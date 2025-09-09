Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Culture
    9 Sept 2025 12:58 PM IST
    9 Sept 2025 12:58 PM IST

    നി​റ​ച്ചാ​ർ​ത്ത​ണി​ഞ്ഞ്​....

    നി​റ​ച്ചാ​ർ​ത്ത​ണി​ഞ്ഞ്​....
    മ​റ്റു ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള ജ​ല​മേ​ള ഭ​ക്തി​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണ്. പാ​ട്ടു​കാ​രും തു​ഴ​ച്ചി​ൽ​ക്കാ​രു​മാ​യ നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ൽ​പ​രം ക​ലാ​കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ദി​വ​സം ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ മ​ഹാ​മേ​ള​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​മേ​ള. ഭ​ക്തി​ക്കും താ​ള​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം ഒ​രു​മ​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത

    ഭ​ക്തി​യി​ലും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലും ആ​റ​ന്മു​ള നി​റ​ച്ചാ​ർ​ത്ത​ണി​ഞ്ഞ്​ നി​ൽ​ക്കെ, പൈ​തൃ​ക​ന​ദി​യു​ടെ നെ​ട്ടാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന്​ പ​ള്ളി​യോ​ട​പ്പൂ​രം. പ​മ്പാ​ന​ദി​യു​ടെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ ​റാ​ന്നി-​ഇ​ട​ക്കു​ളം മു​ത​ൽ​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല വ​രെ​യു​ള്ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി​യു​ടെ ക​ര​ക​ളി​ലെ 52 പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ആ​ദ്യം ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഇ​വ പി​ന്നീ​ട്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശം തീ​ർ​ക്കും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ക​ര​ക​ളി​ലും ആ​വേ​ശ​ത്തി​മി​ർ​പ്പ്​ അ​ല​യ​ടി​ക്കും. ക​ര​ക്കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മാ​റ്റു​ര​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി ജ​ല​മാ​മാ​ങ്കം മാ​റും.

    ആ​റ​ന്മു​ള മ​ല്ല​പ്പു​ഴ​ശ്ശേ​രി പ​ര​പ്പു​ഴ ക​ട​വി​ലെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​യ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റ​ന്മു​ള സ​ത്ര​ക്ക​ട​വി​ലെ ഫി​നി​ഷി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ജ​ലോ​ത്സ​വം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ക​ല​ക്ട​ർ എ​സ്. പ്രേം​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ​വി​ലി​യ​നു സ​മീ​പം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ആ​റ​ന്മു​ള ജ​ല​പ്പോ​രി​ൽ അ​ലി​യും. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.15നാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം.

    ആ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ് മു​ത്തു​ക്കു​ട ചൂ​ടി, പൂ​മാ​ല​യും കൊ​ടി​യും ചാ​ർ​ത്തി വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​കും പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ​ത്തു​ക. ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ക്ഷേ​ത്ര​ക്ക​ട​വി​ലെ​ത്തി ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി പ്ര​സാ​ദ​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​കും ക​ര​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കും മ​ത്സ​ര വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്കു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ക. ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി​ട്ടാ​കും പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ തു​ഴ​ക്കാ​രു​മാ​യി ഭ​ക്തി​സാ​ന്ദ്ര​മാ​യി വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്​ ​പാ​ടി തു​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​ൻ മ​ല്ല​പ്പു​ഴ​ശ്ശേ​രി പ​ര​പ്പു​ഴ​ക​ട​വ് മു​ത​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള സ​ത്ര​ക്ക​ട​വു​വ​രെ​യു​ള്ള പ​മ്പ​യു​ടെ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. മ​റ്റു ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള ജ​ല​മേ​ള ഭ​ക്തി​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണ്. പാ​ട്ടു​കാ​രും തു​ഴ​ച്ചി​ൽ​ക്കാ​രു​മാ​യ നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ൽ​പ​രം ക​ലാ​കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ദി​വ​സം ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ഹാ​മേ​ള​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​മേ​ള. ഭ​ക്തി​ക്കും താ​ള​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം ഒ​രു​മ​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

