കലോത്സവത്തിൽ ഗായത്രിക്ക് ഹാട്രിക്

Posted Ondate_range 16 Jan 2026 1:47 PM IST
Updated Ondate_range 16 Jan 2026 1:47 PM IST
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ലളിതഗാനത്തിൽ ഹാട്രിക് തികച്ച് ഗായത്രി. പ്രിയദർശൻ നിനവിന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ "അകലെ ഖയാലു പോലെ..."എന്ന ഗാനാലാപനത്തിലൂടെയാണ് ഗായത്രി ലളിതഗാനമത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് വിജയിയായത്. ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ നിന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് തുടക്കം.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ലളിതഗാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി. കല്ലടത്തൂർ ഗോഖലെ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.
തിരൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ കോക്കാട് ദേവി നിവാസിൽ ബേബി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും വീട്ടമ്മയായ വിദ്യയുടെയും മകളാണ്.
