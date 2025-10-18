Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Art
    Art
    Posted On
    18 Oct 2025 12:59 AM IST
    Updated On
    18 Oct 2025 12:59 AM IST

    53 വർഷങ്ങൾക്കു​ശേഷം ചാക്യാർകൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് ഈശ്വരനുണ്ണി

    67 വ​യ​സ്സി​ലും മി​ഴാ​വ് കൊ​ട്ടാ​ൻ പ​ല വേ​ദി​ക​ളി​ലും പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്
    53 വർഷങ്ങൾക്കു​ശേഷം ചാക്യാർകൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് ഈശ്വരനുണ്ണി
    Listen to this Article

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം നി​ള കാ​മ്പ​സി​ൽ 53 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ചാ​ക്യാ​ർ​കൂത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം മി​ഴാ​വ് കു​ല​പ​തി ഈ​ശ്വ​ര​നു​ണ്ണി. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​പ്പൊ​തു​വാ​ൾ ഗു​രു​സ്മ​ര​ണ ദി​ന​വും പൊ​തു​വാ​ളു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം നി​ള കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഈ​ശ്വ​ര​നു​ണ്ണി ചാ​ക്യാ​ർ​കൂത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    67 വ​യ​സ്സി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത് കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് നി​ള കാ​മ്പ​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. പ​തി​മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ നി​ള കാ​മ്പ​സി​ൽ പി.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, പൈ​ങ്കു​ളം രാ​മ​ച്ചാ​ക്യാ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​ള​യ​ത് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും മ​റ്റു ആ​ശാ​ന്മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ഠ​നം കു​റി​ച്ച​ത്.

    മി​ഴാ​വ്, ചാ​ക്യാ​ർ​ക്കൂ​ത്ത്, കൂ​ടി​യാ​ട്ടം, ന​ങ്ങ്യാ​ർ​കൂ​ത്ത്ചു​ട്ടി, ചെ​ണ്ട, തി​മി​ല​പാ​ഠ​കം എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ഴാ​വി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ആ ​രം​ഗ​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​യ​സ്സി​ലും മി​ഴാ​വ് കൊ​ട്ടാ​ൻ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മി​ഴാ​വി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യും എ​ച്ച്.​ഒ.​ഡി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം വി​സി​റ്റി​ങ് പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി ശോ​ഭ​ന, മ​ക്ക​ൾ ശ്രീ​വി​ദ്യ, ശ്രീ​ദി​വ്യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം. ഞാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച കാ​മ്പ​സി​ൽ ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ത​ന്ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ഈ​ശ്വ​ര​നു​ണ്ണി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - eshwaran unni played Chakyar koothu after 53 years
