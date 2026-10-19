അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ 526 വർഷം പഴക്കമുള്ള അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റത് റെക്കോർഡ് തുകക്ക്

അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ 526 വർഷം പഴക്കമുള്ള അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റത് റെക്കോർഡ് തുകക്ക്text_fields
അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത് റെക്കോർഡ് തുകക്ക്. 1500കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചിത്രീകരിച്ച അലക്സാണ്ടറുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ആറ് ചെറിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ലേലത്തിൽ കോടികൾ നേടിയത്. സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ പ്രമുഖ ലേല സ്ഥാപനമായ 'ലയൺ ആൻഡ് ടേൺബുൾ' നടത്തിയ ലേലത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രപ്രധാനമായ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത്.
600 മുതൽ 800 പൗണ്ട് വരെ (ഏകദേശം 65,000 രൂപ മുതൽ 88,000 രൂപ വരെ) വിലമതിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ 70,760 പൗണ്ടിനാണ് (ഏകദേശം 78 ലക്ഷം രൂപ) ലേലത്തിൽ പോയത്. ഇത് കണക്കാക്കിയ തുകയുടെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ്. സ്പെയിനിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ലേലത്തിനെത്തിച്ചത്.
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സുൽത്താനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമിച്ചതായി കരുതുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, അലക്സാണ്ടറുടെ ജീവിതവും സാഹസികയാത്രകളും വിവരിക്കുന്ന ‘ഇസ്കന്ദർനാമ’ എന്ന കൈയെഴുത്തുപ്രതിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഇഴചേരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ, കാലപ്പഴക്കത്തെ അതിജീവിച്ച് ഇന്നും കലാലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ്.
പേർഷ്യൻ സാഹിത്യപാരമ്പര്യത്തിൽ ഇസ്കന്ദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിചിത്രരൂപികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, ജ്യോതിഷിയുമായുള്ള സംവാദം, രാജസദസ്സിലെ രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ആറ് വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്.
മനുഷ്യനും മറ്റൊരു ജീവിയും ചേർന്ന രൂപമുള്ള ഒരാളുമായി അലക്സാണ്ടർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും, കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കെ ഉയരമുള്ള ഭരണികളിൽനിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന പുരുഷരൂപങ്ങളെ കാണുന്നതും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതിഷിയുമായി സംസാരിക്കുന്ന അലക്സാണ്ടർ, കിഴക്കൻ സമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയപ്പെടുന്ന ‘മകര’ എന്ന പുരാണജീവിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, രാജസദസ്സിൽ വണങ്ങുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗം എന്നിവയും ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട്. ചൗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആചാരപരമായ വീശിക്കൊണ്ട് അനുചരൻ സമീപത്തുനിൽക്കുന്ന അലക്സാണ്ടറെയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുഴിയുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ ദൃശ്യവും ഈ ചിത്രശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
പേപ്പറിൽ ഗോവാഷ് മാതൃകയിലാണ് ഇവ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ചിത്രത്തിനും ഏകദേശം 11ഉം 15.8ഉം സെന്റിമീറ്റർ വീതം വലിപ്പമുണ്ട്. തിളക്കമുള്ള ഇഷ്ടിക, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, കറുത്ത വരകളിലുള്ള വ്യക്തതയും ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്.
പേർഷ്യൻ കവിയായ നിസാമി ഗഞ്ചവിയുടെ 'ഖംസ' എന്ന അഞ്ച് ആഖ്യാന കവിതകളുടെ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അലക്സാണ്ടറുടെ കഥ പറയുന്ന 'ഇസ്കന്ദർനാമ' അഥവാ ബുക്ക് ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ. ഡൽഹി സുൽത്താനുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷാ-സംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്.
പേർഷ്യൻ സാഹിത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ കഥകൾ ചിത്രങ്ങളോടുകൂടിയ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കഥകൾ വായനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങൾ. ലേലത്തിൽ വിറ്റ ആറ് ചിത്രങ്ങളും അത്തരമൊരു കൈയെഴുത്തുപ്രതി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. അവ പൂർണമായൊരു പുസ്തകമല്ല.
സ്പെയിനിലെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എത്തിയതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങളും ലേലവിവരണത്തിലില്ല. അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം നിലനിന്ന ഈ കലാസൃഷ്ടികൾ ലേലത്തിലെത്തിയതോടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. വെറും 800 പൗണ്ട് വരെ വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 70,760 പൗണ്ടിന് വിറ്റുപോയത് അവയുടെ കലാമൂല്യത്തിലും ചരിത്രപ്രാധാന്യത്തിലുമുള്ള താൽപര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register