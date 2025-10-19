Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArtchevron_right10,000 പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്...
    Art
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:39 AM IST

    10,000 പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ; മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ കൊ​മ്പ് കു​ലു​ക്കി കു​ട്ടി​യാ​ന ശി​ൽ​പം

    text_fields
    bookmark_border
    10,000 പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ; മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ കൊ​മ്പ് കു​ലു​ക്കി കു​ട്ടി​യാ​ന ശി​ൽ​പം
    cancel
    camera_alt

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ന​യു​ടെ ശി​ൽ​പം അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം കാണു​ന്ന പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ സാ​ക്ഷി മോ​ഹ​ൻ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. സ​ഈ​ദ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം: വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന കു​പ്പി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ആ​ന​യു​ടെ ശി​ൽ​പം പ​ണി​ത് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​ൽ കൗ​തു​കം തീ​ർ​ത്തു. പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ ശു​ചി​ത്വ ശി​ൽ​പം പ​ണി​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഹം​സ​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണ് ശി​ൽ​പം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച 32 ബോ​ട്ടി​ൽ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച​വ​യാ​ണ് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ. അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം ടൗ​ണി​ൽ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ശി​ൽ​പം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ സാ​ക്ഷി മോ​ഹ​ൻ കു​പ്പി​യാ​ന ശി​ൽ​പം അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. ശി​ൽ​പം നി​ർ​മി​ച്ച ഹം​സ​ക്കു​ട്ടി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. സ​ഈ​ദ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ വാ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ സു​നി​ൽ ബാ​ബു, ഫൗ​സി​യ ത​വ​ളേ​ങ്ങ​ൽ, സെ​ലീ​ന താ​ണി​യ​ൻ, മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​പി. ശി​ഹാ​ബ്, അ​നി​ൽ പു​ലി​പ്ര, ശം​സാ​ദ് ബീ​ഗം, കോ​റാ​ട​ൻ റം​ല, എം.​കെ. ഖ​ദീ​ജ, കെ.​ടി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, വാ​ഹി​ദ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹാ​സ് ലാ​ൽ, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ബ്ബാ​ർ, കി​ല ആ​ർ.​പി ഗോ​പാ​ല​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArtplasticMalappuram
    News Summary - Elephant sculpture with plastic
    Similar News
    Next Story
    X