Madhyamam
    Art
    Art
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 3:32 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 3:34 PM IST

    ഗസ്സയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

    gaza
    Listen to this Article

    ചോരയിൽ മുങ്ങിയ

    കണ്ണീർപ്പുഴയിലൂടെ

    ഇല്ലാത്ത കാലുകളാൽ നീന്തി,

    ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

    ദൈവത്തെ കാണാൻ ചെന്നു

    ചോരയിറ്റുന്ന കരങ്ങളിലവർ

    * ജിപ്സോഫീലിയ പൂക്കൾ പേറിയിരുന്നു

    അവരുടെ നോട്ടത്തിലെ ചൂട്

    നേരിടാനാവാതെ തലകുനിച്ച ദൈവം

    നിങ്ങളെന്തിനാണ് വന്നതെന്ന്

    അവരോട് പതുക്കെച്ചോദിച്ചു

    എന്തിനാണവർ

    ഞങ്ങളോടിങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന

    അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ

    മിന്നൽപ്പിണർ പോലെ

    പേമാരി പോലെ

    സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആകാശം

    പിടിച്ചുലച്ചപ്പോൾ,

    സഭയിലിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരും

    മാലാഖമാരും

    പേടിച്ച് പുറത്തേക്കോടി !

    ഏറെ ചിന്തിച്ച ശേഷം

    ദൈവമവരെ

    ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു :

    നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന

    ഈ ചോരക്കണ്ണീർ പ്രവാഹം

    ഞാനങ്ങോട്ടു തിരിച്ചുവിടുകയാണ്

    ക്രൂരന്മാരായ

    ആ കടൽക്കിഴവന്മാർ

    ഇതിൽ മുങ്ങി തീർന്നു കൊള്ളും

    ജിപ്സോഫീലിയ പൂക്കളുടെ നാട്

    കുഞ്ഞുങ്ങളേ നിങ്ങൾക്ക്

    ഞാൻ തിരിച്ചു തരും

    ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ

    നെഞ്ചോടു ചേർക്കുമ്പോൾ,

    ദൈവത്തിൻ്റെ നരച്ച കണ്ണുകൾ

    നിറഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നു.


    (* ജിപ്സോഫീലിയ - വെളുത്തു മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞുപൂവ് . Baby's breath എന്നും പേര്)

    Girl in a jacket

    PalestineGazaLiteratue
