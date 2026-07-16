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    Crime
    Posted On
    date_range 16 July 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 9:44 AM IST

    എം.​ഡി.​എം.​എ ലോ​റി​യി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

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    എം.​ഡി.​എം.​എ ലോ​റി​യി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
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    സ​ഫ്നാ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: എം.​ഡി.​എം.​എ ലോ​റി​യി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. നാ​യ്ക്ക​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ തേ​ർ​വ​യ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ഫ്നാ​സ് (37), നി​ര​പ്പം മ​തി​ല​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഷീ​ദ് (33) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 23.983 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മു​ത്ത​ങ്ങ പൊ​ലീ​സ് ചെ​ക്ക്പോ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എ 34 ബി, 0952 ​ന​മ്പ​ർ ലോ​റി ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ല​ഹ​രി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ഫ്നാ​സി​ന്റെ അ​ര​യി​ൽ സി​ഗ​ര​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റി​ന​ക​ത്ത് പോ​ളി​ത്തീ​ൻ സി​പ് ലോ​ക്ക് ക​വ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് 23.983 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ശ്രീ​കാ​ന്ത് എ​സ്. നാ​യ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ. ​ശ്രീ​തു, യ​ദു ഗോ​പാ​ൽ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​ശോ​ക​ൻ, ശ്യാം ​ലാ​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ്‌, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ദി​വാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

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    TAGS:Drug CasesmugglingMDMAsultan batherydrug bust
    News Summary - Youths arrested for trying to smuggle MDMA in a lorry
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