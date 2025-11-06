Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArtchevron_rightമ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ...
    Art
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:45 AM IST

    മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 12 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം
    cancel
    camera_alt

    മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സോ​പ​ാന​ത്തി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    Listen to this Article

    എ​ട​പ്പാ​ൾ: ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് താ​ള​വാ​ദ്യ ക​ല​യാ​യ പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം, മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ച​രി​ത്രം കു​റി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സോ​പാ​നം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ ശാ​ഖ​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രാം​ദ​ർ​ശ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന, മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​തു​മാ​യ പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​മാ​യ ‘താ​ളം’​ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ജോ​ഹോ​ർ ജ​യ ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ​മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ജോ​ഹോ​റി​ൽ, സോ​പാ​നം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സി​ല​ബ​സ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ശാ​ന്മാ​രാ​യ മു​ര​ളി ക​ണ്ട​ന​കം, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ആ​ല​ങ്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും സാ​യ് ദ​ർ​ശ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും ഒ​ൻ​പ​ത് വ​യ​സ്സി​നും 30 വ​യ​സ്സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 40ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തെ തീ​വ്ര പ​രി​ശീ​ല​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സോ​പാ​ന​ത്തി​ലെ 12 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chendamelammalaysiaPerformanceteam
    News Summary - Kerala chendamela Team programmed presented in Malaysia
    Similar News
    Next Story
    X