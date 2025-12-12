Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Art
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 8:04 AM IST

    കൊച്ചി-മുസ്​രിസ് ബിനാലെക്ക്​ ഇന്ന്​ തിരിതെളിയും

    110 ദിവസം നീളുന്ന ബിനാലെ വൈകീട്ട്​ ആറിന്​ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്​ഘാടനംചെയ്യും
    കൊച്ചി-മുസ്​രിസ് ബിനാലെക്ക്​ ഇന്ന്​ തിരിതെളിയും
    കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ​ക്ക്​ വേ​ദി​യാ​യ ​​ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മ​തി​ലി​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വ​ര​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന ലി​ത്വേ​നി​യ സ്വ​ദേ​ശി

    കൊ​ച്ചി: ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ലാ​മേ​ള​യാ​യ കൊ​ച്ചി-​മു​സ്​​രി​സ് ബി​നാ​ലെ​യു​ടെ ആ​റാം ല​ക്ക​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. നി​ഖി​ൽ ചോ​പ്ര​യും എ​ച്ച്.​എ​ച്ച് ആ​ർ​ട്ട് സ്‌​പേ​സ​സും ചേ​ര്‍ന്ന് ക്യു​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 25ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 66 ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​ബി.​എ​ഫ്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ര്‍ച്ച് 31നാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​മാ​പി​ക്കു​ക. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന് ​ആ​സ്പി​ൻ​വാ​ൾ ഹൗ​സി​ൽ മാ​ർ​ഗി​ര​ഹി​ത കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സി​ന്റെ താ​യ​മ്പ​ക​യോ​ടെ ബി​നാ​ലെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. മോ​ണി​ക്ക ഡി ​മി​റാ​ൻ​ഡ, സ​റീ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നേ​ഹ നാ​യ​ർ, ര​ശ്മി സ​തീ​ഷ്, ഷ​ഹ​ബാ​സ് അ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ശ​ങ്ക ട്രൈ​ബി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വാ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി മെ​ഹ്ഫി​ൽ-​ഇ-​സ​മ, ദ ​എ​ഫ്16, നാ​ഞ്ചി​യ​മ്മ ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. യു​വ​കേ​ര​ള ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​ക ക​ലാ​സ​മി​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​ക​വും മെ​ഹ്​​ബൂ​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ക​രി​ന്ത​ല​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ വ​ട്ട​മു​ടി​ക്കോ​ലം, തി​ര, ക​രി​ങ്കാ​ളി കോ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട നാ​ട​ൻ ക​ലാ​വി​രു​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ​സ്, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ബി​നാ​ലെ, ആ​ർ​ട്ട് ബൈ ​ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ, ഇ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ലി​ങ്​​ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ഐ​ല​ൻ​ഡ് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ലേ​ക്കും വേ​ദി​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 175ല​ധി​കം ക​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ബി​നാ​ലെ’ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ വി.​കെ.​എ​ൽ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ശ്വ​ര്യ സു​രേ​ഷ്, കെ.​എം. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യു​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ഇ​ടം’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബ​സാ​ർ റോ​ഡി​ലെ മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. വാ​ര്‍ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ കെ.​ബി.​എ​ഫ്​ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ൻ ഡോ. ​വേ​ണു വി., ​കെ.​എം.​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​സ് കൃ​ഷ്ണ​മാ​ചാ​രി, കെ.​ബി.​എ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബോ​ണി തോ​മ​സ്, മ​റി​യം റാം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:ArtKochiKochi-Muziris BiennaleKerala
    News Summary - Kochi-Muziris Biennale begins today
