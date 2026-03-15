ചരിത്രം പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക നാണയങ്ങൾ
സ്ഫോർസ കാസിൽ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മധ്യകാല കോട്ടയാണ്. പല കാരണങ്ങളാൽ, പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കോട്ട. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിലാൻ ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസെസ്കോ സ്ഫോർസയാണ് ഇത് പുനർ നിർമ്മിച്ചത്. പിന്നീട് നവീകരിച്ച് വലുതാക്കിയ ഇത് 16ഉം 17ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. 1891-1905ൽ ലൂക്കാ ബെൽട്രാമി വിപുലമാക്കിയ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നഗരത്തിലെ നിരവധി മ്യൂസിയങ്ങളും കലാ ശേഖരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് പൗരാണിക അറബ് നാണയങ്ങൾ.
കോടികൾ വിലമതിക്കുന്നവയാണ് ഈ നാണയങ്ങളെല്ലാം. എന്നാൽ വിശാലമായ പഠനങ്ങൾ ഈ നാണയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ടുതന്നെ പുതുതലമുറക്ക് ഇവയെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണയില്ല. ഇത്തരം പരിമിതികളെ മറികടക്കാനും നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശാലമായി പഠിക്കാനും ഷാർജ ബുക് അതോറിറ്റി വാതലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശൈഖ ബുദൂർ ബിൻത് സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി, മിലാനിലെ സ്ഫോർസെസ്കോ കാസിലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ 1103 നാണയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അപൂർവ ഇസ്ലാമിക നാണയ ശേഖരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിജ്റ 77ലെ ഏറ്റവും പഴയ അറബ് ഇസ്ലാമിക് ദീനാറിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് പഠനം. ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും രൂപപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനങ്ങളെ പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.
ഇറ്റലിയിലെ ഇസ്ലാമിക പൈതൃകം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ഗവേഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഷാർജ ബുക് അതോറിറ്റിയുടെ പിന്തുണയോടെയും മിലാനിലെ കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സേക്രഡ് ഹാർട്ടിലെ അറബ് കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി സഹകരിച്ചുമാണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത്. അറബ് ലോകത്തിന് പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും അപൂർവമായ ഇസ്ലാമിക നാണയ ശേഖരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയിലെ പണ-ഭരണ വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിനുള്ള ഒരു സവിശേഷ റഫറൻസായി ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകരുടെയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ, കോട്ടക്കുള്ളിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പഠനവും രേഖകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇടത്ത് വെച്ചാണ് ബുക് അതോറിറ്റി, പഠനത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്.
ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ദീനാർ
വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വിവിധ ഇസ്ലാമിക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാണയങ്ങൾ ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അറബ്, യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിയങ്ങളിലെ നാണയങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലുതാണ്. ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ, ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയ സ്തംഭമാണിത്. അക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഡമാസ്കസിൽ കറൻസിയുടെ അറബ് വൽക്കരണത്തിനുശേഷം ഉമയ്യദ് ഖലീഫ അബ്ദുൽ-മാലിക് ഇബ്നു മർവാൻ നിർമ്മിച്ച, ഹിജ്റ 77ലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ അറബ് ഇസ്ലാമിക ദീനാർ ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഉമയ്യദ് ഖിലാഫത്തിന്റെയും ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെയും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വത്വത്തിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു.
4.25ഗ്രാം ശുദ്ധമായ സ്വർണം(ഒരു മിത്ഖൽ) തൂക്കമുള്ള ഈ ദീനാർ ഇസ്ലാമിക കറൻസിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി. ബൈസന്റൈൻ നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അറബ് ഐഡന്റിറ്റിയുള്ള ഒരു കറൻസിയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനം ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശേഖരത്തിലെ നാണയങ്ങൾ കമ്മട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം പ്രകടമാക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വ്യാപാരം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം, നാഗരിക ഇടപെടൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
സംസ്കാരം, ചരിത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഗവേഷകരെയും അവരെയും അവരുടെ നാഗരികതയുടെ നേട്ടങ്ങൾ തലമുറകളിലേക്ക് പകരാൻ ഈ പഠനം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. വളർന്നുവരുന്ന തലമുറകളെ അവരുടെ സ്വത്വത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അഭിമാനിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ശൈഖ ബുദൂർ അൽ ഖാസിമിയുടെ പരിശ്രമമാണ് ഇതിന് പ്രചോദനം. പുരാതന ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ പ്രദേശങ്ങളും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധ നാണയ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന റഫറൻസ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ് ബിൻ റക്കാദ് അൽ അംറി പറഞ്ഞു.
നാണയനിർമ്മാണ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഗവേഷണം
ഇസ്ലാമിക ലോകം അതിന്റേതായ, നാണയനിർമ്മാണ പാരമ്പര്യം വികസിപ്പിച്ചത് ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു. അന്നു പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പുതിയൊരു ശൈലി നാണയങ്ങളിൽ മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വർണം(ദീനാർ), വെള്ളി(ദിർഹം), ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെങ്കലം(ഫിൽസ്) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക കറൻസി. തുടക്കത്തിൽ ഈ നാണയങ്ങൾ ഐക്കണോഗ്രാഫിയിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള പാറ്റേണുകൾ പിന്തുടർന്നു, എന്നാൽ ഖലീഫ അബ്ദുൽ-മാലിക് ഇബ്നു മർവാന്റെ കീഴിൽ, ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രമാണം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യതിരിക്തമായ ഇസ്ലാമിക ദീനാർ തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഖിലാഫത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ, വെള്ളി അറബ്-സസാനിയൻ നാണയങ്ങൾ 9ാം നൂറ്റാണ്ടിലും അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് ഇസ്ലാമിക പാറ്റേണുകളും ഇത് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഇസ്ലാമിലെ പരമാധികാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിലൊന്നായി സ്വന്തം പേരിൽ നാണയങ്ങൾ അച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശം മാറി. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ അബ്ബാസിദ് ഖിലാഫത്തിന്റെ തകർച്ചയോടെ സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ളതും സ്വതന്ത്രവുമായ രാജവംശങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ, അബ്ബാസിദ് നിലവാരത്തിൽ നിന്ന്(ഉദാ: ഫാത്തിമിദ് നാണയനിർമ്മാണം) വ്യത്യസ്തരാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യതിരിക്തമായ ശൈലികളും ഉപ കറൻസികളും ഉയർന്നുവന്നു. മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലുള്ള നാണയനിർമ്മാണം സ്വീകരിച്ചതോടെ 19, 20 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സാധാരണ ഇസ്ലാമിക നാണയനിർമ്മാണം അവസാനിക്കുകയും പുതിയൊരു ശൈലി ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു. ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശാലമായി ഗവേഷണം നടത്താനാണ് ഷാർജ ബുക് അതോറിറ്റി കളമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register