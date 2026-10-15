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    യൂട്യൂബറായ യുവതിയടക്കം നാലുപേർ എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിൽ

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    മി​നു ജാ​സ്മി​ൻ, സ​ജാ​ദ്, അ​ന​സ്, ടി.​പി. ഷ​ബീ​ർ

    മ​ല​പ്പു​റം: മ​ല​പ്പു​റം, വേ​ങ്ങ​ര, മ​ങ്ക​ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ യൂ​ട്യൂ​ബ​റാ​യ യു​വ​തി​യ​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റാ​യ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി കൂ​ട്ട​പ്പി​ലാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ മി​നു ജാ​സ്മി​ൻ (23), മ​ല​പ്പു​റം ഹാ​ജി​യാ​ർ​പ​ള്ളി അ​ന​സ് (24), മ​ങ്ക​ട ക​ർ​ക്കി​ട​കം തോ​ണ്ടി​പു​ലാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ടി.​പി. ഷ​ബീ​ർ (24), വേ​ങ്ങ​ര കൂ​രി​യാ​ട് കു​ന്ന​ത്തീ​രി വീ​ട്ടി​ൽ സ​ജാ​ദ് (21) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീ​മും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മ​ല​പ്പു​റം കി​ഴ​ക്കെ​ത്ത​ല വേ​ങ്ങ​ര റോ​ഡി​ൽ അ​ക്ഷ​യ സെ​ന്റ​റി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​വ​​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​ല്ല​റ​വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന 10.5 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ, സി​റി​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത്രാ​സ്, സി​പ് ലോ​ക്ക് ക​വ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​കൂ​ടി. ല​ഹ​രി​വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി ല​ഭി​ച്ച കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യും എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കാ​റും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    അ​ന​സ്, ഷ​ബീ​ർ, സ​ജാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​മ്പ് എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി കേ​സു​ക​ളു​ള്ള​വ​രാ​ണ്.

    മ​ല​പ്പു​റം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സു​ഭാ​ഷ് ബാ​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി. ​ഷാ​ജി​മോ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന​ൽ, എ.​എ​സ്.​ഐ സു​ഷ​മ, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ബി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല, ബാ​ബു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ്, ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദി​നേ​ഷ് ഇ​രു​പ്പ​ക്ക​ണ്ട​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ലീം, കെ.​കെ. ജ​സീ​ർ, വി.​പി. ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

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