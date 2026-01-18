Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    18 Jan 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 12:46 PM IST

    ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും നി​റ​ഞ്ഞ് കലോത്സവ വേ​ദി

    തൃ​ശൂ​ർ: ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി കലോത്സവ വേ​ദി. പുതിയ തലമുറക്ക് നിലപാടുകളില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും പറയുന്നവർക്കുള്ള ചുട്ട മറുപടിയായിരുന്നു മോണോ ആക്ട് വേദിയിലെ പ്രമേയങ്ങൾ.

    ആധാർ കാർഡു​ള്ള​വ​ർ പോ​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ നേ​ർ​ചി​ത്രം എ​റ​ണാ​കു​ളം തേ​വ​ര സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് സ്കൂ​ളി​ലെ മ​നോ​വ ഔ​സേ​പ്പ് ആ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നാ​നൂ​റോ​ളം ചേ​രി​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​യ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജും മ​നോ​വ വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി.

    പാ​ല​ങ്ങ​ളും റോ​ഡു​ക​ളും നി​ർ​മാ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ത​ക​രു​ന്ന​തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി, മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ദ്രോ​ഹി​ച്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി ബി​ന്ദു, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ദു​ര​വ​സ്ഥ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യ പു​തു​ത​ല​മു​റ, തെ​രു​വു​നാ​യ് ശ​ല്യം, മ​ഴ​ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ നേ​ർ​കാ​ഴ്ച എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​യി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കേ​ട്ടു.

    News Summary - Bulldoser Raj and SIR stand at the Kalolsava vedi
