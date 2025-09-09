Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Sept 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 1:32 PM IST

    ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ളം​ക​ളി; ച​രി​ത്ര​വും ഐ​തി​ഹ്യ​വും

    ആ​റ​ന്മു​ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന ഒ​ന്ന് കി​ളി​മാ​നൂ​ർ രേ​ഖ​യാ​ണ്. തി​രു​പ്പാ​ൽ​ക്ക​ട​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഊ​രാ​ൺ​മ​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ആ​റ​ന്മു​ള ബ്രാ​ഹ്മ​ണ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്‍റി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. ഇ​ത​ല്ലാ​തെ ആ​റ​ന്മു​ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കി​ട്ടു​ന്ന പ്രാ​ചീ​ന രേ​ഖ​ക​ളൊ​ക്കെ കാ​വ്യ​രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്. പ​തി​മൂ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ട​ടു​പ്പി​ച്ച് ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല ആ​റ​ന്മു​ള ഗ്രാ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ഒ​ട്ടേ​റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ആ​റ​ന്മു​ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല വി​ട​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ​യും പ​രി​സ​ര​ത്തെ​യും ദീ​ർ​ഘ​മാ​യി വ​ർ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ഷേ ​ത്ര​ത്തി​ൽ മ​ല​യ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളോ​രോ​ന്നും ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ എ​ന്ന പോ​ലെ ക​വി തെ​ളി​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു. തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി പാ​ട്ടു​കൃ​തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തെ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ് അ ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല.

    മ​റ്റു ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ മ​തി​യാ​യ ആ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല ആ​റ​ന്മു​ള​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത നി​ധി​യാ​ണ്. തു​ളു​നാ​ട്ടി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മാ​യു​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 64 ബ്രാ​ഹ്മ​ണ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ചീ​ന​വും ഐ​ശ്വ​ര്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​റ​ന്മു​ള. തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ ചൂ​ഴ്ന്നു​ള്ള പ​ത്ത് ചേ​രി​ക​ളും ഇ​ന്നും അ​തു​പോ​ലെ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ ന​ദീ​തീ​ര​ത്ത് രൂ​പം​കൊ​ണ്ട കാ​ർ​ഷി​ക സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റു​ക​ളാ​ണ് .

    ആ​റ​ന്മു​ള​യെ ത​ലോ​ടി പ​മ്പ​യാ​ർ

    പ​മ്പാ​ന​ദി ആ​റ​ന്മു​ള ഗ്രാ​മ ത്തെ ​വി​ള​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. നെ​ല്ലും തെ​ങ്ങും ക​മു​കും മു​ള​കും വാ​ഴ​യും ക​രി​മ്പും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ വി​ള​യു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ മ​ല​യ​ർ ന​ട​ത്തി​യ വാ​മാ​ചാ​ര സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പൂ​ജ​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഈ ​മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നു ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഭ​ഗ​വ​തി​ക്കാ​വു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ട​യ​ണി​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ലെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് വ​ലി​യ സാ​ദ്യ​ശ്യം കാ​ണു​ന്നു. കാ​ലം വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​കാം ഇ​ങ്ങ​നെ വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ ര​ണ്ടു മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​താ​യി തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. മേ​ൽ​തൃ​ക്കോ​വി​ലി​ൽ പാ​ർ​ത്ഥ​സാ​ര​ഥി​യാ​യ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​നും കീ​ഴ് തൃ​ക്കോ​വി​ലി​ൽ ബ​ല​ഭ​ദ്ര​രാ​മ​നും എ​ന്നാ​ണ് സ​ങ്ക​ൽ​പം. ക​ടീ​ഹ​സ്ത​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ചാ​തു​ർ​ബാ​ഹു​വാ​യ മ​ഹാ വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ വി​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് മേ​ൽ​തൃ​ക്കോ​വി​ലി​ൽ അ​തു​ല്യ​മാ​യ തേ​ജ​സ്സ്​ ചൊ​രി​ഞ്ഞ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ തി​രു​ന്നാ​ൾ ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലെ തി​രു​വോ​ണ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ പ്രാ​ചീ​ന വി​ഷ്ണു​ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ചി​ങ്ങ​ത്തി​രു​വോ​ണം ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ട്ട​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണ്.


    തി​രു​വ​ല്ല ചെ​പ്പേ​ടു​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലും ചി​ങ്ങ​ത്തി​രു​വോ​ണം ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ട്ട​നാ​ളാ​ണ്. തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ൽ ചി​ങ്ങ​ത്തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ലെ വ​ഴി​പാ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ശീ​വേ​ലി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള വ​ർ​ണ​ന​ക​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ​ത​ന്നെ തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ലെ നേ​ദ്യ​ച്ചോ​റി​ന്റെ ധാ​രാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​വി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ദേ​വ​സ്വം പ​ടി​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ലും ചി​ങ്ങ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ്യ​ക്ത​മാ​കും. തി​രു​വോ​ണം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​നാ​ൾ ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി വ​രെ ആ​ട്ട വി​ശേ​ഷ​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്. മ​ക​ര ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി​യി​ലാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധ ജ്യോ​തി​ഷി​യും ക​വി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന നെ​ടു​മ്പ​യി​ൽ ആ​ശാ​ൻ ത​ന്റെ ആ​റ​ന്മു​ള​വി​ലാ​സം ഹം​സ​പ്പാ​ട്ടി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ങ്ങ ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ആ​ട്ട​വി​ശേ​ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ മാ​സ​ത്തെ​യും ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി നാ​ളു​ക​ൾ മാ​സ​വി​ശേ​ഷ​ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​രു​ഡ​വാ​ഹ​നം എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശേ​ഷ​പൂ​ജ​ക​ൾ പ​ടി​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ൽ

    തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ലെ തി​രു​വോ​ണ​ച്ചെ​ല​വും പു​റ​ഞ്ചേ​രി​ത്ത​ഴ​പ്പും തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി വ​ര​വി​ന്‍റെ വ​ർ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം. ഏ​റ്റ​വും കി​ഴ​ക്കേ പു​റ​ഞ്ചേ​രി​ക ചെ​റു​കോ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നും ആ​യി​രൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ര​ങ്ങാ​ന​ത്തു​നി​ന്നും ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബ്രാ​ഹ്മ​ണ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണ​സി​രാ​കേ​ന്ദ്രം അ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണ്.

    വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​മാ​യ ഓ​ണ​ത്തി​ന് പ​മ്പ​യി​ലൂ​ടെ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​ക​വി തി​രു​വോ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​ലൂ​ടെ​യും പു​റ​ഞ്ചേ​രി​ത്ത​ഴ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​വ്യ​ഭാ​ഷ ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഐ​തി​ഹ്യ​മാ​ല വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​റ​ന്മു​ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്കേ അ​തി​രാ​ണ് ചെ​റു​കോ​ൽ​ച്ചേ​രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ട്ടൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശം. അ​യി​രൂ​ർ പു​റ​ഞ്ചേ​രി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​വും. കാ​ട്ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​പൂ​ർ​വം ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കു​ന്ന തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി ഇ​ന്നും അ​യി​രൂ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ൽ അ​ടു​പ്പി​ച്ച് വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്താ​ഴ​സ​ദ്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ തോ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​വി​ടെ​യും ന​ട​ക്കു​ന്നു.


    കാ​ട്ടൂ​രി​ൽ അ​ധി​വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ങ്ങാ​ട്ടി​ല്ല​ത്തെ ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ദ​ർ​ശ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി യാ​ത്ര എ​ന്നാ​ണ് ഐ​തി​ഹ്യം. തി​രു​വാ​റ​ന്മു​ള​യ​പ്പ​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ടു ഭ​ട്ട​തി​രി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​നാ​യ​ത്രേ. ഈ ​ഐ​തി​ഹ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല​റി​യാം അ​ത് അ​തി​പ്രാ​ചീ​ന​മാ​ണെ​ന്ന്. മ​ങ്ങാ​ട്ട് ഭ​ട്ട​തി​രി​മാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​രി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ചാ​ര​മ​ഹി​മ​യോ​ടെ മ​ങ്ങാ​ട്ടി​ല്ല​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന പു​രു​ഷ​ൻ ഇ​ന്നും കാ​ട്ടൂ​രി​ലെ​ത്തി തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​യു​ടെ അ​തി​നാ​യ​ക​നാ​കു​ന്നു. ഒ​പ്പം കാ​ട്ടൂ​രിലെ 18 നാ​യ​ർ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും. പ​ഴ​യ ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റി​ന്റെ മു​ദ്ര​ക​ൾ തോ​ണി​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഇ​ന്നും നി​ഴ​ൽ​പോ​ലെ കാ​ണാം. കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ഹ​ര​ണ​വും മ​റ്റും ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കെ​ടാ​വി​ള​ക്ക് ഈ ​തോ​ണി​യാ​ത്ര​യെ ദൈ​വി​ക പ​രി വേ​ഷ​മു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പൊ​ലി​യാ വി​ള​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ക​രു​ന്ന അ​ഗ്നി​യാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ണ്ട​ട​ക്കം ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​യെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കോ​വി​ല​ൻ​മാ​ർ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ഭു​ക്ക​ൻ​മാ​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ മു​തി​ർ​ന്നെ​ന്നും ഇ​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ക​ര​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചെ​ന്നും ഐ​തി​ഹ്യ​മു​ണ്ട്. അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ മാ​രാ​ർ എ​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശം​ഖു​വി​ളി അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ൾ വേ​ഷ​പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​നാ​യി ചെ​ന്ന് ശം​ഖ് വി​ളി​ച്ചാ​ണ് പ​ട​യാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ക​ര​ക്കാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    ക​ര​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നാ​ഥ​ൻ തോ​ട്ടാ​വ​ള്ളി​ൽ കു​റു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. പി​റ്റേ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ തോ​ണി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​യി കൂ​റ്റ​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​തി​റ​ക്കി ക​ര​ക്കാ​ർ തോ​ണി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. അ​വ​യാ​ണ് പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ. തി​രു​വോ​ണ​വെ​ളു​പ്പി​ന് എ​ത്തു​ന്ന പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി​നാ​ൾ ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് മേ​ളാ​ങ്ക​ത്തോ​ടെ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്സാ​ഹം പ​ക​ർ​ന്ന് കൂ​ട്ട​മാ​യി വ​ള്ളം​ക​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​മേ​ള അ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്നാ​ണ് ഐ​തി​ഹ്യം.

    വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ താ​ളം

    വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്. പു​രാ​ണ​ക​ഥ​ക​ളെ ഉ​പ​ജീ​വി​ച്ചെ​ഴു​തി​യ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ താ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ഴ​ക​ൾ വീ​ഴു​ന്ന​ത്. ന​തോ​ന്ന​ത, ഉ​ന്ന​ത എ​ന്നീ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പാ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ വെ​ച്ചു​പാ​ട്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​റ്റൊ​രു താ​ള​മു​ള്ള വ​ള്ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കാ​ക​ളി വൃ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​യാ​ണ് വെ​ച്ചു​പാ​ട്ടു​ക​ൾ.

    ഈ ​വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും വെ​ച്ചു​പാ​ട്ടു​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ പ​ഴ​മ തെ​ളി​ഞ്ഞു കൃ​ത്യ​മാ​യി വ​ന്ന​ത്. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​ള്ളി​യോ​ട​ക്ക​ര​ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​യി പാ​ടു​ന്ന (അ​വി​ടു​ന്നാ​ണ് തോണി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം) രാ​മാ​യ​ണം വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് മു​ണ്ട​ക്ക​യ​ത്തി​ന് അ​പ്പു​റം ഹൈ​റേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും ക​രി​മ​ല​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ലും വ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യ​ര​യ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ക​ല​യാ​യ ഐ​വ​ർ​ക​ളി​യി​ലെ കോ​ൽ​ക​ളി​യി​ൽ പാ​ടു​ന്നു. എ​ന്നു​മാ ത്ര​മ​ല്ല തി​രു​വാ​റ​ന്മു​ള​യ​പ്പ​നെ​യും അ​യി​രൂ​ർ പു​തി​യ​കാ​വി​ല​മ്മ​യെ​യും പ​ള്ളി​യോ​ട​ക്കാ​ർ സ്തു​തി​ക്കു​ന്ന അ​തേ പാ​ട്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു സ്തു​തി​ക്കു​ന്നു.


    ബാ​ണ​യു​ദ്ധം എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത് വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു വ​ഞ്ചി, രാ​ജ​ന്റെ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ഞ്ചി​തു​ഴ​യാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും പാ​ടു​ന്നു. പ​ടേ​നി​യി​ലും കോ​ൽ​ക​ളി​യു​ണ്ട്. ആ ​കോ​ൽ​ക​ളി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു വൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ. പാ​ടു​ന്ന രീ​തി വ്യ​ത്യ​സ്തം. താ​ളം മു​ടി​യ​ട​ന്ത​യി​ലും. ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ഭാ​ഗ​ത്ത് യെ​യ്യം കെ​ട്ടി​യും ക​ണ്ണേ​റു​മ​ന്ത്ര​വാ​ദം ന​ട​ത്തി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന മ​ല​യ​ര​യ​രു​ടെ നി​ഴ​ൽ​കു​ത്ത് പാ​ട്ടി​ലും ഇ​തേ വൃ​ത്തം​ത​ന്നെ. തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​യി​ലും ഈ ​വൃ​ത്തം ധാ​രാ​ള​മാ​യി കാ​ണാം.

    വ​ള്ളോ​ൻ​മാ​ർ വ​ള്ള​മൂ​ന്നു​കാ​രാ​യ പു​ല​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. വ​ള്ളു​വ​നാ​ടും വ​ള്ളു​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള്ളു​വ​നാ​ട്ടി​ൽ മ​ല​യ​രാ​ജാ​വു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ണ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. പാ​ണ​ർ, പു​ല​യ​ർ, വേ​ല​ർ, ഗ​ണ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ജാ​തി​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ദ്ധ്യം പ്രാ​ചീ​ന​കാ​ല​ത്തും വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ക​ളി​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളും ആ​ദി​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രേ​പോ​ലെ​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ര​ണ്ടു​ശൈ​ലി​ക​ളാ​യി വ​ഴി​പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യി.

    തി​രു​നി​ഴ​ൽ​മാ​ല​തൊ​ട്ട് ഇ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ആ​റ​ന്മു​ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​രാ​ധ​നാ​രീ​തി​ക​ൾ നോ​ക്കി​യാ​ൽ അ​വി​ടെ ശൈ​വ-​വൈ​ഷ്ണ​വ-​ശ​ക്തേ​യ സ​മ​ന്വ​യം കാ​ണാം. വ​ള്ള​ക​ളി​യി​ൽ ദേ​വീ​സ്തു​തി​ക​ളു​ള്ള പാ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണാം. കി​രാ​ത​വും ദ​ക്ഷ​യാ​ഗ​വും വ​ള്ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളാ​യു​ണ്ട്.

    പ​ടേ​നി​യി​ൽ പു​ല​വൃ​ത്ത​ത്തി​ലും കോ​ൽ​ക​ളി​യി​ലും പ​ക്ഷി​ക്കോ​ല​ത്തി​ലും മ​റ്റും വൈ​ഷ്ണ​വ ഇ​തി​വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​യി പാ​ടു​ന്നു. പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ശി​ല്പ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളും നോ​ക്കി​യാ​ലും ഈ ​സ​മ​ന്വ​യം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പ്രാ​ചീ​ന​കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം, വെ​ള്ള​പ്പ​റ്റു​ള്ളി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ തി​രു​ശേ​ഷി​പ്പാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ ദ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ത് അ​ടി​ത്ത​ട്ടു മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​രു​വം കൊ​ണ്ട​താ​ണ്.

    ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ക്ഷേ​ത്രം

    അ​തി​പു​രാ​ത​ന ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ക്ഷേ​ത്രം. ക്ഷേ​ത്ര ഉ​ത്ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ളോ അ​റി​വു​ക​ളോ ഇ​ല്ല. ന​മ്മാ​ഴ്​​വാ​രു​ടെ തി​രു​വാ​മൊ​ഴി​യി​ലാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മാ​ഴ്​​വാ​രു​ടെ കാ​ലം എ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ആ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഈ ​ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​നു​മാ​നം.

    19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ചി​ച്ച ആ​റ​ന്മു​ള വി​ലാ​സം ഹം​സ​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്ന കാ​വ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ഐ​തി​ഹ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്രോ​ഡീ​ക​ര​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​മൊ​ഴി​യാ​യി ക്ഷേ​ത്ര ഉ​ൽ​പ​ത്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​ല ക​ഥ​ക​ളും പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​തും ഐ​തി​ഹ്യ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ചെ​റു​കോ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യും തി​രു​വാ​റ​ന്മു​ള​യ​പ്പ​ന്റെ പ​ര​മ​ഭ​ക്ത​നും ജ്യോ​തി​ഷ പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യി​രു​ന്ന നെ​ടു​മ്പ​യി​ൽ കൊ​ച്ചു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ആ​ശാ​നാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള​വി​ലാ​സം ഹം​സ​പ്പാ​ട്ട്​ ര​ചി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ലി​യ ജ്യോ​തി​ഷ പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ക​ണ്ണി​യാ​ണെ​ന്ന് ആ ​കാ​വ്യ​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.


    കൊ​ച്ചു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ആ​ശാ​ൻ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ച​രി​തം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി മ​ഹാ​കാ​വ്യം എ​ഴു​താ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ക​ഥാ​ച​രി​തം എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​ന്ന് പ​ട​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര ഉ​ത്ഭ​വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ഐ​തി​ഹ്യ​വും മാ​ഹാ​ത്മ്യ​വും ച​രി​ത്ര​വ​സ്തു​ത​ക​ളും സ്വാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ഇ​വ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശാ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് 20ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​വു​രി​ലെ ഒ​രു പ്ര​സി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ച​ത്.

    ആ​ശാ​ന് മ​ധ്യ​തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ൽ ധാ​രാ​ളം ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബ്ര​ഹ്മ​ചാ​രി​യാ​യി ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ശി​ഷ്യ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ താ​ളി​യോ​ല​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കു​റേ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള​വി​ലാ​സം ഹം​സ​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​വ്യം. ഇ​തി​ൽ അ​വ്യ​ക്ത​വും വി​ട്ടു​പോ​യ​തു​മാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്.

    കി​ട്ടി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ഭ​വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​മൊ​ഴി​ക്ക​ഥ​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​കാം അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ഐ​തി​ഹ്യം ക​വി​ത​യി​ലൂ​ടെ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ജ്യോ​തി​ഷ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​റ​ന്മു​ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​ദി​നം മ​ക​ര​മാ​സ​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് ഗ​ണി​ക്കു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​ത് ആ​ണ്ടി​ലാ​ണെ​ന്നോ ഏ​ത് തീ​യ​തി​യി​ലാ​ണെ​ന്നോ കാ​വ്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല.

