    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:01 AM IST

    പെണ്മക്ക്​ നിറം നൽകി സൂരജ

    പ്രദർശനം ഇന്ന്​ സമാപിക്കും
    പെണ്മക്ക്​ നിറം നൽകി സൂരജ
    കെ.​എ​സ്.​സൂ​ര​ജ ല​ളി​ത​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ർ​ട്ട്​ ഗാ​ല​റി​യി​ലെ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ

    കോ​ട്ട​യം: ക​സേ​ര​യി​ൽ അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക്​ എ​ന്താ​ണ്​ ആ​ദ്യം തോ​ന്നു​ക? അ​ടു​ക്കും ചി​ട്ട​യു​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന തു​ണി​ക​ളെ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക​വ്യാ​പാ​ര​ത്തെ ഒ​രു കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​കും? നാ​ലു​ചു​വ​രു​ക​ളി​ലെ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ​ക്ക്​​ വ​ർ​ണ്ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ സൂ​ര​ജ ചി​ത്ര​ക​ലാ ലോ​ക​ത്ത്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ന്തം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ സൂ​ര​ജ കാ​ൻ​വാ​സി​ലേ​ക്ക്​ വ​ര​ഞ്ഞി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ക്ര​ലി​ക്, പേ​പ്പ​ർ, നാ​ച്ചു​റ​ൽ ക​ളേ​ഴ്​​സ്​ കൂ​ടാ​തെ വാ​ഴ​നാ​രു​ക​ളി​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഡി.​സി കി​ഴ​ക്കേ​മു​റി ഇ​ടം കേ​ര​ള ല​ളി​ത​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​യി​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​സൂ​ര​ജ​യു​ടെ ഏ​കാം​ഗ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 75ല​ധി​കം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് സൂ​ര​ജ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ർ​ട്​​സ്​ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ൽ ബി​രു​ദ​വും തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ സു​ധി​നും ചി​ത്ര​ക​ലാ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. മ​ക​ൻ കൃ​ഷാ​ൻ.

