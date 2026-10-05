വെറും 30 ഡോളർ നൽകി വാങ്ങി, ലേലത്തിൽ നേടിയത് 1.35 മില്യൺ ഡോളർ; ഗെർട്രൂഡ് ആബർക്രോംബിയുടെ ചിത്രത്തിന് ചരിത്ര നേട്ടം

വെറും 30 ഡോളർ നൽകി വാങ്ങി, ലേലത്തിൽ നേടിയത് 1.35 മില്യൺ ഡോളർ; ഗെർട്രൂഡ് ആബർക്രോംബിയുടെ ചിത്രത്തിന് ചരിത്ര നേട്ടംtext_fields
ചിക്കാഗോയിലെ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരി ഗെർട്രൂഡ് ആബർക്രോംബിയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കാണാതായിരുന്ന ഒരു പെയിന്റിങ്, വെറും 30 ഡോളറിന് (ഏകദേശം 2800 രൂപ) എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം 1.35 മില്യൺ ഡോളറിന് (13 കോടി രൂപ) വിറ്റു.'ആൽഡർമാൻ മെറിയംസ് ഷെൽസ്' എന്ന പേരിലുള്ള ഈ കലാസൃഷ്ടി 1951ൽ വരച്ചതാണ്.
ന്യൂയോർക്കിലെ ഫ്രീമാൻസ് ലേലശാലയാണ് ഇത് ലേലം ചെയ്തത്. സിബിഎസ് ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആബർക്രോംബിയുടെ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ലോക ലേല റെക്കോർഡാണ് ഇതിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 1952ൽ മിഷിഗണിലെ കലാമസൂവിലെ ഡോക്ടറായിരുന്ന ഡോ. ജോൺ ടി റെയ്നോൾഡ്സിന് വൈദ്യചികിത്സക്ക് പകരമായാണ് ആബർക്രോംബി ഈ ചിത്രം നൽകിയത്.
1952 മുതൽ 1953 വരെ ന്യൂയോർക്ക്, ചിക്കാഗോ, മിൽവാക്കി, ഇവാൻസ്റ്റൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രദർശനങ്ങളിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം പൊതുജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. വിനൈൽ റെക്കോർഡ് തേടി പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ നിധി 70 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഒരു കളക്ടർ കലാമസൂവിലെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ വിനൈൽ റെക്കോർഡുകൾ തേടി എത്തിയതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചുമരിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ഈ പെയിന്റിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ചിത്രം മറിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ പിന്നിൽ ആബർക്രോംബി എന്ന പേര് കണ്ടു. പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം വെറും 30 ഡോളറിന് അത് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, ഈ പെയിന്റിങ് ഡോ. റെയ്നോൾഡ്സിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു.
അതായത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒരേ കുടുംബ ശേഖരത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആർക്കും അറിയാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം കടൽ ഷെല്ലുകൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടി. ഒരു ഷെൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും കറുത്ത സ്ഥലത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം. അസാധാരണമായ ലൈറ്റിങ്ങും സർറിയൽ ഘടകങ്ങളും ആബർക്രോംബിയുടെ കലാപരമായ വികാസത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കലാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
പിന്നീട് ആബർക്രോംബിയുടെ സൃഷ്ടികളിൽ ആവർത്തിച്ചുവന്ന പൊട്ടിയ കടൽ ഷെൽ മോട്ടിഫിന്റെ ആദ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ലേലത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ചിക്കാഗോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബോംഗാർട്ട്നർ ഫൈൻ ആർട്ട് റെസ്റ്റൊറേഷനാണ് പെയിന്റിങ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലേല എസ്റ്റിമേറ്റ് $15,000 മുതൽ $250,000 വരെയായിരുന്നു.എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും മറികടന്ന്, വാങ്ങുന്നയാളുടെ പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടെ $1,352,600 നാണ് ഇത് വിറ്റുപോയതെന്ന് ഫ്രീമാൻസ് അറിയിച്ചു.
ആബർക്രോംബിയുടെ ഒരു സൃഷ്ടി ആദ്യമായി 1 മില്യൺ ഡോളർ കടക്കുന്നതാണ് ഈ ലേലമെന്ന് ലേലശാല പറഞ്ഞു. ചിക്കാഗോയിലെ കലാ-സംഗീത സമൂഹങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആബർക്രോംബി. അവർ ഹൈഡ് പാർക്കിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. നഗരത്തിലെ ജാസ് രംഗവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. 1977ലാണ് അവർ അന്തരിച്ചത്. 30 ഡോളറിന് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഈ അസാധാരണ വിൽപ്പന, ചിക്കാഗോ കലാകാരി വിറ്റ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ സൃഷ്ടികളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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