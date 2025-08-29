Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Art
    29 Aug 2025 12:27 PM IST
    date_range 29 Aug 2025 12:27 PM IST

    പടയണി താളത്തിന്​ നീലംപേരൂർ ഒരുങ്ങുന്നു

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റുമു​ത​ൽ 21 വ​രെ​യാ​ണ് പ​ട​യ​ണി
    പടയണി

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: നീ​ലം​പേ​രൂ​ര്‍ പ​ള്ളി​ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പൂ​രം പ​ട​യ​ണി​ക്ക് ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രാ​മം മു​ഴു​വ​ന്‍ പൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ നി​റ​ച്ചാ​ര്‍ത്ത് ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ചൂ​ട്ടു പ​ട​യ​ണി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്രാ​ചീ​ന ക​ലാ​രൂ​പ ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ പ​ട​യ​ണി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റു മു​ത​ൽ 21 വ​രെ​യാ​ണ് പ​ട​യ​ണി. 20ന് ​വേ​ല​യ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​മ്പ​ല​ക്കോ​ട്ട​യു​ടെ​യും എ​ഴു​ന്നെ​ള്ള​ത്തോ​ടെ മ​കം പ​ട​യ​ണി​യും 21ന് ​പു​ത്ത​ന​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രു​ന​ട സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​വും ന​ട​ക്കും. വ​ല്യ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ എ​ഴു​ന്നെ​ള്ള​ത്തോ​ടെ പൂ​രം പ​ട​യ​ണി സ​മാ​പി​ക്കും. പ​ട​യ​ണി നാ​ലു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൂ​ട്ട്, കു​ട, പ്ലാ​വി​ല​ക്കോ​ലം, പി​ണ്ടി​യും കു​രു​ത്തോ​ല​യും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ.

    ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​രം പ​ട​യ​ണി​ക്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​ണ്ട്. വ​ട​ക്കും​കൂ​ര്‍ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര​മാ​ന്‍ പെ​രു​മാ​ള്‍ ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ദേ​ശാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​യ​ല്‍മാ​ര്‍ഗം സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​വേ നീ​ലം​പേ​രൂ​രി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ആ​കൃ​ഷ്ട​നാ​യി തി​രു​വ​ഞ്ചി​ക്കു​ളം പു​ര​യി​ട​ത്തി​ല്‍ കൊ​ട്ടാ​രം പ​ണി​ത് താ​മ​സി​ച്ച്​ ഭ​രി​ച്ചു. മ​ഹാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​മെ​ല്ലാം തി​ക​ഞ്ഞ ക്ഷേ​ത്ര സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ദേ​വീ പ്ര​തി​ഷ്ഠ ഇ​ല്ലാ​യെ​ന്ന കു​റ​വ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ പെ​രു​മാ​ള്‍ ക്ഷേ​ത്രം പ​ണി​ത് ത​ന്റെ സേ​വാ​മൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ പെ​രി​ഞ്ഞ​ന​ത്ത് ഭ​ഗ​വ​തി​യെ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു.

    പ​ള്ളി​വാ​ണ പെ​രു​മാ​ളി​നാ​ല്‍ പ്ര​തി​ഷ്ഠ ക​ഴി​ച്ച​താ​ക​യാ​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു പ​ള്ളി ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്രം എ​ന്നു നാ​മ​ക​ര​ണ​വും ചെ​യ്തു. പെ​രു​മാ​ളി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ക​ലാ കാ​യി​ക ക​ള​രി അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. പെ​രു​മാ​ളി​ന്റെ ഭ​ര​ണ ശേ​ഷം ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​നീ​യ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ആ​ലോ​ച​ന​യെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ണ്ട് മു​ത​ൽ നി​ല​നി​ന്ന പ​ട​യ​ണി ഇ​ന്നു കാ​ണു​ന്ന ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പ​ട​യ​ണി​യാ​യി. ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ലെ അ​വി​ട്ട​ത്തി​നു തു​ട​ങ്ങി ദേ​വി​യു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ള്‍ ദി​ന​മാ​യ പൂ​ര​ത്തി​നു സ​മാ​പി​ക്കും വി​ധ​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം.

    News Summary - Neelamperoor getting ready for Padayani
