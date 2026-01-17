Begin typing your search above and press return to search.
    17 Jan 2026 11:36 AM IST
    17 Jan 2026 11:36 AM IST

    സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലോ ജയാമ്മേ....

    Jayamma
    തൃ​ശൂ​ർ: കു​ഞ്ഞി​ക്കൈ​പ്പി​ടി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ കാ​ലം മു​ത​ൽ ദേ​വ​മോ​ളെ, ജ​യാ​മ്മ കാ​ണാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചൊ​രു സ്വ​പ്ന​മു​ണ്ട്, ചില​ങ്ക​യ​ണി​ഞ്ഞ് സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ അ​ര​ങ്ങി​ൽ മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം. ആ ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ജ​യാ​മ്മ എ​ന്ന അ​മ്മ​മ്മ ആ​യി​രു​ന്നു ദേ​വ​ഗം​ഗ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​റു മാ​സം മു​മ്പ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ മാ​ര​ക​രോ​ഗം ആ ​കൈ​പ്പി​ടി കു​ഞ്ഞു​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി അ​ക​റ്റി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​മ്മ​മ്മ​യു​ടെ സ്വ​പ്നം നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ദേ​വ​ഗം​ഗ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തി​ലും നോ​വാ​യി ആ ​വി​യോ​ഗം.

    ജ​യാ​മ്മ​യു​ടെ സ്വ​പ്നം ഊ​ർ​ജ​മാ​ക്കി പോ​രാ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​രൂ​ർ ഔ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് മേ​ഴ്സി എ​ച്ച്.​എ​സി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സു​കാ​രി ദേ​വ​ഗം​ഗ മ​ന​സ്സി​ലു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലും ജി​ല്ല​യി​ലും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ഒ​ടു​വി​ൽ ആ ​സ്വ​പ്ന വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​വ​ളു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ആ​ശ്വാ​സം -ജ​യാ​മ്മ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്, അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റി​സ​ൾ​ട്ട് ബി ​ഗ്രേ​ഡ് ആ​യി​പ്പോ​യെ​ങ്കി​ലും ഈ ​വേ​ദി​യെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​നേ​ട്ടം ത​രു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം ത​ന്നെ ഒ​രു​പാ​ട് വ​ലു​ത്.

    നൃ​ത്തം ര​ക്ത​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ലാം ത​ല​മു​റ​യാ​ണ് ദേ​വ​ഗം​ഗ. പ​ള്ളു​രു​ത്തി​യി​ലെ പേ​രു​കേ​ട്ട ന​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​രാ​ജ​ന്‍റെ മ​ക​ളാ​ണ് ദേ​വ​ഗം​ഗ​യു​ടെ അ​മ്മ​യു​ടെ അ​മ്മ​യും ന​ർ​ത്ത​കി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​ശ്രീ.

    ദേ​വ​ഗം​ഗ​യു​ടെ അ​മ്മ വി.​എ​സ്. ഷൈ​ബി അ​പ്പൂ​പ്പ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച ന​ട​രാ​ജ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്സി​ലൂ​ടെ നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പ​നം തു​ട​രു​ന്നു. ഷൈ​ബി​യു​ടെ അ​മ്മ ജ​യ​ശ്രീ എ​ന്ന ദേ​വ​ഗം​ഗ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ജ​യാ​മ്മ ഏ​റെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ചു​മ​ക​ളു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന വേ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം.

