Madhyamam
    Art
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:56 AM IST

    പിച്ചളയിൽ തിളങ്ങി ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ; ശ്രദ്ധനേടി മലയാളികൾ

    പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ജി ഷ​ൺ​മു​ഖ​നും റി​യാ​സു​മാ​ണ്​ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ
    malayali
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ​യും ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്‍റെ​യും പി​ച്ച​ള​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ​പ്ര​തി​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ജി ഷ​ൺ​മു​ഖ​നും റി​യാ​സും

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​രൂ​പം പി​ച്ച​ള​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത്​ ​ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടു​ക​യാ​ണ്​​ മ​ല​യാ​ളി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ സ​ജി ഷ​ൺ​മു​ഖ​നും റി​യാ​സും. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ​യും ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പി​ച്ച​ള​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കു​തി​ര​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള​ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​തി​രൂ​പ​ത്തി​ന്​ 48 ഇ​ഞ്ച്​ നീ​ള​വും 28 ഇ​ഞ്ച്​ വീ​തി​യു​മു​ണ്ട്. ​

    ഏ​താ​ണ്ട്​ 15 ദി​വ​സ​മെ​ടു​ത്താ​ണ്​ 12 കി​ലോ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ൽ​പം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ സ​ജി ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ച്ച​ള ഷീ​റ്റി​ൽ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​രൂ​പ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം. 4x4 പി​ച്ച​ള​ഷീ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ട്​ പേ​രു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ച​ശേ​ഷം ചി​ല ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പി​റ​കു വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ടി​ച്ചു പൊ​ള്ളി​ച്ചാ​ണ്​ ​പ്ര​തി​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം ഇ​തി​ന്​ സു​വ​ർ​ണ​നി​റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പോ​ളി​ഷ്​ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ്രെ​യി​മു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തും പി​ച്ച​ള​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി എ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​നി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ്​ പ്ര​തി​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഏ​താ​ണ്ട്​ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ഇ​തി​ന്​ ചെ​ല​വാ​യ​താ​യി റി​യാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ട്ടാ​മ്പി​ക്ക​ടു​ത്ത്​ കൂ​ട​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്​ സ​ജി ഷ​ൺ​മു​ഖ​നും റി​യാ​സും. ച​ർ​ച്ചു​ക​ളി​ലും അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും പി​ച്ച​ള​യി​ലും മ​ര​ത്തി​ലും ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളും തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രി​ക്കെ സ​ജി ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ പി​ച്ച​ള​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​തൃ​ക​യും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്​ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ താ​രം അ​ൽ​മോ​സ​ലി​ക്ക്​ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മാ​തൃ​ക സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കോ​വി​ഡ്​ മൂ​ലം സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്​ പൂ​ർ​ണ​കാ​യ പ്ര​തി​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

