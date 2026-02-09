Begin typing your search above and press return to search.
    Art
    date_range 9 Feb 2026 11:35 AM IST
    date_range 9 Feb 2026 11:35 AM IST

    സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മഴവില്ലഴക്...

    പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി ഫോ​ക് ലോ​ർ മേ​ള മ്യൂ​റ​ൽ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ലൈ​വ് കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ള​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കു​ന്നു
    സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മഴവില്ലഴക്...
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​ക് ലോ​ർ മേ​ള​യി​ൽ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ കു​രാ​ക് ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​റ​ൻ’ ലൈ​വ് പെ​യി​ന്റി​ങ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ല​യു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചോ​തി തൈ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​ക് ലോ​ർ മേ​ള ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഗോ​ത്ര ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ്യ​ക​ളും നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ള​യും ഓ​ല​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പു​രാ​ത​ന നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു. ത​ത്സ​മ​യ മ്യൂ​റ​ൽ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ ത​ന​ത് ചി​ത്ര​ക​ല​ക​ൾ, പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ള​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കു​ന്നു.

    ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ കു​രാ​ക് ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​റ​ൻ’ ലൈ​വ് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും രാ​ജ് ഗോ​ന്ധി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഗോ​ഡ്ന പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ളും ഗോ​ത്ര​ക​ല​യു​ടെ ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    ക​ര​വി​രു​ത് വി​രി​യു​ന്ന വി​പ​ണി

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​ന​ത് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ൻ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഷോ​പ്പി​ങ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ വാ​ർ​ലി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ബി​ഹാ​റി​ലെ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ലൂം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ട്ട​ചി​ത്ര, അ​സ​മി​ലെ പു​ല്ല് പാ​യ​ക​ൾ, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടെ​റാ​ക്കോ​ട്ട ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ, ചൂ​ര​ൽ-​മു​ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബൈ​ഗ ക്രാ​ഫ്റ്റ്, ല​ക​ടി പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്പോ​ഞ്ച് ക്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ൾ, മ​ര​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ത്ത എ​ടാ​കൂ​ടം പ​സി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    നേ​പ്പാ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മേ​ള​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​വേ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്നു. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബൈ​ഗ ക്യു​ലി​ന​റി ആ​ർ​ട്ടും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ടി​ന്റെ രു​ചി​യും ഉ​സ്ബ​ക് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും

    രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ന്റെ ത​ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ്യൂ​സ് ക​ബാ​ബ്, മോ​മോ​സ് എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​ണി ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ ‘വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ഗോ​ത്ര ആ​ഹാ​ര​ശാ​ല​യും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​മേ​റി​യ മ​രു​ന്നു​കാ​പ്പി, പു​ഴു​ങ്ങി​യ ക​പ്പ​യും ച​മ്മ​ന്തി​യും, കാ​ട്ടു​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള മു​ള​ക് ക​ഞ്ഞി, മ​ത്ത​ങ്ങ പാ​യ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ രു​ചി​യ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    അ​റി​വി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ക​ല​ക്കും പു​റ​മെ അ​റി​വി​ന്റെ ലോ​കം തു​റ​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ച​രി​ത്ര സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​റ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള പു​സ്ത​ക ശേ​ഖ​ര​വും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന ഗാ​ല​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മേ​ള​യി​ലു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

