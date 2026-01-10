Begin typing your search above and press return to search.
    എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ല്‍

    എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ല്‍
    ശ്രാ​വ​ൺ രാ​ജ്, സാ​ജി​ദ്

    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: വി​ല്‍പ​ന​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​മാ​യി ക​ട​ത്തി​യ മാ​ര​ക​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ല്‍.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ട്ടൂ​ര്‍ ബ്രാ​ലി​യി​ല്‍ പി. ​സാ​ജി​ദ് (39), ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി കു​നി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ശ്രാ​വ​ൺ രാ​ജ് (34) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡും ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മു​ത്ത​ങ്ങ ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ഗു​ണ്ട​ല്‍പേ​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും വ​ന്ന കെ.​എ​ല്‍ 10 ബി.​എ​ഫ് 6435 ഇ​ന്നോ​വ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​മാ​ണ് 3.61 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​സ്.​ഐ കെ.​എം. സ​ന്തോ​ഷ് മോ​ന്‍, എ.​എ​സ്.​ഐ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ര്‍, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ്, മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി​നി​ഷ, ഡോ​ണി​ത്ത് സ​ജി, ഗീ​ത, നൗ​ഫ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

