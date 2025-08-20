Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Aug 2025 9:07 PM IST
    20 Aug 2025 9:38 PM IST

    വിദ്യാര്‍ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    crime news
    അനന്തു

    കരുനാഗപ്പള്ളി: എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. തഴവ സ്വദേശിയായ അനന്തു(27) ആണ് കരുനാഗപ്പള്ളി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കരുനാഗപ്പള്ളി എ.എസ്.പി അഞ്ജലി ഭവന ഐ.പി.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനക്കിടെയാണ് അനന്തുവിനെ പിടികൂടിയത്. കരുനാഗപ്പള്ളി മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപം കാറില്‍ വില്‍പ്പനക്കായി എത്തിച്ച 12.75 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 380 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമാണ് പിടികൂടിയത്.

    സ്‌കൂള്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്‍പ്പടെ വിതരണം ചെയ്യാനായി എത്തിച്ച മാരക മയക്ക് മരുന്നാണ് പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ പിടികൂടാനായത്. കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വി.ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ്.ഐ സുരേഷ്‌കുമാര്‍ എ.എസ്.ഐ സാബു, എസ്.സി.പി.ഒ ബഷീര്‍ഖാന്‍, സി.പി.ഓ മാരായ സച്ചു, ഗ്രീഷ്മ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    X