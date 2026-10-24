കഞ്ചാവുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

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കഞ്ചാവുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Youths arrested with ganja
എരുമേലി: വാഹന പരിശോധനക്കിടെ 1.8 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ. മുണ്ടക്കയം സ്വദേശികളായ പുതുപ്പറമ്പിൽ അജിത് ബാബു (26), ഓലിക്കൽ അസീം സിറാജ് (24), എരുമേലി സ്വദേശി വേനാറ്റ് കൃഷ്ണജിത് (21) എന്നിവരെയാണ് എരുമേലി എസ്.ഐ. സച്ചിൻ കാർമലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ കനകലത്ത് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോക്ക് കൈ കാണിച്ചെങ്കിലും പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഓട്ടോ വൈദ്യുതി തൂണിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ ഓട്ടോ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
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