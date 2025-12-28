Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Art
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 1:49 PM IST

    നിറക്കൂട്ടുകളുടെ നയന വിരുന്നൊരുക്കും 'അബൂദബി കാൻവാസ്

    നിറക്കൂട്ടുകളുടെ നയന വിരുന്നൊരുക്കും അബൂദബി കാൻവാസ്
    പൈ​തൃ​ക സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് നാ​ഗ​രി​ക​ത​യ്ക്ക് ശോ​ഭ​യേ​റ്റാ​ൻ നി​റ​ച്ചാ​ർ​ത്ത് ചാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ മ​ണ്ണ്. നി​റ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ആ​രു​ടേ​യും ന​യ​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​റെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കും. എ​ങ്ങും സു​ന്ദ​ര​മാ​യ വ​ര​യു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ. അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റി​നെ അ​ത്ര​മേ​ല്‍ സു​ന്ദ​ര​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് സെ​ക്ട​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി. അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​ന്‍വാ​സ് എ​ന്നു പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളും ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ട് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നൂ​റി​ലേ​റെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി, അ​ല്‍ഐ​ന്‍, അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 130ഓ​ളം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​വ​ര്‍ ഇ​തി​ന​കം വ​ര​ച്ച​ത് നാ​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​യി​ന്‍റു​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ്. ആ​കെ 7800 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​യി വ​ര​ച്ച ഈ ​പെ​യി​ന്‍റു​ങ്ങു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ഈ ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ മൊ​ത്തം 17000ത്തോ​ളം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    സ​മൂ​ഹം, സം​സ്‌​കാ​രം, സു​സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഓ​രോ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ളും. ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യെ​യും മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന​തും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    മു​ബാ​ദ​ല ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍, അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ല്‍ കോ​ണ്‍ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ന്‍, അ​ബൂ​ദ​ബി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​ജ്ഞാ​ന വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​ന്‍വാ​സ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്

    മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് സെ​ക്ട​ര്‍ ആ​ക്ടി​ങ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ നൂ​ര്‍ ഷ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍മാ​രും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളും യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ബോ​ക്‌​സു​ക​ളും ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ പെ​യി​ന്‍റു​ങ്ങു​ക​ളാ​ല്‍ ഇ​ത്ര മ​നോ​ഹ​ര​മാ​വു​ക​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ല്‍ച്ചൂ​ട് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ കോ​റി​യി​ടാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും.

    ആ​ര്‍ട്ട് മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് തു​റ​സ്സാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ആ ​ചി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു മാ​ത്രം. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യു​മൊ​ക്കെ ആ​ന​ന്ദി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ ഈ ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​കു​മെ​ന്ന് തീ​ര്‍ച്ച.

    TAGS:Abu DhabiEmaratbeatsAbu Dhabi Canvas Project
    News Summary - 'Abu Dhabi Canvas' will provide a feast for the eyes with a variety of colors
