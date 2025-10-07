Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:55 AM IST

    ബ​സി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് നേ​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    ബ​സി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് നേ​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    കോതമംഗലം: ബ​സി​ൽ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്ന യു​വ​തി​ക്ക് നേ​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യയാൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മേ​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു​വാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രക്കിടെയാണ് സം​ഭ​വം.

    ജോ​ലി ആവശ്യാർഥം അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്തേ​ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു യു​വ​തി. ഇ​രു​മ്പ്പാ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മേ​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു ബ​സി​ൽ ക​യ​റി. യു​വ​തി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റി​ന​ടു​ത്ത് നി​ൽ​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ച ഇയാൾ നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം നടത്തിയത്.

    യു​വ​തി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇയാൾ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി. തുടർന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഇ​ട​പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി ഊ​ന്നു​ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​യെ കോ​ത​മം​ഗ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് വൈ​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി. കോ​ത​മം​ഗ​ലം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ബി​ജു​വി​നെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

