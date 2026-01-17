Begin typing your search above and press return to search.
    ടൈഫോയ്ഡ് പോലും തോറ്റുപോയി, ഹിഡുംബിയുടേയും ഭീമന്‍റേയും ഗാഢപ്രണയത്തിൽ

    Isha
    ഇഷയും അമ്മ ഡെറിനും

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: ഹി​ഡുംബി​യു​ടെ​യും ഭീ​മ​ന്റെ​യും ഗാ​ഢ​പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ൽ ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് പോ​ലും തോ​റ്റു​പോ​യി. ആ​ശു​പ​ത്രി കി​ട​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് വാ​ങ്ങി ഇ​ഷ എ​ത്തി​യ​ത് കൂ​ട്ടു​കാ​രി അ​വ​ന്തി​ക​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്.

    ഹിഡുംബി​യാ​യി ഇ​ഷ​യും ഭീ​മ​നാ​യി അ​വ​ന്തി​ക​യും മ​ത്സ​രി​ച്ച് നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യാ​ണ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ഗ്രൂ​പ് ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ഷ​ക്ക് ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് പി​ടി​പെ​ട്ടു. ഡി​സം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ.

    ഇ​ഷ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​വ​ന്തി​ക​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും. പ​രി​പൂ​ർ​ണ​വി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ര​ങ്ങി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​വ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ടൈ​ഫോ​യ്ഡി​നെ വ​ധി​ച്ച് ബ​ക​വ​ധം ക​ഥ​ക​ളി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​ദീ​പ​ക്കി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പ്.

    മു​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ലാ​തി​ല​ക​വും ജൂ​നി​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​മ്മ ജെ​റി​നും പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റാ​യ അ​ച്ഛ​ൻ നൗ​ഷാ​ദും ക​ട്ട​ക്ക് കൂ​ടെ നി​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക് ഇ​ഞ്ച​ക്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി ഇ​ഷ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ക​ളി​ച്ചുതീ​ർ​ന്ന​തും ത​ള​ർ​ന്നു​വീ​ണു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​ഡ്മി​റ്റ് ആ​കാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ് ഇ​ഷ. പാ​ല​ക്കാ​ട് ഭാ​ര​ത് മാ​താ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ത്താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഭാ​ര​ത് മാ​താ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ത്താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും.

    TAGS:Typhoid FeverThrissurSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Even typhoid was defeated, in the deep love of Hidumbi and Bhima.
