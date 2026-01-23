ചെന്നൈയിലെയും ബാംഗ്ലൂരിലെയും വിജയത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോടിന്റെ മനം കവരാനൊരുങ്ങി ‘അനുരാഗക്കടവിൽ’text_fields
കോഴിക്കോട്: ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും നിരൂപക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ വിജയകരമായ പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടീം ആർട്സ് ചെന്നൈയുടെ ഹിറ്റ് മലയാള നാടകം “അനുരാഗക്കടവിൽ” വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തളിയിലെ കണ്ടംകുളം ജൂബിലി ഹാളിൽ അരങ്ങേറും.
പ്രണയത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഹൃദ്യമായ ആവിഷ്കാരമാണ് “അനുരാഗക്കടവിൽ”. ആനന്ദ് രാഘവ് രചനയും കെ. ഉദയകുമാർ സംഭാഷണവും നിർവ്വഹിച്ച ഈ നാടകം, വർധിച്ചു വരുന്ന കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ എപ്രകാരം നിലനിർത്താമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. തമാശകൾ കലർന്ന ഹൃദ്യമായ ഒരു സാമൂഹിക കഥയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാടകം മുൻ നഗരങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രേക്ഷകരുടെയും മനസ് കീഴടക്കും.
പി.കെ. സജിത്ത്, എം. ഗോപരാജ് മാധവൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തത്. പ്രഗത്ഭരായ ഒരു നിര തന്നെ നാടകത്തിൽ വേഷമിടുന്നു. പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ: ഡോ. എ.വി. അനൂപ്, കെ.പി.എ. ലത്തീഫ്, രാജീവ് ബേപ്പൂർ, രവിശങ്കർ, അശ്വിൻ ജയപ്രകാശ്, ഷൈലജ ദേവദാസ്, സ്വപ്ന നായർ, ഷീബ കെ.ആർ. ചിറമ്മൽ, പാർവതി രാജേഷ്.
ടീം ആർട്സ് ചെയർമാൻ ഡോ. എ.വി. അനൂപ്, പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.എ. ലത്തീഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്ക് ഷെവലിയർ സി.ഇ. ചാക്കുണ്ണിയും മറ്റ് പ്രമുഖ സാമൂഹിക നേതാക്കളും പ്രാദേശിക ഏകോപനം നിർവ്വഹിക്കും.
