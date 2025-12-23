Begin typing your search above and press return to search.
    കടൽ കടന്ന്​ വർഗീസിന്‍റെ പുൽക്കൂടുകൾ

    കടൽ കടന്ന്​ വർഗീസിന്‍റെ പുൽക്കൂടുകൾ
    വ​ർ​ഗീ​സ് പു​ൽ​ക്കൂ​ടി​ന്‍റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ

    അ​രൂ​ർ: പു​ൽ​ക്കൂ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​പു​ന്ന നീ​ണ്ട​ക​ര ക​ള​ത്തി​ൽ വീ​ടി​ന് കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ണ്ട്.​ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡിം​ഗ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് യാ​ദൃ​ച്​ഛി​ക​മാ​യാ​ണ് പു​ൽ​ക്കൂ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    ​വീ​ട്ടി​ലെ പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ താ​ല്പ​ര്യം തോ​ന്നി​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കാ​രം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ടെ​ണ്ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.​പു​ൽ​ക്കൂ​ടി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പും ഭം​ഗി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. പ്ലൈ​വു​ഡ് ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പെ​യി​ന്റ് കൊ​ണ്ട് ഇ​ഷ്ടി​ക​വ​ര​ച്ച് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച് വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന പു​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര മേ​ഞ്ഞാ​ണ് വ​ർ​ണ​ഭം​ഗി​യി​ൽ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ വ​ർ​ഗീ​സ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്തു​മ​സി​ന് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ൻ​പേ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ വ​രെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച് ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ​ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​ൽ​ക്കൂ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ലി​ല്ല.​വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ്.​ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ൽ​ക്കൂ​ട് വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം എ​ന്നൊ​രാ​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. ചെ​ന്നൈ, ബോം​ബെ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ബം​ഗ​ളൂ​രു തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Artchristmas celebrationarurchristmas crib
    News Summary - Christmas crib
