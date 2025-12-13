Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Dec 2025 12:20 AM IST
    13 Dec 2025 12:20 PM IST

    ബിനാലെ ആറാംലക്കം തുടങ്ങി; ദിവസ ടിക്കറ്റിന്​​ 200 രൂപ

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ കാ​ണാം
    ആ​റാ​മ​ത്​ കൊ​ച്ചി മു​സ്​​രി​സ്​ ബി​നാ​ലെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ

    ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    കൊ​ച്ചി: ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ലാ​മേ​ള​യാ​യ കൊ​ച്ചി-​മു​സ്​​രി​സ് ബി​നാ​ലെ​യു​ടെ ആ​റാം​ല​ക്ക​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം കാ​ണാം. ബി​നാ​ലെ കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 18 മു​ത​ല്‍ 60 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 200 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

    തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും 60 ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും 100 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം. ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യോ ഗ്രൂ​പ്പാ​യോ ഈ ​ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങാം. വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് 500 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 1000 രൂ​പ.

    ആ​സ്പി​ന്‍വാ​ള്‍ ഹൗ​സ് (ക​യ​ര്‍ ഗോ​ഡൗ​ണ്‍, ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് ബം​ഗ്ലാ​വ്), ആ​ന​ന്ദ് വെ​യ​ര്‍ഹൗ​സ്, എ​സ്.​എം.​എ​സ് ഹാ​ള്‍, 111 മ​ര്‍ക്ക​സ് ആ​ന്‍ഡ് ക​ഫെ, ദ​ര്‍ബാ​ര്‍ ഹാ​ള്‍ (നി​ല​വി​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യം), പെ​പ്പ​ര്‍ ഹൗ​സ്, സ്പേ​സ് (ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ്) ഐ​ല​ൻ​ഡ്​ വെ​യ​ര്‍ഹൗ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.ആ​കെ​യു​ള്ള 22 വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​യി​ലെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യം. ബി​നാ​ലെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മേ ഇ​ന്‍വി​റ്റേ​ഷ​ന്‍സ് ക​ലാ​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ബി​നാ​ലെ, കൊ​ളാ​റ്റ​റ​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ട്.

    25ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 66 ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ളാ​ണ് ബി​നാ​ലെ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ​സ്, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ബി​നാ​ലെ, ആ​ർ​ട്ട് ബൈ ​ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ, ഇ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ല്ലി​ങ്​​ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ഐ​ല​ൻ​ഡ് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ലേ​ക്കും ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ, ഫെ​റി, റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാം.

