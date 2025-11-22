Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Nov 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 11:45 AM IST

    ഗായകൻ സുബിൻ ഗാർഗിന്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം; പ്രാർഥന, ധ്യാനം, ആരതി, തീർഥയാത്ര

    ഗായകൻ സുബിൻ ഗാർഗിന്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം; പ്രാർഥന, ധ്യാനം, ആരതി, തീർഥയാത്ര
    അസമീസ് ആരാധകരുടെ വികാരമായ മാറിയ പ്രശസ്ത അസമീസ്, ബോളിവുഡ് ഗായകനും കംപോസറും പാട്ടെഴുത്തുകാരനും അഭിനേതാവുമായ സുബിൻ ഗാർഗി​ന്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് ആരാധകരുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം. അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ സംസ്കാരത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച മു​ന്നേക്കർ ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും ആരാധകരുടെ പ്രവാഹമാണ്. രാത്രി പതിനൊന്നു മണികഴിഞ്ഞും അവിടെ തങ്ങുന്നവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പാടുപെടുകയാണ് അധികൃതർ.

    ‘സുബീൻ ക്ഷേത്ര’ എന്ന് നാട്ടുകാർ ​പേരിട്ട ഇവിടേക്ക് വിദൂരത്തു നിന്നുപോലും ഇപ്പോൾ ആരാധകർ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. വരുന്നവർ പുക്കളും ചന്ദനത്തിരികളും മൺവിളക്കുകളും മറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് ആരാധന നടത്തുകയാണിവിടെ.

    മൂന്നേക്കർ വരുന്ന കെട്ടിത്തിരിച്ച ഈ സ്ഥലത്ത് സുബിന്റെ വലിയ കട്ടൗട്ടുകളും ഫ്ലക്സുകളും പോസ്റ്ററുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രവാഹം തുടങ്ങിയതോടെ ഇവിടെ ചായക്കടകളും ഐസ്​ക്രീം കടകളുമൊക്കെ തുടങ്ങി.ഇ​പ്പോൾ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാധകർ തീർത്ഥാടനം പോലെ സുബിന്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്രയും നടത്തുന്നു.

    260 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഗൊലാഘട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം ​ആരാധകർ തീർത്ഥാടമായാണ് എത്തിയത്. ദിവസേനയും ആഴ്ചയിലൊരിക്കലുമൊക്കെയായി എത്തുന്നവരുമുണ്ട്. പലരും ഇവിടെ ശാന്തിതേടിയും എത്തുന്നുണ്ട്. ശവകുടീരമായതിനാൽ ഇവിടെ വന്ന ​ശേഷം കുളിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെന്ന​ പോലെ കുളിച്ച് വരുന്നവരുമുണ്ട്.അതേസമയം സുബിന്റെ സ്മാരകം ഇവിടെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

    സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ച് 52 ാം വയസ്സിൽ നിദിയിൽ മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു സുബിൻ.

    TAGS:AssamZubeen GargsingerBollywood
    X