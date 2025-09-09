Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Culture
    9 Sept 2025 1:49 PM IST
    9 Sept 2025 1:49 PM IST

    ആ​റ​ന്മു​ള ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​മേ​ള; വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്​ സമയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

    ആ​റ​ന്മു​ള ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​മേ​ള; വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്​ സമയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
    ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​കും മ​ത്സ​ര വ​ള്ളം​ക​ളി. ആ​ദ്യം ‘ബി’ ​ബാ​ച്ചി​ലെ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​വ​ള്ളം​ക​ളി​യും അ​തി​നു​ശേ​ഷം ‘എ’ ​ബാ​ച്ച് വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​വു​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി ആ​ല​പ്പു​ഴ നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ടൈ​മി​ങ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​കും വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ശ്​​ച​യി​ക്കു​ക. ഫി​നി​ഷി​ങ് പോ​യ​ന്‍റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ഫി​നി​ഷി​ൽ ഓ​രോ വ​ള്ള​വും ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്ത സ​മ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    അ​ത് ഡി​സ്‌​പ്ലേ ബോ​ർ​ഡി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഹീ​റ്റ്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, പ​ള്ളി​യോ​ട​സേ​വാ​സം​ഘം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് തു​ഴ​ഞ്ഞ്, ഏ​റ്റ​വും ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്ത നാ​ല് പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. കു​റ​ഞ്ഞ​സ​മ​യം​കൊ​ണ്ട് ര​ണ്ടാ​മ​തു വ​ന്ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ ലൂ​സേ​ഴ്‌​സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കും. ആ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​വും ന​ൽ​കും.

    കൂ​ലി തു​ഴ​ച്ചി​ൽ​ക്കാ​​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തും

    ആ​റ​ന്മു​ള ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​മേ​ള​യി​ൽ കൂ​ലി തു​ഴ​ച്ചി​ൽ​ക്കാ​​രെ ഇ​റ​ക്കി​യാ​ൽ കു​ടു​ങ്ങും. ഇ​വ​രു​മാ​യി മ​ത്സ​രവ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളെ അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ ഇ​റ​ക്കി​യ​താ​യി പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ടും ത​ല​യി​ൽ വ​ട്ട​ക്കെ​ട്ടു​മെ​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണം മാ​ത്ര​മേ പ​ള്ളി​യോ​ട​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ​​വെ​ന്നും പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​...

    ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ക്ഷേ​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ​യും പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന മ​ത്സ​ര വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ​യും ച​രി​ത്രം. കാ​ട്ടൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ത്രാ​ട​നാ​ളി​ൽ മ​ങ്ങാ​ട്ട് ഭ​ട്ട​തി​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി​ക്കു​ള്ള തി​രു​വോ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​ക്ക് നേ​രെ ന​ദി​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ ക​ര​നാ​ഥ​ന്മാ​രെ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച് തോ​ണി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി കെ​ട്ടു​വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ആ​റ​ന്മു​ള​ക്ക്​ വ​ന്നു.


    പി​ന്നീ​ട് എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും തി​രു​വോ​ണ​ത്തോ​ണി​ക്ക്​ ഇ​വ​ർ അ​ക​മ്പ​ടി സേ​വി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ, കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ൾ തോ​ണി​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി സേ​വി​ക്കാ​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു. ഇ​വ പൊ​തു​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി​യു​ടെ പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​ദി​ന​മാ​യ ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി നാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര 1972ൽ ​മ​ത്സ​ര​വ​ള്ളം​ക​ളി​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ര​ട്ടാ​തി നാ​ളി​ലാ​ണ് ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ളം​ക​ളി. കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ ശൈ​ലി വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ പാ​ടു​ന്ന​ത്. എ ​ഗ്രേ​ഡ്, ബി ​ഗ്രേ​ഡ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളെ ര​ണ്ടാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് പ​മ്പാ​ന​ദി​യി​ൽ മ​ത്സ​രം.

    പള്ളിയോടങ്ങളുടെ ട്രാക്കും ഹീറ്റ്സും ഇങ്ങനെ

    ‘എ’ ​ബാ​ച്ച്

    • ബാ​ച്ച് ഒ​ന്ന്​ - പൂ​വ​ത്തൂ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്, ചെ​റു​കോ​ൽ, ഇ​ട​യാ​റ​ൻ​മു​ള കി​ഴ​ക്ക്
    • ബാ​ച്ച് ര​ണ്ട്​ - കോ​യി​പ്രം, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഓ​ത​റ കു​ന്നേ​ക്കാ​ട്, വ​ര​യ​ന്നൂ​ർ
    • ബാ​ച്ച് മൂ​ന്ന്​ - ഇ​ട​ശ്ശേ​രി​മ​ല കി​ഴ​ക്ക്, കു​റി​യ​ന്നൂ​ർ, മ​ഴു​ക്കീ​ർ
    • ബാ​ച്ച് നാ​ല്​ - കീ​ഴ​വ​ൻ​മ​ഴി, ഓ​ത​റ, കീ​ഴു​ക​ര,
    • ബാ​ച്ച് അ​ഞ്ച്​ - അ​യി​രൂ​ർ, മു​ണ്ട​ൻ​കാ​വ്, മ​ല്ല​പ്പു​ഴ​ശ്ശേ​രി
    • ബാ​ച്ച് ആ​റ്​ - മേ​ലു​ക​ര, നെ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, നെ​ടു​മ്പ്ര​യാ​ർ
    • ബാ​ച്ച് ഏ​ഴ്​ - പ്ര​യാ​ർ, പു​ന്നം​തോ​ട്ടം, കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി
    • ബാ​ച്ച് എ​ട്ട്​ - ഇ​ട​പ്പാ​വൂ​ർ, പേ​രൂ​ർ, ഉ​മ​യാ​റ്റു​ക​ര, ഇ​ട​നാ​ട്
    • ബാ​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത്​ - ഇ​ട​ശ്ശേ​രി​മ​ല, കീ​ഴി​ച്ചേ​രി മേ​ൽ, ളാ​ക ഇ​ട​യാ​റ​ൻ​മു​ള
    • ബാ​ച്ച് പ​ത്ത്​ - മാ​ല​ക്ക​ര, കാ​ട്ടൂ​ർ, തെ​ക്കേ​മു​റി, വെ​ൺ​പാ​ല
    • ബാ​ച്ച് 11 - തെ​ക്കേ​മു​റി കി​ഴ​ക്ക്, ഇ​ട​യാ​റ​ൻ​മു​ള, മാ​രാ​മ​ൺ, ചി​റ​യ​റ​മ്പ്

    ‘ബി’ ​ബാ​ച്ച്

    • ബാ​ച്ച് ഒ​ന്ന്​ - തൈ​മ​റ​വും​ക​ര, കോ​ടി​യാ​ട്ടു​ക​ര, ഇ​ട​പ്പാ​വൂ​ർ
    • ബാ​ച്ച് ര​ണ്ട്​ - മു​ത​വ​ഴി, പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, പൂ​വ​ത്തൂ​ർ കി​ഴ​ക്ക്
    • ബാ​ച്ച് മൂ​ന്ന്​ - തോ​ട്ട​പ്പു​ഴ​ശ്ശേ​രി, വ​ൻ​മ​ഴി, മം​ഗ​ലം
    • ബാ​ച്ച് നാ​ല്​ - ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, ഇ​ട​ക്കു​ളം, ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, പു​ല്ലൂ​പ്രം
    • ബാ​ച്ച് അ​ഞ്ച്​ - കോ​റ്റാ​ത്തൂ​ർ, കീ​ക്കൊ​ഴു​ർ, ക​ട​പ്ര, റാ​ന്നി
    aranmula Culture Boat race Kerala Tourism
