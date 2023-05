cancel camera_alt അഫ്​സൽ സിയാദ്​, ബിലാൽ മജീദ്​, റിയാസ്​ നിഷാദ്​, അമീൻ, സൂര്യ രാജ്​, അരുൺ ബൈജു, നിയാസ്​ നിസാദ്​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച ഏ​ഴു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഫാ​ത്തി​മാ​പു​രം ഗ്യാ​സ് ഗോ​ഡൗ​ൺ ഭാ​ഗ​ത്ത് തോ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കു​ക്കു എ​ന്ന അ​ഫ്സ​ൽ സി​യാ​ദ് (21), പെ​രു​ന്ന ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ടു​ത​ല​മു​റി പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബി​ലാ​ൽ മ​ജീ​ദ് (22), ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി പെ​രു​ന്ന ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് തോ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ റി​യാ​സ് നി​സാ​ദ് (23), വാ​ഴ​പ്പ​ള്ളി കു​രി​ശും​മൂ​ട് അ​ള്ളാ​പ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​മീ​ൻ (20), പെ​രു​ന്ന ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ച​തു​ർ​രേ​വ​തി വീ​ട്ടി​ൽ (ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ക്ലൂ​ണി സ്കൂ​ൾ ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സം) സൂ​ര്യ​രാ​ജ് (22), കൊ​ല്ലം ഇ​ട​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ത​ടി​ക്കാ​ട് രേ​ഷ്മ ഭ​വ​നം വീ​ട്ടി​ൽ അ​രു​ൺ ബൈ​ജു (27), പെ​രു​ന്ന ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് തോ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​യാ​സ് നി​സാ​ദ് (28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന് ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി മ​ല​കു​ന്നം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. 12ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. യു​വാ​വി​നെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന്​ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി എ​സ്.​എ​ച്ച് സ്കൂ​ൾ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി യു​വാ​വി​ന്‍റെ പ​ണം അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ്സും ഫോ​ണും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ. ​കാ​ർ​ത്തി​ക്കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യ​രാ​ജ​നെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നും ബി​ലാ​ൽ, റി​യാ​സ്, അ​ഫ്സ​ൽ, നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ബി​ലാ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി, തൃ​ക്കൊ​ടി​ത്താ​നം എ​ന്നീ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും റി​യാ​സി​ന് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്.​ഐ ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം, ​പ്ര​സാ​ദ് ആ​ർ. നാ​യ​ർ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ ര​ഞ്ജീ​വ്ദാ​സ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ തോ​മ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ലി, ഡെ​ന്നി ചെ​റി​യാ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്, സെ​ൽ​വ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Youth beaten up for giving information to Excise: Seven people In the custody