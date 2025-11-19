Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArtchevron_rightകലാമണ്ഡലം ചരിത്രത്തിൽ...
    Art
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:00 AM IST

    കലാമണ്ഡലം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം; ഭരതനാട്യപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ആൺകുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ആർ.എൽ.വി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് പിറവം സ്വദേശി ഡാനിയേൽ ഭരതനാട്യം അഭ്യസിച്ചത്
    കലാമണ്ഡലം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം; ഭരതനാട്യപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ആൺകുട്ടി
    cancel
    camera_alt

    ഡാനിയേലും ഡോ. ആർ.എൽ.വി. രാമകൃഷ്ണനും ഭരതനാട്യ വേദിയിൽ

    Listen to this Article

    ചെറുതുരുത്തി (തൃശൂർ): കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഭരതനാട്യപഠനം പൂർത്തീകരിച്ച ആൺകുട്ടി ബുധനാഴ്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പടിയിറങ്ങും. ഡോ. ആർ.എൽ.വി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ആസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായ ഡാനിയേൽ ആറുമാസം ഭരതനാട്യം പഠിച്ചത്.

    11ാം വയസ്സിൽ ആറു മാസത്തെ കോഴ്സിലാണ് പിറവം മാമലശ്ശേരി വീട്ടിൽ എൽദോ-ഹണി ദമ്പതികളുടെ മകനായ ഡാനിയേൽ ചേർന്നത്. ഡാനിയേലും മാതാപിതാക്കളും വർഷങ്ങളായി ആസ്ട്രേലിയയിലാണ്. ഭരതനാട്യം പഠിക്കണമെന്ന ഡാനിയേലിന്റെ ആഗ്രഹം മാതാപിതാക്കൾ സാധിച്ചു​കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആറു മാസംകൊണ്ട് ഭരതനാട്യത്തിന്റെ ഒരുവിധം പഠനങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി.

    ബുധനാഴ്ച കലാമണ്ഡലം രജിസ്ട്രാർ ഡോ. പി. രാജേഷ് കുമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും. നൃത്ത വിഭാഗം മേധാവി കലാമണ്ഡലം സംഗീത പ്രസാദും മറ്റ് അധ്യാപകരും പ​ങ്കെടുക്കും.

    കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് അവസരം ഒരുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാനെത്തിയില്ല. ഈ വർഷമാണ് ആദ്യമായി ഒരാൾ ചേർന്നത്. രണ്ടു വേദികളിൽ ഡാനിയേലും രാമകൃഷ്ണനും ഒരുമിച്ച് ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ചു. ആൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിന് കലാമണ്ഡലത്തിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ടെന്ന് ഡോ. ആർ.എൽ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RLV RamakrishnanBharatanatyamKalamandalamThrissur
    News Summary - Kalamandalam is the first in history; Boy completes Bharatanatyam studies
    Similar News
    Next Story
    X