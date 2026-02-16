Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഹഷീഷ് ഓയിലും...
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 9:17 AM IST

    ഹഷീഷ് ഓയിലും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    sulthan bathery
    cancel
    camera_alt

    ജുനൈസ്

    സുൽത്താൻ ബത്തേരി: ഹഷീഷ് ഓയിലും കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ. ബീനാച്ചി പാലത്തി വീട്ടിൽ ജുനൈസിനെ(36)യാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസും ജില്ല ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.

    മണിച്ചിറയിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഇയാളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 347 ഗ്രാം കഞ്ചാവും 177.16 ഗ്രാം ഹഷീഷ് ഓയിലും കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. മോഷണം, ലഹരിക്കേസുകളുൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലുൾപ്പെട്ടയാളാണ്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കെ.എം. സന്തോഷ്‌ മോന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsHashish Oilcannabisarrested
    News Summary - Youth arrested with hashish oil and cannabis
    Similar News
    Next Story
    X