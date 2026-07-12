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    Crime
    Posted On
    date_range 12 July 2026 11:42 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 11:42 PM IST

    കുടുംബവഴക്ക്; ആലപ്പുഴയിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു

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    കുടുംബവഴക്ക്; ആലപ്പുഴയിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു
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    ആലപ്പുഴ: കുടുംബ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു. കാഞ്ഞിരംചിറ പുന്നക്കൽ വീട്ടിൽ മനീഷ് (29) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മംഗലത്തുള്ള വാടക വീട്ടിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. മനീഷിന്റെ ബന്ധുവായ മറ്റൊരു യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:stabbedYouth DeathAlappuzhaFamily dispute
    News Summary - Youth stabbed to death in Alappuzha over family dispute
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