. ഭാ​​ര്യ സൂ​​ര്യ ബി​​ജു​​വി​​ന്റെ സ​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടും ത​​നി​​ക്ക് വ​​ള​​രെ വ​​ലു​​താ​​ണെ​​ന്ന് ബി​​ജു പ​​റ​​യു​​ന്നു. മ​​ക​​ൻ ദേ​​വ​​ർ​​ശ് ബി​​ജു അ​​ണ്ട​​ർ 14 കേ​​ര​​ള സ്റ്റേ​​റ്റ് ക്രി​​ക്ക​​റ്റ് ടീം ​​പ്ലേ​​യ​​ർ ആ​​ണ്. ക​​ല​​ക്ക് യു.​​എ.​​ഇ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന പ്രാ​​ധാ​​ന്യം കൊ​​ണ്ട് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ബി​​ജു യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്. ദു​​ബൈ ഭ​​ര​​ണാ​​ധി​​കാ​​രി ഹി​​സ് ഹൈ​​ന​​സ് ഷെ​​യ്ഖ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബി​​ൻ റാ​​ഷി​​ദ് അ​​ൽ മ​​ക്തൂ​​മി​​ൻ്റെ ശി​​ല്പം ഇ​​തി​​ന​​കം അ​​ദ്ദേ​​ഹം ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കി ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ആ ​​ശി​​ല്പം നേ​​രി​​ട്ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് സ​​മ്മാ​​നി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​ര​​ത്തി​​നാ​​യി കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ബി​​ജു.

