Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArtchevron_rightകലോത്സവത്തിൽ...
    Art
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 1:47 PM IST

    കലോത്സവത്തിൽ ഗായത്രിക്ക് ഹാട്രിക്

    text_fields
    bookmark_border
    കലോത്സവത്തിൽ ഗായത്രിക്ക് ഹാട്രിക്
    cancel
    camera_alt

    ഗായത്രി

    Listen to this Article

    തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ലളിതഗാനത്തിൽ ഹാട്രിക് തികച്ച് ഗായത്രി. പ്രിയദർശൻ നിനവിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ "അകലെ ഖയാലു പോലെ..."എന്ന ഗാനാലാപനത്തിലൂടെയാണ് ഗായത്രി ലളിതഗാനമത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് വിജയിയായത്. ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ നിന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് തുടക്കം.

    കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ലളിതഗാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി. കല്ലടത്തൂർ ഗോഖലെ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.

    തിരൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ കോക്കാട് ദേവി നിവാസിൽ ബേബി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും വീട്ടമ്മയായ വിദ്യയുടെയും മകളാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThrissurSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Gayathri scores hat-trick at Kalolsavam
    Similar News
    Next Story
    X