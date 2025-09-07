Begin typing your search above and press return to search.
    മൺകല നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ

    തേ​ക്കി​ന്‍ കാ​ടു​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മ പ​റ​ഞ്ഞു ത​ഴ​മ്പി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​മ്പൂ​രി​ന്റേ​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ത​ങ്ക​നി​റ​മു​ള്ള തേ​ക്കി​ന്‍ കാ​ത​ലോ​ളം പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും. നി​ല​മ്പൂ​രി​നെ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത് അ​രു​വാ​ക്കോ​ടും കും​ഭാ​ര ന​ഗ​റു​മാ​ണ്. ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ ക​ര​വി​രു​ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന കും​ഭാ​ര​ന്മാ​ര്‍ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ്. ക​റി​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ, കു​ട​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ജ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​ത​രം മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ചു​മ​ലി​ലേ​റി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ തോ​റും സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​വും ഈ ​വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ന് പ​ഴ​യ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​പ്പെ​രു​മ​യു​ടെ പ്രൗ​ഡി​യി​ല​ല്ല അ​രു​വാ​ക്കോ​ട്. അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ളം​വി​ട്ടു. അ​തോ​ടെ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണം കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ലും ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​വു​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​വും മ​റ്റു തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ തേ​ടി.

    125ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കും​ഭാ​ര ന​ഗ​റി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം ചി​ല​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളാ​യി ഇ​ന്നും കും​ഭാ​ര ന​ഗ​റി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ കാ​ണാ​നാ​കും.

    ആ​ന്ധ്ര​യും അ​രു​വാ​ക്കോ​ടും

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ കോ​വി​ല​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ല്‍നി​ന്നും അ​രു​വാ​ക്കോ​ട് എ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ പൂ​ര്‍വി​ക​ര്‍. മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ അ​ഗ്ര​ഗ​ണ്യ​രാ​യ കും​ഭാ​ര​ന്‍മാ​രു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധി​ക്ക് 500 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കാ​ല​ത്തെ ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന വി​ല്യം ലോ​ഗ​ന്റെ മ​ല​ബാ​ര്‍ മാ​ന്വ​ലി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​മി​ഴും തെ​ലു​ഗു​വും ക​ല​ര്‍ന്ന ലി​പി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഷ കും​ഭാ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ണ്ട്. ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി ഇ​വ​ര്‍ ഈ ​ഭാ​ഷ കൈ​മാ​റി വ​രു​ന്നു.

    കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ലി​ല്‍നി​ന്നും കും​ഭാ​ര ഭാ​ഷ​യി​ല്‍നി​ന്നും പു​തു​ത​ല​മു​റ അ​ക​ന്നു. ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി ഭാ​ഷ കൈ​മാ​റി വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ചു​രു​ക്ക​മാ​ണ്. കാ​ല​ത്തി​നൊ​ത്ത് മാ​റു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​യും മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ശോ​ഷി​പ്പി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് അ​രു​വാ​ക്കോ​ട്ടെ മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​പ​ണി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​രും മ​റ്റ് തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി. കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ല്‍ അ​ന്യം​നി​ന്നു​പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി​യാ​ണ് മ​റ്റു ജോ​ലി​ക​ള്‍ തേ​ടാ​ന്‍ ആ​ളു​ക​ളെ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ളി​മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണം

    കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു​ത​രം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ക​ളി​മ​ണ്ണ് ചേ​ര്‍ത്താ​ണ് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മ​ണ്ണി​ലെ ക​ല്ലു​ക​ൾ നീ​ക്കി വെ​ള്ള​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കും. പി​ന്നീ​ട് യ​ന്ത്ര സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റും. പ​ണ്ടു​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണ്ണ് ച​വി​ട്ടി​ക്കു​ഴ​ച്ച് ഉ​രു​ള​ക​ളാ​ക്കി പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യി പ​ണി സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ക്കും. ഈ ​മ​ണ്ണു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തെ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ണ്ണ് അ​ര​ക്കാ​നും ആ​കൃ​തി വ​രു​ത്താ​നു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ണ്‍ക​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​കൃ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം അ​ടി​ഭാ​ഗം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ല്‍ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കും. ശേ​ഷം ഉ​ണ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത മ​ണ്‍പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പു​ഴ​യി​ലെ ക​ല്ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ര​ച്ച് മി​നു​ക്കു​ക​യും നി​റ​ത്തി​നാ​യി ചു​വ​ന്ന മ​ണ്ണ് പു​ര​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ന​ല്ല ഫി​നി​ഷി​ങ് ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ല്ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ര​ച്ചു​മി​നു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ചൂ​ള​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തും. മ​ണ്‍ച​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു പു​റ​മേ ക​പ്പ്, കൂ​ജ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഇ​വി​ടെ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ക്ക കാ​ല​ത്ത് മ​ൺ​ക​ല​ങ്ങ​ളും ച​ട്ടി​ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് മീ​ൻ വ​റു​ക്കാ​നും പ​ല​വി​ധ ക​റി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ളി​മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നു പു​റ​മേ മ്യൂ​റ​ല്‍ വ​ര്‍ക്കു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    കും​ഭം മി​നു​ക്കി​യ മ​ൺ​ക​ല

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കാ​ല​ത്ത് കും​ഭാ​ര സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ര്‍ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ര​യാ​വു​ക​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍നി​ന്നും അ​രു​വാ​ക്കോ​ടി​ന് മോ​ച​ന​മാ​കു​ന്ന​ത് 1993ല്‍ ​കെ.​ബി. ജി​ന​ന്‍ എ​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​രു​വാ​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ന്ന​തും കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി, കും​ഭം മ്യൂ​റ​ല്‍സ് എ​ന്നീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും.

    മു​പ്പ​തോ​ളം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ അ​ന്ന് കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലെ പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ളും മ്യൂ​റ​ല്‍വ​ര്‍ക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് കെ.​ബി. ജി​ന​ന്‍ ആ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി. 2009ല്‍ ​കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ വീ​ണ്ടും വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ട്ട​മ്മ​യി​ല്‍നി​ന്ന് സം​രം​ഭ​ക​യി​ലേ​ക്ക്

    കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ലി​നെ ചേ​ര്‍ത്തു​വെ​ച്ച് പ​തി​നാ​റു വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ക​യാ​ണ് വി​ജ​യ​കു​മാ​രി. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ പി​താ​വ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​യു​ടെ ജീ​വി​തം നി​റം​മ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പോ​ലും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. പ​തി​നെ​ട്ടാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യി അ​രു​വാ​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണം ശോ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് കെ.​ബി. ജി​ന​ന്‍ കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലെ പാ​ത്ര​നി​ര്‍മാ​ണം മാ​ത്രം അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്ന വി​ജ​യ​കു​മാ​രി മ്യൂ​റ​ല്‍വ​ര്‍ക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫി​നി​ഷി​ങ്ങി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ഴും ത​ന്റെ പാ​ഷ​നെ കൈ​വി​ടാ​ന്‍ വി​ജ​യ​കു​മാ​രി ഒ​രു​ക്ക​മാ​യി​ല്ല. ആ​ദ്യം വീ​ട്ടി​ല്‍ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​രു​വാ​ക്കോ​ടി​ന​ടു​ത്ത കൊ​ള​ക്ക​ണ്ട​ത്തേ​ക്ക് സ്ഥാ​പ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ന് ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളും എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് വി​ജ​യ​കു​മാ​രി ക​ച്ച​വ​ട​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ല്‍കാ​നും വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​ന്ന പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അ​രു​വാ​ക്കോ​ടി​നെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യോ പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ജ​യ​കു​മാ​രി പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​ട്ടും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന സം​വ​ര​ണ​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മു​മ്പ് കും​ഭം സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​സ്റ്റ്‌​ഫോ​ഡ് കും​ഭം എ​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം ഇ​ന്ന് പ​ഴ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പ​ത്തി​ന്റ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പാ​യി കാ​ടു​മൂ​ടി.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ഇ​നി​യും നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​കും. വ​രും ത​ല​മു​റ​യെ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ്ങി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​മാ​ണ​ത്തി​ലെ പു​ത്ത​ൻ​രീ​തി​ക​ളും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക്ക്‌ തു​ട​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​കൂ.

    വിജയകുമാരി

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​പ​ണി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മാ​യാ​ൽ വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ആ​രു​വ​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് വ​ഴി തു​റ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ ഗ്രാ​മ​വും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ആ​രു​വാ​ക്കോ​ടി​ന്റെ മ​ൺ​ക​ല​യെ സ​ജീ​വ മ​ക്കാ​നാ​കും. മ​ൺ​ക​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ല്‍ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യാ​യ മ​ണ്‍പാ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ അ​രു​വാ​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് എ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: മു​സ്ത​ഫ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

