Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightArtchevron_rightനൃത്തത്തിലും വരയിലും...
    Art
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 3:03 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 3:03 PM IST

    നൃത്തത്തിലും വരയിലും തിളങ്ങി ദിയ സഞ്ജീവ്

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സി​ൽ നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ൾവെ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ ദി​യ ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ലും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും കാ​ർ​വിം​ഗി​ലു​മെ​ല്ലാം ത​ന്‍റെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    നൃത്തത്തിലും വരയിലും തിളങ്ങി ദിയ സഞ്ജീവ്
    cancel

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം വേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ ത​ന്നെ പു​തി​യൊ​രു വേ​ർ​ഷ​ൻ ക​ലാ​കാ​രി​യെ​യോ ക​ലാ​കാ​ര​നെ​യോ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാ​നാ​കും. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ കോ​റി​യി​ട്ട ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ളം​പി​ടി​ച്ച ചു​വ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു ക​ലാ​കാ​രി​യു​ടെ ഭാ​വി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​വ വെ​റു​തെ​യാ​വി​ല്ല. നൃ​ത്ത​വും ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യും മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ വ​ള​രെ താ​ത്പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ പ​ഠി​ച്ച ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ണ്ട് ഇ​ങ്ങ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ. ദി​യ സ​ഞ്ജീ​വ്, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​നി​യാ​ണ് ദി​യ. മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സി​ൽ നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ൾ വെ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​മി​ടു​ക്കി ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ലും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും കാ​ർ​വിം​ഗി​ലു​മെ​ല്ലാം ത​ന്‍റെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദിയ പിതാവ്

    സ​ഞ്ജീ​വ് പി​ള്ള​

    മാതാവ് അ​നു​ശ്രീ​

    എന്നിവരോടൊപ്പം



    നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​തി​യാ​യ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ് ദി​യ​യെ ആ​ദ്യം ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചു​വ​ടു​ക​ളി​ലെ താ​ളം അ​ച്ഛ​ൻ സ​ഞ്ജീ​വ് പി​ള്ള​യും അ​മ്മ അ​നു​ശ്രീ​യും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ന​ർ​ത്ത​കി​യും അ​ഭി​നേ​ത്രി​യു​മാ​യ ആ​ശാ ശ​ര​ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന കൈ​ര​ളി ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് ദി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ശാ ശ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ദി​യ​യു​ടെ നൃ​ത്ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​രു വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ആദ്യം കൈരളിയിൽ തന്നെ അശോകൻ മാഷിന്റെ കീഴിയിലും ഇപ്പോൾ ശരത് മാഷിന്റെ കീഴിലുമാണ് ചിത്ര രചന അഭ്യസിക്കുന്നത്. ചി​ത്ര ര​ച​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​വും. മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​വും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​തും. ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം ന​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ദി​യ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ങ്കി​ലും കോ​വി​ഡ് കാ​ര​ണം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽവെ​ച്ച് ത​ന്നെ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. നൃ​ത്തം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കീ​ബോ​ർ​ഡും ബോ​ളി​വു​ഡ് ഡാ​ൻ​സും പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്ങും പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ളും കാ​ർ​വി​ങ്ങു​മെ​ല്ലാം ത​ന്‍റെ കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഈ ​കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്കി. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഗീ​ത​വും അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്നു.

    വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​കം

    നൃ​ത്തം പോ​ലെ ത​ന്നെ ദി​യ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യും. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ദി​യ ആ​ദ്യ​മാ​യി വ​ര​ച്ച ചി​ത്രം ക​ണ്ടാ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ സ​ഞ്ജീ​വ് മ​ക​ളു​ടെ ഈ ​ക​ഴി​വ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ക്രി​ലി​ക് പെ​യി​ന്‍റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ്​ ദി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും. പോ​ർ​ട്രെ​യ്റ്റു​ക​ളും കാ​ർ​ട്ടൂ​ണു​ക​ളും ഡൂ​ഡി​ലു​ക​ളും കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യും എ​ല്ലാം ഈ ​കൊ​ച്ചു​മി​ടു​ക്കി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ ഭം​ഗി​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റും. ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ​യും പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യിം​ഗു​ക​ൾ ദി​യ വ​ര​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദി​യ വ​ര​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​ച്ഛ​ൻ സ​ഞ്ജീ​വ് ‘Sajeev Pillai’ എ​ന്ന ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.



    നൃ​ത്ത​വും ചി​ത്ര​ക​ല​യും കൂ​ടാ​തെ ദി​യ​യു​ടെ പു​തി​യ ഹോ​ബി​യാ​ണ് സോ​പ്പ് കാ​ർ​വി​ങ്. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ബി​ജു സി.​ജി​യാ​ണ് ദി​യ​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​യും നാ​ട്ടി​ൽ കാ​യം​കു​ള​ത്തും മു​തു​കു​ള​ത്തു​മു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ദി​യ​യു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ത​ന്‍റെ പാ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ദി​യ, ഭാ​വി​യി​ൽ ഒ​രാ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യി പാ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ൻ ആ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ക​ല​യെ​യും പ​ഠ​ന​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ദി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പാ​ഷ​നും അ​തി​ന്‍റേ​താ​യ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളി​ൽ ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ലു​മൊ​ക്കെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ നേ​ടി.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ബി​സി​നെ​സ്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ സ​ഞ്ജീ​വ്. അമ്മ അനുശ്രീ ഷാർജയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ ആണ്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക. അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക, വേ​ണ്ട പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക. ഓ​രോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ദി​യ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dancerdanceartistdrawing
    News Summary - Diya Sanjeev, Promising Artist
    Similar News
    Next Story
    X