ഗസ്സയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

ഗസ്സയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾtext_fields
ചോരയിൽ മുങ്ങിയ
കണ്ണീർപ്പുഴയിലൂടെ
ഇല്ലാത്ത കാലുകളാൽ നീന്തി,
ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ദൈവത്തെ കാണാൻ ചെന്നു
ചോരയിറ്റുന്ന കരങ്ങളിലവർ
* ജിപ്സോഫീലിയ പൂക്കൾ പേറിയിരുന്നു
അവരുടെ നോട്ടത്തിലെ ചൂട്
നേരിടാനാവാതെ തലകുനിച്ച ദൈവം
നിങ്ങളെന്തിനാണ് വന്നതെന്ന്
അവരോട് പതുക്കെച്ചോദിച്ചു
എന്തിനാണവർ
ഞങ്ങളോടിങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന
അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ
മിന്നൽപ്പിണർ പോലെ
പേമാരി പോലെ
സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആകാശം
പിടിച്ചുലച്ചപ്പോൾ,
സഭയിലിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരും
മാലാഖമാരും
പേടിച്ച് പുറത്തേക്കോടി !
ഏറെ ചിന്തിച്ച ശേഷം
ദൈവമവരെ
ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു :
നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന
ഈ ചോരക്കണ്ണീർ പ്രവാഹം
ഞാനങ്ങോട്ടു തിരിച്ചുവിടുകയാണ്
ക്രൂരന്മാരായ
ആ കടൽക്കിഴവന്മാർ
ഇതിൽ മുങ്ങി തീർന്നു കൊള്ളും
ജിപ്സോഫീലിയ പൂക്കളുടെ നാട്
കുഞ്ഞുങ്ങളേ നിങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ തിരിച്ചു തരും
ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
നെഞ്ചോടു ചേർക്കുമ്പോൾ,
ദൈവത്തിൻ്റെ നരച്ച കണ്ണുകൾ
നിറഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നു.
(* ജിപ്സോഫീലിയ - വെളുത്തു മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞുപൂവ് . Baby's breath എന്നും പേര്)
