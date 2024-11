‘Art is not just a reflection of reality, but a reality itself...’ പ്ര​മു​ഖ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​ലാചി​ന്ത​ക​ൻ ഹ​ാര​ൾ​ഡ് റോ​സം​ബ​ർ​ഗി​ന്റെ ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ബാ​സി​ത് ഖാ​ന്റെ ക​ലാ​കൃ​തി​ക​ൾ. മ​നോ​ഹാ​രി​ത​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളോ അ​ല​ങ്കാ​ര ച​മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​രു​ത​ക​ൾ നെ​യ്യു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത​ക​ളോ കാ​ൽപ​നി​ക​വി​കാ​ര ഭാ​വാ​ത്മ​ത​ക​യോ ബാ​സി​തി​ന്റെ ക​ലാ​കൃ​തി​ക​ൾ തി​ട​മ്പേ​റ്റു​ന്നി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കാ​ലി​ക​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ജീ​വി​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ഴ്ച​യാ​യി ഈ ​ക​ലാ​കൃ​തി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടു പ്രേ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. നി​റ​ങ്ങ​ളും ഇ​മേ​ജ​റി​ക​ളും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ​ക്കാ​ഴ്ച​യ​ല്ല ഇ​വി​ടെ. മ​റി​ച്ച് വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ട​രു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ക്കു​ന്ന ക​രു​ത​ലു​ക​ളെ, മാ​ന​വ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ, ജാ​ഗ്ര​ത​ക​ളെ, വേ​ദ​ന​ക​ളെ, സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ, പാ​ര​സ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ബാ​സി​ത് അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു.

ബാ​സി​ത് ഖാ​ന്റെ സൃഷ്ടികൾ

ഖ​ത്ത​റി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യം മു​ൻനി​ർ​ത്തി ‘ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​മാ​സം നീ​ണ്ട ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​ത് ബാ​സി​ത് ഖാ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു. ബൃ​ഹ​ത്താ​യ കാ​ൻ​വാ​സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബാ​സി​ത് ഖാ​ൻ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു. അ​നേ​കം വാ​ക്കു​ക​ൾ നി​റ​യു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ആ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ ആ​ർ​ട് ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ബാ​സി​ത് ഖാ​ന്റെ അ​മ്പ​തോ​ളം പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ഏ​കാം​ഗ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യാ​പ്തി​യി​ലേ​ക്ക് സൂ​ക്ഷ്മമായി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ബാ​സി​തി​ന്റെ ക​ലാ​കൃ​തി​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നും. സാ​മൂ​ഹി​ക അ​നീ​തി​ക​ൾ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ, അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധീ​ശ​ത്വ ഗ​ർ​വു​ക​ൾ, യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യഭേ​ദ​ക​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​കാ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക ഭാ​വ​ന​ക​ൾ, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ-​പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​കാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്നേ​ഹ​വും ആ​ദ​ര​വും ക​രു​ത​ലും ചേ​രു​ന്ന ഇ​ഴ​യ​ട​ുപ്പ​മു​ള്ള അ​യ​ൽബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ മാ​ന​വീ​യ മൂ​ല്യ പ്ര​ബോ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​സി​ത് ഖാ​ന്റെ ഏ​കാം​ഗ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മു​ക്കം ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ ആ​ണ് ബാ​സി​തി​ന്റെ സ്വ​ദേ​ശം. 28 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ടും​ബ സ​മേ​തം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ന​ർ ആ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ബാ​സി​ത് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.