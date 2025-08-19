Begin typing your search above and press return to search.
    ന്യൂയോർക്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥകളിയിൽ പെൺപടയുടെ സാന്നിധ്യം

    ന്യൂയോർക്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥകളിയിൽ പെൺപടയുടെ സാന്നിധ്യം
    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം മേ​രി ജോ​ൺ ചു​ട്ടി കു​ത്തി കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ജോ​ൺ ക​ഥ​ക​ളി മേ​ക്ക​പ്പി​ൽ.

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ കേ​ര​ളീ​യ ത​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ പെ​ൺ​പ​ട​യു​ടെ ദു​ര്യോ​ധ​ന വ​ധം ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ജോ​ണും സം​ഘ​വും. ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഓ​പ​ൺ പാ​ർ​ക്കാ​യ ബാ​റ്റ​റി പാ​ർ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി​യും ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, കു​ച്ചു​പ്പു​ടി, ഒ​ഡീ​സി നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കം ക​യ്യ​ടി​ക​ൾ നേ​ടി. ദു​ര്യോ​ധ​ന വ​ധം ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​നാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട​ത് കേ​ര​ള​ക്കാ​രി​യാ​യ ഉ​മ കൈ​മ​ളും പാ​ഞ്ചാ​ലി​യാ​യി ആ​ന്ധ്ര പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ്വാ​തി​യും ദു​ശാ​സ​ന​നാ​യി കാ​ന​ഡ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​പ​മ​യു​മാ​ണ്. ചെ​റു​തു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക​ഥ​ക​ളി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി ക​ഥ​ക​ളി​യി​ലെ ചു​ട്ടി കു​ത്താ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം മേ​രി ജോ​ണാ​ണ് ചു​ട്ടി കു​ത്താ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഉ​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണം ആ​യി​രു​ന്നു ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 1973ൽ ​ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഥ​ക​ളി പ​ഠി​ച്ച് പോ​യ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി വ​യ​നാ​സി​ലി പ്രാ​യാ​ധി​ക്യം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ ക​ഥ​ക​ളി കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തു​ക​യും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ജോ​ണി​നെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

