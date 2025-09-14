Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Art
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 1:29 PM IST

    വടക്കൻ പാട്ടിന്‍റെ പ്രഭാകരൻ

    Onchiyam Prabhakaran
     ​ഒ​ഞ്ചി​യം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ

    പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ള്ള നാ​ട്. അ​താ​ണ്, കേ​ര​ളം. ഇ​വ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത്തു​ള്ള പാ​ട്ട്​ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടാ​ണ്​. വീ​രേ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഴ്​​ത്തു​​പാ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്​ സ്വ​​ന്തം. പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​രു​ത്തി​ന്‍റെ​യും ച​തി​യു​ടെ​യും ക​ഥ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പാ​ട്ടു​ക​ൾ. വ​ട​ക്കെ മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ​ഴ​യ ക​ട​ത്ത​നാ​ട്, കോ​ല​ത്തു​നാ​ട്, ക​തി​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ര​ച​രി​ത​മാ​ണ്​​ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മെ​ന്നോ, സ​ങ്ക​ൽ​പ​മെ​ന്നോ തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ.

    തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ഇ​തി​ലേ​റെ​യും അ​തി​രു​വി​ട്ട വീ​രാ​രാ​ധ​ന​യാ​ണ്. എ​ല്ലാം പി​റ​ന്ന​താ​ക​​ട്ടെ, പാ​ട​ത്താ​ണ്,​ അ​ഥ​വാ തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ലാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ചു​ണ്ട​ത്താ​ണ്. വാ​മൊ​ഴി​യെ വ​ര​മൊ​ഴി​യാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കാ​ലം. പു​തി​യ​കാ​ലം അ​ത്, തൊ​ട്ട​റി​യു​േ​മ്പാ​ൾ കൊ​യ്​​ത്തൊ​ഴി​ഞ്ഞ പാ​​ട​ത്തെ വീ​ണ്ടും കാ​ണു​ന്നു. ആ​ൺ, പെ​ൺ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ, ഇ​ല്ലാ​യ്​​മ​യും വ​ല്ലാ​യ്​​മ​യും മ​റ​ന്ന്​ അ​വ​ർ പാ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ഴു​തുമ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്​ വി​ള​വൊ​രു​ക്ക​യാ​ണ്... വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ കു​ല​പ​തി ടി.​എ​ച്ച്.​ കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ ന​മ്പ്യാ​രി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ട്ടു​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ പെ​ട്ടി വാ​ങ്ങി തെ​ളി​മ ചോ​രാ​തെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ്​ ഒ​ഞ്ചി​യം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ.

    ഒ​ഞ്ചി​യം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ഫോക് ലോർ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

    ശ​രി​ക്കും വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ കാ​വ​ലാ​ൾ. ഈ ​പേ​ര്​ കേ​ൾ​ക്കു​​േ​മ്പാ​ൾത​ന്നെ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ശ​ബ്​​ദ​മാ​ണ്​ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ക. വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ വ​ഴി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ന്‍റെ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ മ​ന​സ്സു​തു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഒ​ഞ്ചി​യം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ. നാ​ട​ക​ന​ട​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ട് ക​ലാ​കാ​ര​ൻ, നാ​ട​ക-​സീ​രി​യ​ൽ-​ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, എ​ല്ലാ​റ്റി​ലും ഉ​പ​രി ഒ​ഞ്ചി​യം എ​ൽ.​പി സ്​​കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്നീ​നി​ല​ക​ളി​ൽ നാ​ടി​ന്‍റെ വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​നു​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി.

    പാ​ട്ടു​വ​ഴി​യി​ലെ ആ ​രാ​ത്രി

    പാ​ട്ട്​ പ​ണ്ടേ എ​ന്‍റെ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ വ​ഴി​യി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, എ​ല്ലാ മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ളും തെ​റ്റി​ച്ച​ ആ ​രാ​ത്രി ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം ഇ​ന്ന​ലെ​യെ​ന്നോ​ണം പ​ച്ച​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ത്രി ഏ​ക​ദേ​ശം 12.30 സ​മ​യം. ഞാ​ൻ, ഓ​ർ​ക്കാ​േ​ട്ട​രി മ​ണ​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ട​ക റി​ഹേ​ഴ്​​സ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ടി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി. നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ കു​ന്ന​ത്ത്​ കു​മാ​ര​ൻ, മാ​നോ​ളി കു​മാ​ര​ൻ, കെ.​ടി.​​ കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ നാ​യ​ർ, താ​ഴെ​കു​ന്ന​ത്ത്​ ഗോ​പാ​ല​ൻ, മു​ണ്ടോ​ളം​കു​നി കു​മാ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ​പെ​ട്രോ​മാ​ക്​​സു​മാ​യി എ​ന്നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​രെ ക​ണ്ട​യു​ട​നെ ഞാ​ൻ പ​രി​ഭ്ര​മി​ച്ചു. വീ​ട്ടി​ലെ​ന്തോ... പ​ല ചി​ന്ത​ക​ളാ​യി.

    അ​ന്ന്, അ​വ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം സ്​​കൂ​ളി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ട്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യെ ചി​ല​ർ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. അ​താ​ണ്, അ​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും​കൂ​ടി എ​ന്നെ കാ​ണാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​വ​രു​​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണാ​വ​ശ്യം.

    ഞാ​ൻ ആ​കെ വ​ല്ലാ​താ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട​കം കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​കൂ​ടി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഞാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ, വി​ടാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. എ​ന്നെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ വി​ടാ​തെ വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ്​ ച​ർ​ച്ച ത​ന്നെ. ഞാ​ൻ വാ​ശിപി​ടി​ച്ചു. ​എ​നി​ക്ക്​ ഉ​റ​ങ്ങ​ണം. നാ​ളെ​യും റി​ഹേ​ഴ്​​സ​ലു​ണ്ട്​ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു​ ​നോ​ക്കി. നേ​രം വ​ല്ലാ​തെ വൈ​കു​ന്നു. അ​വ​ർ, വി​ടു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ഞാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. പ​​​​ക്ഷേ, അ​ന്നു രാ​ത്രി എ​നി​ക്ക്​ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. മ​ന​സ്സ്​ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത്​ വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ വ​യ​ലാ​ണ്. അ​വി​ടെ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പാ​ടു​ന്ന പാ​ട്ട്​ കേ​ട്ടാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. അ​ന്നേ, ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ക്കേ​റി​യി​രു​ന്നു. ​അ​വ​ർ​ക്ക്​ കു​ടി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​നി​ക്ക്​ ഏ​റെ ഇ​ഷ്​​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ച്ചമാ​ങ്ങ​യും ഉ​പ്പും കൂ​ട്ടി കൊ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​നു​കാ​ര​ണം ത​ന്നെ പാ​ട്ട്​ കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ഷ്​​ട​മാ​ണ്. പി​ന്നെ, അ​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​വേ​ശം ഏ​റും. അ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ പാ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കും.

    പാ​ടി​പ്പ​തി​ഞ്ഞ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്ന്​ നാം ​പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. അ​ത്, ശ​രി​യ​ല്ല. ഒ​ന്നും പാ​ടി​പ്പ​തി​ഞ്ഞ​വ​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല. പാ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​നോ​ഗ​തി​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വ​രി​ക​ൾ മാ​റും. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ നാ​ട​ൻപാ​ട്ടു​ക​ൾ. ഇ​ന്ന്, നാം ​അ​റി​യു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. അ​നേ​കാ​യി​രം മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​നേ​കം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ടി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണും. അ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത്​ കേ​ൾ​വി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കേ​ട്ട്​ പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്, ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്നും മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. അ​താ​ണ്, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്‍റെ വ​ഴി. വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടും ഇ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. കൊ​ടു​ത്ത വാ​ക്ക്​ പാ​ലി​ക്കാ​തെ വ​യ്യ. ഞാ​ൻ, അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    പാ​ട്ട്​ അ​റി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത്​ പോ​യി ​കേ​​ട്ടെ​ഴു​തി​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത്​ പാ​ട്ടു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വാ​മൊ​ഴി എ​ന്ന​ത​ല്ല, കേ​ൾ​വി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ വ​ര​മൊ​ഴി കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്താ​ണ്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ പാ​​ട്ടൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത്​ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സീ​ഡി ഒ​രു​ക്കി. അ​തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്​ തി​രു​വ​ള്ളൂ​രി​ലെ ബാ​ല​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. എ​നി​ക്ക്​ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി അ​യാ​ളെ അ​റി​യി​ല്ല. ഒ​രു​ദി​വ​സം അ​യാ​ളു​ടെ ക​ത്ത്​ വ​ന്നു. എ​ന്‍റെ അ​മ്മ​ക്ക്​ മാ​ഷു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റെ ഇ​ഷ്​​ട​മാ​ണ്. അ​ത്, സ്​​ഥി​ര​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ വ​ല്ലാ​തെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. അ​ന്നെ​നി​ക്ക്​ സീ​ഡി​യെ കു​റി​ച്ച്​ അ​റി​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ സീ​ഡി​യാ​ക്കി. 500 സീ​ഡി​യാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ട​ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​കാ​ശ​നം.

    പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, 150 സീ​ഡി​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നു. ബാ​ക്കി വ​ന്ന 350 സീ​ഡി വി​ൽ​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സൗ​ണ്ട്​ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി ടൗ​ണി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി. ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സീ​ഡി​ക​ൾ വി​റ്റു​പോ​യി. വി​ൽ​ക്കാ​ൻ പോ​യ​വാ​ഹ​നം ഉ​ട​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ഞെ​ട്ടി. എ​​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്​​ന​മു​ണ്ടാ​യോ എ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യ​ത്. പ​​ക്ഷേ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ എ​ല്ലാം ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ എ​ല്ലാം ഉ​ട​ൻ വി​റ്റു​പോ​യി എ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. അ​തൊ​രു വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ എ​ത്ര​യോ പാ​ട്ടു​ക​ൾ സീ​ഡി​യി​ലാ​ക്കി.

    ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ

    വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചി​ന്തി​ക്കു​േ​മ്പാ​​​ഴെ​ല്ലാം ആ​കാ​​ശ​വാ​ണി തു​റ​ന്നു​ ത​ന്ന ആ ​വാ​തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. 1984ലാ​ണ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​മാ​യി ചെ​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ പ്ര​​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​നു​ ത​ന്നെ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം വ​ട​ക്ക​ൻ പാ​ട്ടി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. കോ​​ഴി​ക്കോ​ട്​ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളെ വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യും വി​ട്ട്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും എ​ത്തി​ച്ച​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി ത​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട​ത്, മൂ​ന്നാ​യി. ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടി​യു​ള്ള ‘എ​ഴു​ത്തു​പെ​ട്ടി’​യെ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​ർ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    പു​നഃ​പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​നാ​യും ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യു​ടെ തു​ട​ർ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി (സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ഴു​തി​യ വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ), ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗം പ​രി​പാ​ടി (എ​യ്​​ഡ്​​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​​വേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷ), തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ വേ​ണ്ട പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ​ത്​ തി​രു​ടം​വെ​ള്ളി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞാ​ലി മ​ര​യ്​​ക്കാ​രു​ടെ മ​ഹ​ത്വം പ​റ​ഞ്ഞ്​ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ വേ​​​ക്കോ​ട്ടി​ന്‍റെ വ​രി​ക​ളും ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​കാ​ശ​വാ​ണി ഫോ​ക്​​ലോ​ർ മേ​ധാ​വി ജി. ​ഭാ​ർ​ഗ​വ​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ടി.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന്, ടി.​എ​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​യും മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    1983 മു​ത​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ചി​ല ​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്ര​​യും ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ആ​സ്വാ​ദ​ക സ​മൂ​ഹം അ​ക്കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്, വെ​റും കൈ​ത്താ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. 1989ലാ​ണ്​ ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​​ത്തി​ന്‍റെ ക്ഷ​ണം തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളെ തേ​ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. മൂ​ടാ​ടി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ഴു​തി​യ കേ​ള​പ്പ​ജി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ​രി​ക​ളാ​ണ്​ ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​നി​ൽ ആ​ദ്യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രി​യ ക​വി വി.​ടി. കു​മാ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റും പാ​ട്ട്​ വ​രി​ക​ൾ ന​ൽ​കി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി.

    അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ര​​​ങ്ങ​ത്തേ​ക്ക്...

    നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്​ തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യാ​ണ്. ഓ​ർ​ക്കാ​​​േ​ട്ട​രി ഹൈ​സ്​​കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ പാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. റി​ഹേ​ഴ്​​സ​ലി​നി​ടെ വാ​ല്യ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വേ​ഷം ചെ​യ്​​ത കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ അ​വ​ധി​യാ​യി. മാ​ഷ്​ എ​ന്നോ​ട്​ വെ​റു​തെ നി​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ അ​ര​ങ്ങി​​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി. പ​ക്ഷേ, ആ​ദ്യ​ദി​നം​ത​ന്നെ മാ​ഷി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ഇ​നി നീ ​ചെ​യ്​​താ​ൽ മ​തി ഈ ​വേ​ഷ​മെ​ന്നാ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ, നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച ന​ട​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    1968 മു​ത​ൽ അ​മ​ച്വ​ർ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഒ​ട്ടേ​റെ തെ​രു​വു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്​​തു. ഓ​ർ​ക്കാ​ട്ടേ​രി കൈ​ര​ളി ക​ലാ​നി​ല​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കെ.​പി. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ മാ​സ്​​റ്റ​ർ, കെ. ​അ​പ്പു​ണ്ണി​ക്കു​റു​പ്പ്​ മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​സി.​ജി. ന​മ്പൂ​തി​രി, ബാ​ബു മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്. കൈ​ര​ളി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ‘അ​വ​ൻ വീ​ണ്ടും പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്’​ എ​ന്ന നാ​ട​ക​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​. ഓ​ർ​ക്കാ​​േ​ട്ട​രി പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ധ​ന​ശേ​ഖ​ര​ണാ​ർ​ഥം ടി​ക്ക​റ്റ്​ വെ​ച്ച്​ ക​ളി​ച്ച ‘ശാ​ന്ത​മാ​കാ​ത്ത ക​ട​ൽ’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​നാ​യി. ഇ​ങ്ങ​നെ, അ​ഭി​മാ​നം തോ​ന്നി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്​. പി​ന്നീ​ട്, ഒ​ട്ടേ​റെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​നാ​യി, സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി.

    അ​മ​ച്വ​ർ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങു​വാ​ണ എ​ൺ​പ​തു​ക​ളി​ൽ വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ നാ​ട​ക സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ രം​ഗ​ശ്രീ പി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​ഞ്ചി​യം രം​ഗ​ശ്രീ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട​ത്, വ​ട​ക​ര രം​ഗ​ശ്രീ​യാ​യി. ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ‘വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ച​രി​ത്ര സ്വാ​ധീ​നം’ എ​ന്ന സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​ഗ്ര​ന്ഥം ഫോ​ക് ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി 2023ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ളെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ട​ക​ര രം​ഗ​ശ്രീ​യു​ടെ ബാ​ന​റി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. കു​ഞ്ഞി​ത്താ​ലു, ലോ​ക​നാ​ർ കാ​വി​ല​മ്മ സാ​ക്ഷി, ക​ട​ത്ത​നാ​ട്ട് ത​മ്പു​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ​​പ്പെ​ടും.

    കു​ഞ്ഞി​ത്താ​ലു എ​ന്ന വ​ട​ക്ക​ൻ​പാ​ട്ടി​ന്റെ നാ​ട​കാ​വി​ഷ്കാ​ര​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കാ​ലം ഏ​റെ മാ​റി. പു​തി​യ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ളു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പാ​റ്റി​യ ഈ ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം, പു​തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളും ഏ​റ്റു​പാ​ടു​ക​യാ​ണ്​ നാ​ടി​​ന്‍റെ വേ​രു​റ​പ്പു​ള്ള പാ​ട്ടു​ക​ൾ... പ​റ​യാ​ൻ ഏ​റെ​യു​ണ്ട്... അ​ത്ര​​യേ​റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ... എ​ല്ലാം പി​ന്നൊ​രി​ക്ക​ലാ​വാം... പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ മാ​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    .

