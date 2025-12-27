Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 1:40 PM IST

    യുവാവിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി പണവും ബൈക്കും കവർന്ന സംഭവം: പ്രതി​ പിടിയിൽ; ഭാര്യ ഒളിവിൽ

    യുവാവിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി പണവും ബൈക്കും കവർന്ന സംഭവം: പ്രതി​ പിടിയിൽ; ഭാര്യ ഒളിവിൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ

    ഗി​രി

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: ക​ട​യ്ക്ക​ലി​ൽ ഭാ​ര്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ചേ​ർ​ന്ന് യു​വാ​വി​നെ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി വീ​ട്ടി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി കെ​ട്ടി​യി​ട്ട് മ​ർ​ദി​ച്ച​ശേ​ഷം പ​ണ​വും ബു​ള്ള​റ്റ് ബൈ​ക്കും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നേ​മം ചാ​ന​ൽ​ക​ര വീ​ട്ടി​ൽ ഗി​രി (35) ആ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഗി​രി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ അ​ജി​ത ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഗി​രി​യും ഭാ​ര്യ അ​ജി​ത​യും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ അ​ജി​ത​യു​ടെ അ​ക​ന്ന ബ​ന്ധു കൂ​ടി​യാ​യ ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ അ​തി​ര​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി മ​നോ​ജി​നെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി​യും ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​ജി​ത മ​നോ​ജി​നോ​ട് പ​ണം ക​ടം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ട​മാ​യി ചോ​ദി​ച്ച 5000 രൂ​പ ന​ൽ​കാ​നാ​യി മ​നോ​ജി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന് ​അ​ജി​ത​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ആ​ന​പ്പാ​റ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് രാ​ത്രി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി.

    ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ബൈ​ക്കി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ മ​നോ​ജി​നെ ഭാ​ര്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ചേ​ർ​ന്ന് മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ടു​ക​യും കൈ​ക​ൾ ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ർ​ദി​ച്ച​ശേ​ഷം പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 5000 രൂ​പ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​നോ​ജി​നെ വി​ടാ​യി മ​നോ​ജി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി 5000 രൂ​പ കൂ​ടി ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി പ്ര​തി​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    മ​നോ​ജ് ഓ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ല വ​രു​ന്ന ബു​ള്ള​റ്റ് ബൈ​ക്കും പ്ര​തി​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട മ​നോ​ജ് ക​ട​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത​റി​ഞ്ഞ പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നേ​മ​ത്തെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചു​താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സു​ബി​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം നേ​മ​ത്തെ വാ​ട​ക​വീ​ട് വ​ള​ഞ്ഞു ഗി​രി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    ബൈ​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ള്ളാ​യ​ണി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. തീ​വെ​പ്പ്, ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ, വ​ധ​ശ്ര​മം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ എ​ട്ടോ​ളം ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ ഗി​രി. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

